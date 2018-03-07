Думаете, это бред? Нет, это 17 научных фактов, которые перевернут ваше представление об этой планете

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Кто сказал, что наука — это скучно? Совсем недавно ученые выяснили, что кокосовую воду можно вливать внутривенно, а у Моны Лизы, оказывается, были брови. Этот мир не перестает нас удивлять — убедитесь в этом сами.