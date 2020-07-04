17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире

Все мы каждый день заходим в сеть и узнаем что-нибудь новенькое. И тем удивительнее то, что чудеса мира не кончаются и всегда найдется то, о чем мы еще не слышали: ночная радуга; грибы, светящиеся в темноте, или паук, который умеет нырять и ловить рыбу.

Мы в AdMe.ru собаку съели на написании статей, где рассказываем о поразительных фактах, но и сами иногда подбираем челюсть с пола, прочитав об очередном. Мир все-таки потрясающий.

1. Радуга бывает и ночью: ее порождает не солнце, а луна

2. Количество точек на спинке божьей коровки зависит вовсе не от возраста, а от вида: среди них есть 2-точечные, 7-точечные, 14-точечные и даже 22-точечные насекомые

3. Ежики рождаются голыми. Иглы начинают отрастать через несколько часов

4. Этот голубь не ранен, это его естественная окраска. Он называется «кровоточащее сердце»

5. В Туркменистане есть газовый кратер под названием «Врата ада», который горит уже более 40 лет

6. Самцы бурой сумчатой мыши спариваются с такой интенсивностью, что после окончания брачного периода погибают от истощения

7. Речная черепаха Фитцроя умеет дышать через попу

8. Рыба-прилипала присасывается к морским обитателям и путешествует вместе с ними. На Мадагаскаре с помощью прилипал ловят черепах. Так выглядит ее присоска

9. У медузы нет мозга, сердца и глаз (в их общепринятом понимании). Это не мешает ей существовать уже 650 млн лет и быть одним из самых опасных морских хищников

10. Некоторые пауки умеют нырять и ловить рыбу

11. А паук-люк (циклокосмия) в случае опасности выкапывает вертикальные норы, которые закрывает своим плоским сзади брюшком как крышкой

12. 75 видов грибов светятся в темноте

13. Вулкан Стромболи в Италии не прекращает медленно извергаться вот уже 20 тыс. лет

14. Существует 125 видов кофейных деревьев, но только 4 из них пригодны для получения напитка. Кроме арабики и робусты есть еще 2 редких вида — либерика и эксцельза

15. Малина розолистная выглядит как гибрид малины и ежевики

16. Это радужные облака. Они возникают в результате редкого оптического эффекта под названием «иризация»

17. Лисы очень заразительно смеются