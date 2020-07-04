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17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире

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Все мы каждый день заходим в сеть и узнаем что-нибудь новенькое. И тем удивительнее то, что чудеса мира не кончаются и всегда найдется то, о чем мы еще не слышали: ночная радуга; грибы, светящиеся в темноте, или паук, который умеет нырять и ловить рыбу.

Мы в AdMe.ru собаку съели на написании статей, где рассказываем о поразительных фактах, но и сами иногда подбираем челюсть с пола, прочитав об очередном. Мир все-таки потрясающий.

1. Радуга бывает и ночью: ее порождает не солнце, а луна

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© Calvin Bradshaw / Wikipedia

2. Количество точек на спинке божьей коровки зависит вовсе не от возраста, а от вида: среди них есть 2-точечные, 7-точечные, 14-точечные и даже 22-точечные насекомые

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© entomart / Wikipedia, © CC BY-SA 3.0 / Wikipedia

3. Ежики рождаются голыми. Иглы начинают отрастать через несколько часов

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© tekhnomancer / Imgur

4. Этот голубь не ранен, это его естественная окраска. Он называется «кровоточащее сердце»

5. В Туркменистане есть газовый кратер под названием «Врата ада», который горит уже более 40 лет

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© Tormod Sandtorv / Wikipedia

6. Самцы бурой сумчатой мыши спариваются с такой интенсивностью, что после окончания брачного периода погибают от истощения

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© Alan - An Antechinus / Wikipedia

7. Речная черепаха Фитцроя умеет дышать через попу

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© Bernard Dupont / Wikipedia

8. Рыба-прилипала присасывается к морским обитателям и путешествует вместе с ними. На Мадагаскаре с помощью прилипал ловят черепах. Так выглядит ее присоска

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© jackbrackin / TikTok, © jackbrackin / TikTok

9. У медузы нет мозга, сердца и глаз (в их общепринятом понимании). Это не мешает ей существовать уже 650 млн лет и быть одним из самых опасных морских хищников

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© Dan90266 / Wikipedia

10. Некоторые пауки умеют нырять и ловить рыбу

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© Ввласенко / Wikipedia

11. А паук-люк (циклокосмия) в случае опасности выкапывает вертикальные норы, которые закрывает своим плоским сзади брюшком как крышкой

12. 75 видов грибов светятся в темноте

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© Ylem / Wikipeida

13. Вулкан Стромболи в Италии не прекращает медленно извергаться вот уже 20 тыс. лет

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© Steven W. Dengler / Wikipedia

14. Существует 125 видов кофейных деревьев, но только 4 из них пригодны для получения напитка. Кроме арабики и робусты есть еще 2 редких вида — либерика и эксцельза

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© Ben3john / Wikipedia

15. Малина розолистная выглядит как гибрид малины и ежевики

17 неожиданных фактов, которые поставят на уши все ваши представления о мире
© dr.eastwood / Pikabu

16. Это радужные облака. Они возникают в результате редкого оптического эффекта под названием «иризация»

17. Лисы очень заразительно смеются

А в вашей местности бывают удивительные природные явления, встречаются необычные растения или животные?

Фото на превью Alan - An Antechinus / Eikipedia, Bernard Dupont / Wikipedia
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