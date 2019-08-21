17 научно доказанных фактов о здоровье, которые многие почему-то продолжают игнорировать

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Сегодня науке много известно о человеке, а результаты этих исследований доступны каждому. Но статистика смертности от предотвратимых причин по-прежнему неутешительна: главными факторами являются неправильное питание, низкая физическая активность и все проблемы, порождаемые этими человеческими «слабостями».

Похоже, далеко не все пользуются знаниями, подаренными нам наукой. AdMe.ru, заботясь о своих подписчиках, составил список фактов о здоровье, которые необходимо знать каждому.

1. Вред сахара сопоставим с курением

Чрезмерное употребление сахара, как и курение, влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает риск инсульта и даже может способствовать развитию некоторых видов рака. Опасность заметно снижается, если потреблять его не более 6–8 ложек в сутки, но кто этим ограничивается? Вы можете, например, не класть сахар в чай и кофе, но по-прежнему потреблять огромные его дозы, включая в свой рацион различные напитки, соусы, сладости и другие продукты с высоким его содержанием.

2. Активность — ключ к долголетию

В современном ритме жизни не всем удается оставаться физически активным: больше ходить, посещать спортивный зал и групповые тренировки, но вы и не представляете, насколько это необходимо вашему телу. Недавнее исследование доказывает, что разница в риске смертности между активными и пассивными людьми может достигать 80 %. Таким же высоким риском смертности обладают курильщики, больные диабетом и ишемической болезнью сердца. От пассивности может возникнуть и новая проблема — ожирение. Это одна из ведущих причин смертности во всем мире, а списка болезней, которые оно порождает, хватит на отдельную статью. Если бы физические упражнения были таблеткой, это был бы наиболее часто выписываемый препарат в мире.

3. Оптимизм положительно влияет на здоровье

С возрастом люди становятся все более пессимистичны, на что, вероятно, есть причины. Но ради здоровья лучше пытаться сохранять оптимизм. Исследования показывают, что оптимисты больше знают о своем здоровье, более социальны и легче справляются с болезнями и трудностями. А если еще почаще смеяться, снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Даже 10 минут физических упражнений серьезно влияют на ваш организм

Это не просто «больше, чем ничего», а колоссальная разница. Вы не только будете контролировать свой вес, наращивать мышцы и защищать суставы, но и сможете спокойнее переносить стресс. Можно бесконечно оправдываться, что на длительные тренировки нет времени, но уж 10 минут в день может найти даже очень занятой человек.

5. Бегать лучше по мягкой земле или беговой дорожке

Специалисты давно пришли к мнению, что комфортнее всего для человека бег по относительно мягкой поверхности. Это снижает вероятность травм суставов и позвоночника. Однако для общего укрепления полезен будет и периодический бег по твердой поверхности.

6. Ходьба не хуже бега

Если по какой-то причине вам трудно бегать, то это необязательно, достаточно лишь чаще ходить пешком. Оправдываться нехваткой времени неактуально: можно выходить или садиться на одну остановку раньше, на небольшие расстояния ходить только пешком, перестать пользоваться лифтом или проезжать на нем не весь путь. Вариантов масса, главное — не лениться.

7. Сидеть слишком прямо плохо для спины

Вряд ли вы будете сидеть прямо, если перестанете думать об осанке, а сядете так, как вам удобно. То есть вы напрягаетесь, чтобы выпрямиться и держать спину так, как «принято». Со временем это гарантированно приведет к боли, а исправить осанку можно более эффективными и естественными способами, например заняться фитнесом или йогой.

8. Медитация лучше отдыха

Обычный отдых, безусловно, значительно улучшит ваше состояние, но этот эффект очень краткосрочный. Многочисленные исследования доказывают, что гораздо более длительный положительный эффект дает медитация. Особенно сильные изменения наблюдаются у новичков в этом деле.

9. Мы простужаемся не от переохлаждения

Существует миф, что простуда — результат переохлаждения организма, но это не так, она вызвана вирусом. В холодное время среда для его распространения благоприятнее: помещения и транспорт не проветриваются и вирус свободно передается от человека к человеку. Кстати, ОРВИ не лечится: антибиотики бессильны против вирусов, а альтернативная медицина не имеет доказательств эффективности. Единственное, что мы можем сделать, — облегчить свое состояние, борясь с симптомами.

10. Сердечно-сосудистые заболевания страшнее рака

Обычно люди, не больные ни тем ни другим, гораздо больше боятся рака, чем проблем с сердцем, однако, как показывает статистика, риск умереть от болезней сердца намного выше. Но хорошая новость в том, что мы многое знаем о профилактике этих болезней: все та же активность, здоровая пища, отказ от вредных привычек и алкоголя.

11. От матраса может зависеть качество вашего сна

Исследования показывают, что жесткий матрас оказывает сильное давление на такие точки тела, как бедра и плечи, что в итоге приводит к болям в спине и шее. Слишком мягкий, наоборот, недостаточно поддерживает их, что ведет к таким же последствиям. Золотая середина — матрас средней жесткости.

12. С возрастом наш мозг уменьшается

После 60–70 лет потеря нейронов ведет к снижению умственных способностей и ухудшению памяти. Процесс неизбежен, однако его можно замедлить. В этом снова поможет отказ от вредных привычек, поддержание своего тела в хорошей форме, а также незамысловатые умственные нагрузки, например разгадывание кроссвордов или просто чтение.

13. Потоотделение не сжигает калории и жир

Пот — реакция организма на высокую температуру тела, он просто выводит воду и соли. Количество выделяемого вами пота выше при избыточном весе или хорошей физической подготовке. Да, вы потеряете немного веса от высвобожденных веществ, но стоит просто попить (а организм заставит вас это сделать), как все вернется в норму. Жир в основном уходит через дыхание.

14. Точечное сжигание жира — миф

Все эти упражнения и диеты для якобы точечного сжигания жира имеют точно такую же эффективность, как и остальные, то есть работают на все тело. Только наш организм решает, где ему накапливать жиры, а где нет, и повлиять на это нельзя. Хочется, чтобы похудели бедра или живот — придется худеть полностью.

15. Продукты с низким содержанием жира не помогут похудеть

Если в еде мало жира, то, скорее всего, там много сахара или соли, а это еще хуже. Но иначе все вредные блюда не были бы такими вкусными. Сам по себе жир не делает человека толстым, виноват избыток калорий, отсутствие сбалансированной диеты и недостаток физической активности. Достаточное содержание жира в продуктах насыщает нас, а значит, что мы дольше не захотим есть. Некоторые жирные продукты даже помогают в процессе похудения. Например, яйца, оливковое масло, молочные продукты, орехи и авокадо.

16. Выпивать по 8 стаканов воды в день не нужно

Любой напиток, кроме алкогольного, дает вам воду. Дневную норму можно набрать из обычного суточного рациона. Больше воды нужно лишь при интенсивных тренировках, так как спортсмены теряют много влаги. Слушайте свой организм: если пить больше, чем вам хочется, то это лишь заставит вас чаще ходить в туалет.

17. Натуральный не означает здоровый или полезный

Для многих слова «химический» и «синтетический» стали означать что-то, чего следует избегать. Но все вокруг состоит из химических веществ, даже мы. Одни вещества при этом абсолютно безопасны для человека или даже полезны, а другие вредны. Так, добавки из натуральных растений могут оказаться вреднее, чем полученные в результате исследований в лаборатории. Например, синтетический ванилин ничем не уступает настоящему, но гораздо дешевле в производстве.

Многое ли из этого вы не знали? Можете продолжить список своими примерами?