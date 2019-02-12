17 фотодоказательств того, что энциклопедии знают далеко не все
Большую часть времени мы проводим в офисе за компьютером, и иногда начинает казаться, что ничего нового и впечатляющего вокруг не происходит. Но стоит только присмотреться к обычным вещам, чтобы произнести восторженное «Да ну?»: оказывается, холодная вода в тепловизоре выглядит темно-синей, собакам тоже вставляют искусственные зубы, а где-то в океане обитают морские звезды в форме квадрата.
Новая порция интересных фактов уже заставила нас в AdMe.ru снова почувствовать себя восхищенными детьми, которые узнают что-то невероятное о мире, и поэтому мы делимся ими с вами.
Скелет кита посреди тропического леса в Коста-Рике
«Лампа на 300 Вт просвечивает мою руку»
Рентгеновский снимок беременной собаки
Рыцарские доспехи на самом деле очень гибкие
Некоторые морские звезды могут быть квадратными из-за врожденных дефектов развития
При отсутствии гравитации пламя свечи круглое и голубое
Белка, у которой не такой пушистый хвост, как обычно
Вставные зубы у собаки
Холодная и горячая вода через тепловизор
«Друг выловил эту рыбу на гавайском побережье»
Некоторые омары отращивают клешни впечатляющих размеров
Мини-водоворот на окне
Когда весь мир у твоих ног
Вот так выглядят кремы с разным SPF под УФ-камерой
Нитка в иголке под электронным микроскопом
А так может замерзнуть вода в бутылке за ночь
Заснеженная крыша вольера в зоопарке
Нам хочется еще больше интересных фактов, так что, если вы недавно видели что-то невероятное и крутое, не поленитесь поделиться этим с нами.
Фото на превью Matroshka / Pikabu