17 фотодоказательств того, что энциклопедии знают далеко не все

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Большую часть времени мы проводим в офисе за компьютером, и иногда начинает казаться, что ничего нового и впечатляющего вокруг не происходит. Но стоит только присмотреться к обычным вещам, чтобы произнести восторженное «Да ну?»: оказывается, холодная вода в тепловизоре выглядит темно-синей, собакам тоже вставляют искусственные зубы, а где-то в океане обитают морские звезды в форме квадрата.

Новая порция интересных фактов уже заставила нас в AdMe.ru снова почувствовать себя восхищенными детьми, которые узнают что-то невероятное о мире, и поэтому мы делимся ими с вами.

Скелет кита посреди тропического леса в Коста-Рике

«Лампа на 300 Вт просвечивает мою руку»

Рентгеновский снимок беременной собаки

Рыцарские доспехи на самом деле очень гибкие

Некоторые морские звезды могут быть квадратными из-за врожденных дефектов развития

При отсутствии гравитации пламя свечи круглое и голубое

Белка, у которой не такой пушистый хвост, как обычно

Вставные зубы у собаки

Холодная и горячая вода через тепловизор

«Друг выловил эту рыбу на гавайском побережье»

Некоторые омары отращивают клешни впечатляющих размеров

Мини-водоворот на окне

Когда весь мир у твоих ног

Вот так выглядят кремы с разным SPF под УФ-камерой

Нитка в иголке под электронным микроскопом

А так может замерзнуть вода в бутылке за ночь

Заснеженная крыша вольера в зоопарке

Нам хочется еще больше интересных фактов, так что, если вы недавно видели что-то невероятное и крутое, не поленитесь поделиться этим с нами.