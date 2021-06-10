17 фактов о растениях, от которых даже учителя биологии разинут рты

Часто ведутся споры о том, кто умнее — кошка или собака. Но редко идут препирательства насчет того, кто смышленее — томаты или, например, горох. А зря. Ведь растения обладают такими свойствами, о которых мы и не догадывались: умеют хитрить, общаться, воровать и быть альтруистами.

AdMe.ru окунулся в ботанику с головой, чтобы найти ошеломительные факты о том, как без мозга растения могут быть умниками и умницами.

Растения могут общаться, как в фильме «Аватар»

Томаты передают друг другу сигналы об опасности. Как выяснилось, делают они это не самостоятельно, а с помощью грибниц, опутывающих их корни. Такое «общение» актуально, когда одно из растений поражено вредителями. Оно посылает в мицелий химические сигналы, которые предупреждают соседние кусты. Мол, берегитесь, враги близко. Так сообщество томатов становится более устойчивым к болезням и патогенам.

Общаются также и другие растения, которые создали свой «грибной интернет». Например, некоторые виды пихты и березы через грибницы передают углерод, а другие виды обмениваются азотом и фосфором. Кстати, большие деревья так помогают молодым саженцам, которые, например, в тени и им не хватает пищи.

Орхидея ворует хлорофилл у деревьев

Через такой «интернет» растения не только помогают, но и воруют. Например, некоторым растениям не хватает хлорофилла, который они сами производить не способны. И они нашли выход: забирать у других. Так делает орхидея Phantom, которая крадет нужные ей вещества у деревьев поблизости.

Растения могут выселять нежелательных соседей

В природе конкуренция есть не только между животными, но и деревьями, мхами и т. д. Это называется аллелопатия. Растения борются за свет и воду. Для этой битвы у них нет клыков и когтей. Зато имеются особые химические вещества, которые помогают избавиться от нежелательных сожителей. Например, акации и эвкалипты — настоящие «соседи из ада»: они губят растения поблизости, уменьшая число полезных микроорганизмов в их корнях.

А еще растения могут определять «своих» и «чужих». Саженцы пытаются занять побольше места, когда их корни разрастаются. Так они поглощают больше воды и света. Разумеется, отдавать ресурсы кому ни попадя желания нет. Начинается конкуренция. Но ее не наблюдается, если на одном ограниченном участке земли растут «братья» от одного материнского растения. Они, напротив, делают так, чтобы корням всех «родственников» нашлось местечко.

Горох умеет защищаться и общаться с насекомыми

Коровий горох — хитрец, который обманывает насекомых. Его враг — кукурузная листовая совка. Когда эта гусеница приближается к гороху, разумеется, ему не убежать. Но он выделяет токсины, которые привлекают других насекомых, которые опасны для совки. Так и защищается от вредителей.

Каштаны меняют цвет, чтобы рассказать насекомым о наличии нектара

Цветок каштана может менять цвет. Оказывается, на его лепестках изначально желтые пятна. На такие цветы садятся насекомые-опылители в поисках нектара, а когда сладкий сок перестает выделяться, пятна меняют окраску и становятся красноватыми. Это некий «стоп-сигнал» для насекомых: они видят его и больше не летят к этому побегу.

Цветы закрываются на ночь, чтобы успешнее размножаться

Многие из нас наблюдали, как цветы закрываются на ночь. Но, возможно, вы не знали, зачем они это делают. На самом деле есть несколько научных теорий, отвечающих на этот вопрос. Например, чтобы не замерзнуть или чтобы сохранить аромат на дневное время, тем самым привлечь больше насекомых-опылителей.

Дело в том, что для растений важно, чтобы насекомые уносили с них пыльцу. Это нужно для их репродуктивной функции. Исследователи предполагают, что, закрываясь на ночь, цветы повышают свои шансы на размножение. Так как есть вероятность, что роса может намочить пыльцу и насекомым будет сложно ее переносить. А это негативно влияет на продолжение рода.

Боярышник пахнет чумой и селедочным рассолом

Еще в Средневековье люди заметили, что запах цветов боярышника напоминает то, как пахло во время великой чумы в Лондоне. Этот аромат похож на запах селедочного рассола. Ботаники выяснили, что так пахнет химическое вещество триметиламин. Он есть, например, в разлагающихся тканях животных.

Целый лес может быть на самом деле одним организмом

В этой роще около 47 000 осин. Но это один организм. Называется он Пандо, или Дрожащий Великан. У всех этих осин единая корневая система. То есть каждое из деревьев — это стебли одного растения. Пандо весит 6 615 тонн — это примерно как 600 африканских слонов. По оценкам, ему не менее 80 000 лет. И когда-то его считали самым большим живым организмом на планете.

Привычные нам леса — это сообщество разных растений с отдельными корневыми системами. А в Пандо каждая осина — это словно ветка одного гигантского организма. Таким образом разрастаются так называемые клональные колонии, к которым и относятся осины.

Виноградные лозы могут менять форму и цвет своих листьев, чтобы стать похожими на другие растения

Эти лозы можно встретить в тропических лесах умеренного климата Чили и Аргентины. Но, скорее всего, вы их не узнаете. Ведь они закручиваются вокруг растения-хозяина и меняют форму, размер, цвет своих листьев и даже форму жилок на них, чтобы они стали такими же, как у того растения, за которое они зацепились. Зачем же они так делают? На этот счет существуют разные мнения, например, что так они прячутся от гусениц, которые их могут съесть.

У алоэ бывает стресс

Алоэ — это суккулент, так называют растения, которые хранят в себе воду. Для них важен солнечный свет. Если его не хватает, может поменяться цвет листьев: они становятся светло-зелеными у основания и все более тусклыми со временем. Ученые выяснили, что так выражается их стресс. Кстати, можно специально лишать алоэ света — так появляются красивые оттенки, но, если переборщить, растение может погибнуть.

Цветы подсаживают пчел на кофеин

Растения могут производить кофеин. И делают они это, чтобы заманивать пчел. Те активно слетаются туда, где есть кофеин. Причем насекомым все чаще хочется прилетать за новой порцией к растениям-манипуляторам, но в итоге они приносят мало качественного нектара. От этого может уменьшиться количество меда, который они произведут.

Растения умеют возрождаться

Рамонда сербская — «феникс». Она умеет возрождаться, даже если засохнет. Полили такой цветок, а он оживает. Это растение встречается в Албании, Болгарии, Греции, Северной Македонии. А также в Сербии, где рамонда была символом Дня перемирия в Первой мировой войне.

Сложно поверить, но несколько часов назад это растение могло быть таким сухим комочком.

Уметь засыхать и возрождаться — отличный навык для жизни в засушливых местах. Например, пустынный плаунок чешуелистный, когда теряет влагу, становится похожим на шар. В таком «спящем режиме» может пробыть несколько лет. А когда на растение попадает вода, оно оживает.