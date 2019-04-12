17 полезных изобретений, которые мы ожидали увидеть только в будущем
В XXI веке кажется, что сложно изобрести вещи, которые смогут удивить человечество, ведь у нас уже есть умные часы, дроны и роботы-пылесосы. Но производители ни на секунду не останавливают поток своего креатива, поэтому мы уже можем кататься по воде на велосипеде, покупать одежду, которая меняет размер, и не переживать, что любимый человек постоянно оставляет нам мало места на кровати.
Мы в AdMe.ru и сами не отказались бы заполучить несколько изобретений из этой подборки.
Душ, в котором есть режим «вода» и режим «пена». С таким будет проще намыливать голову
Одежда, меняющая размер
В Финляндии создали спрей, который позволяет рогам оленей светиться в темноте, благодаря чему животные перестанут попадать под колеса машин
Машина для нарезки лапши
Автоматическая очистка улиц и тротуаров
Никто и не заподозрит, где у вас сейф
Отличное решение вместо тапочек и бахил
Водный велосипед
Спутник, который отлавливает космический мусор
Huawei выпустила складной телефон-планшет
Робот от Toyota, который смог забросить мяч в сетку
Ford изобрела кровать, которая сдвигает постель, сохраняя для спящих равные половинки кровати
Устройство, которое помогает аккуратно удалить написанное
Машина, которая строит перегородку на мосту
Переводчик в реальном времени
Устройство, которое печатает на пивной пенке ваш портрет
Мини-спортзалы на одного в Китае
А как вы думаете, для каких задач подходящих изобретений пока еще нет? Может, какие-то ваши идеи вдохновят ученых будущего!
Фото на превью bkfav / Reddit