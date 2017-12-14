17 абсолютно правдивых фактов, в которые сложно поверить с первого раза

Есть несколько предположений о том, почему нам необходим сон: он, вероятно, выполняет функцию для роста и развития (чем моложе человек, тем больше он спит), осуществляет восстановление систем организма, а также памяти и внимания. А вот четкого и доподлинно верного ответа на вопрос, почему мы спим, так и не существует.