17 законов правильного питания, которые оказались ложью

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В правильном питании мифов не меньше, чем в Древней Греции. Нас призывают пить только диетические газировки и фруктовые соки, хрустеть сельдереем и навсегда забыть про колбаски. Но что на самом деле вредно, а что полезно для нашего тела?

AdMe.ru разобрался, от каких представлений о еде лучше отказаться раз и навсегда.

Миф № 1. От сахарозаменителей не набирают вес

Сами сахарозаменители могут не содержать калорий, но наш мозг все равно реагирует на них как на сладость, из-за чего аппетит только разжигается. В итоге безвредная газировка может привести к трем лишним бутербродам.

Миф № 2. «Жидкие» диеты помогают уменьшить желудок

Желудок растягивается, когда мы принимаем пищу, а потом снова сжимается. Уменьшить его можно только хирургическим путем, а диеты лишь помогают привыкнуть к меньшему количеству пищи.

Миф № 3. Углеводы неизбежно сказываются на фигуре

На радость всем сладкоежкам, это неправда. Последние исследования доказали, что на фигуре сказывается прежде всего количество потребляемой пищи и ее калорийность, на которую сильнее всего влияют жиры. Так что углеводные диеты с низким количеством жиров и рассчитанной калорийностью могут быть весьма эффективны.

Миф № 4. Если выпивать на ужин стакан воды с 2 ложками яблочного уксуса, вес снизится

Нет никаких научных доказательств этой теории, но здравый смысл подсказывает, что, если ужинать стаканом воды и без уксуса, вес снизится. При этом пара ложек уксуса ежедневно может оказать другой магический эффект: заболевания ЖКТ обострятся.

Миф № 5. Грейпфрут, ананас и сельдерей сжигают жир

Не существует продуктов, которые могут сжигать жиры, так что это миф. Правда, ананас содержит фермент бромелаин, который разрушает белки. Поэтому ананасы помогают «смягчить» мясо и ускоряют его переваривание.

Миф № 6. Оливковое масло полезно для фигуры

Оливковое масло все же масло, а значит, содержит жиры. Оно относится к категории высококалорийных продуктов — больше 800 ккал на 100 граммов. Так что использовать его стоит с осторожностью.

Миф № 7. Существуют продукты с отрицательной калорийностью, на переваривание которых тратится больше калорий, чем они содержат

Действительно, сельдерей, редис и некоторые другие овощи в сыром виде для диеты настоящая находка — есть их можно без вреда для фигуры. Тем не менее их калорийность скорее нулевая, так как на переваривание такого овоща тратится столько же калорий, сколько он содержит. Заедать сельдереем тортик бесполезно — калорийность тортика от этого не изменится.

Миф № 8. Зеленый чай помогает похудеть

Это будет правдой, только если вы поедете работать на плантацию этот самый чай собирать. По факту любой чай поможет вам на время подавить аппетит, а зеленый, как и красное вино, содержит полифенолы, которые нейтрализуют холестерин и помогают нашим сосудам жить долго и счастливо.

Миф № 9. Рыба — диетический продукт, в ней меньше жира, чем в любом мясе

И да и нет. Все зависит от того, какая именно рыба готовится нырнуть в вашу тарелку. Жирные сорта, такие как лосось или семга, содержат больше жира, чем телятина. Но рыба при этом богата жирными кислотами омега-3, которые полезны для всей нервной системы и снижают риск сердечных заболеваний.

Миф № 10. Йогурты полезны для здоровья

По большей части это утверждение верно, но касается оно лишь живых непастеризованных йогуртов — тех, которые не подвергались тепловой обработке. Хранятся такие йогурты не больше недели, так что стоит внимательно изучить упаковку.

Миф № 11. Сливочное масло нужно исключить из рациона

Помимо холестерина сливочное масло содержит большое количество витамина А, так что вредным назвать его нельзя.

Миф № 12. Салат — секрет стройной фигуры

Да, если речь идет о салатных листьях. Калорийность салата как блюда зависит от калорийности ингредиентов и особенно заправки. Например, популярный соус «1 000 островов» содержит 370 ккал на 100 граммов, обычный майонез — 680, а популярный соус French Dressing — 470. Но если в вашем салате свежие овощи, заправленные лимонным соком или бальзамическим уксусом, талия в безопасности.

Миф № 13. Насыщенные жиры в мясе и мясных продуктах вредны для здоровья

Несмотря на жирогенность жиров, насыщенные жиры в небольших количествах приносят пользу. Они участвуют в образовании гормонов, например эстрогена, и необходимы для нормальной работы организма. Правда, не более 20–30 граммов в день.

Миф № 14. Фрукты нельзя есть после основных блюд, это вызывает вздутие и дискомфорт

Неприятные ощущения может вызвать сам факт переедания или индивидуальная непереносимость фруктозы. Лучшее время для фруктов — это утром натощак или в качестве перекуса между приемами пищи, но и как десерт после обеда фрукты вам не навредят.

Миф № 16. Цельнозерновой хлеб подходит для снижения веса

Цельнозерновой хлеб может иметь высокий гликемический индекс и приличную калорийность, так что назвать его диетическим никак нельзя. Но такой хлеб часто содержит больше клетчатки, чем белый, что делает его полезнее для ЖКТ.

Миф № 16. Яблоко или апельсин помогут умерить аппетит

На самом деле фрукты содержат большое количество фруктозы, которая, по исследованиям специалистов из Южной Калифорнии, разжигает аппетит сильнее, чем глюкоза в обычном сахаре. Подавить желание перекусить на ночь поможет чашка чая или стакан кефира.

Миф № 17. После еды нужно жевать жевательную резинку

Стоматологи на этот счет до сих пор не имеют единого мнения. С точки зрения здоровья зубов зубная нить гораздо полезнее и помогает лучше очистить полость рта. Обычная жвачка может только освежить дыхание, но для зубов она как конфета.