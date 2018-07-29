17 изобретений, которые доказывают, что будущее уже стучится в дверь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый день изобретатели делают нашу жизнь чуть проще и практичнее. Некоторые облегчают жизнь в мелочах, некоторые просто делают ее приятнее. Например, миниатюрный кинотеатр, который можно всегда носить с собой, — незаменимая вещь во время дальних поездок.

AdMe.ru выбрал самые интересные изобретения современных гениев, которых так не хватает в повседневной жизни.

Светофоры на Кубе показывают водителям, как долго свет будет зеленым или красным

Умное зеркало Haier

Не любите каждое утро подбирать новые ансамбли в одежде? Умное зеркало Haier сделает это за вас. Сначала в его базу данных нужно внести все ваши вещи, снадбив их предварительно специальным чипом. Затем зеркало поможет подобрать комплект из существующих деталей одежды. А еще оно способно подсказать, где вы оставили любимый свитер, и дать полезные советы по поводу стирки каждой детали гардероба.

Стельки, которые следят за положением вашего тела

Стельки Stappone сканируют состояние вашего организма, разпознают проблемы с движением или позой и помогают их исправить. Например, если вы неправильно сидите или идете, система это отмечает и дает полезный совет, как это исправить.

Спортивная сумка для перевозки собак

NanoHold: универсальное крепление для телефона

NanoHold — это специальный держатель для телефонов и планшетов. С его помощью вы можете прикрепить телефон к любой вертикальной поверхности — железу, стеклу или пластику. Он не оставляет следов на поверхности, легко снимается с телефона и подходит для использования буквально везде.

Специальная копилка для автомобиля

Пододеяльник, на котором можно рисовать

Незаменимая вещь для тех, у кого есть дети. После использования пододеяльник можно постирать, и он снова будет чист и готов к использованию юным художником. Специальные маркеры идут в комплекте.

Чехол на сиденья для защиты от собак

Карманный кинотеатр Royole-X

Royole-X — это кинотеатр, который вы можете носить с собой. Не только фильмы, но также музыка и видеоигры — вы можете использовать Royole-X для чего угодно, целиком погружаясь в виртуальную реальность.

Смеситель в этой душевой кабине находится рядом с дверью, поэтому вы не промокнете, когда будете включать воду

Карманная стиральная машинка Scrubba Wash Bag

Scrubba Wash Bag — это портативная стиральная машинка. Она просто незаменима во время путешествий. Внутри сумки есть специальные пупырышки, которые помогают отстирать одежду. Нужно положить в сумку вещи, налить воды и добавить стиральный порошок. Далее сумка герметично закрывается, после чего ее нужно хорошо «помассировать».

Spire — сенсор для определения морального состояния

Определяя интенсивность дыхания и анализируя ее, сенсор сообщает владельцу о том, что он слишком напряжен, и дает советы по расслаблению. И, конечно же, сенсор отлично подходит для использования во время физической активности. Простая конструкция в виде прищепки помогает использовать гаджет в любой ситуации, а водонепроницаемое покрытие защищает сенсор от пота и брызг воды.

Эти парковочные линии нанесены также и на стену, так что вы можете парковаться еще точнее

Еще один большой палец

Новое слово в протезировании — дополнительный большой палец. По словам создательницы, она никогда не понимала, почему протезы используют только люди с ограниченными возможностями. Ведь подобные изобретения способны помочь нам улучшить свое тело, сделать его более функциональным.

Вода из кранов в этом кафе капает на растения, чтобы не тратилась понапрасну

Умная зубная щетка Unico Smartbrush

Интеллектуальная зубная щетка Unico Smartbrush, которая поможет почистить зубы всего за 3 секунды. Управляется смартфонами на базе Android и iOS.

Вентилятор для постели

Каждый из нас сталкивался с тем, что если высунуть ногу из-под одеяла, то спать будет гораздо комфортнее. Но не все знают, что есть специальный вентилятор для кровати, который легко обеспечит нормальный теплообмен ночью.

Каких из этих гениальных штуковин не хватает в вашей жизни?