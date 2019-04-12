17 полезных изобретений, которые мы ожидали увидеть только в будущем

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В XXI веке кажется, что сложно изобрести вещи, которые смогут удивить человечество, ведь у нас уже есть умные часы, дроны и роботы-пылесосы. Но производители ни на секунду не останавливают поток своего креатива, поэтому мы уже можем кататься по воде на велосипеде, покупать одежду, которая меняет размер, и не переживать, что любимый человек постоянно оставляет нам мало места на кровати.

Мы в AdMe.ru и сами не отказались бы заполучить несколько изобретений из этой подборки.

Душ, в котором есть режим «вода» и режим «пена». С таким будет проще намыливать голову

Одежда, меняющая размер

В Финляндии создали спрей, который позволяет рогам оленей светиться в темноте, благодаря чему животные перестанут попадать под колеса машин

Машина для нарезки лапши

Автоматическая очистка улиц и тротуаров

Никто и не заподозрит, где у вас сейф

Отличное решение вместо тапочек и бахил

Водный велосипед

Спутник, который отлавливает космический мусор

Huawei выпустила складной телефон-планшет

Робот от Toyota, который смог забросить мяч в сетку

Ford изобрела кровать, которая сдвигает постель, сохраняя для спящих равные половинки кровати

Устройство, которое помогает аккуратно удалить написанное

Машина, которая строит перегородку на мосту

Переводчик в реальном времени

Устройство, которое печатает на пивной пенке ваш портрет

Мини-спортзалы на одного в Китае

А как вы думаете, для каких задач подходящих изобретений пока еще нет? Может, какие-то ваши идеи вдохновят ученых будущего!