17 абсолютно правдивых фактов, в которые сложно поверить с первого раза
Среди огромной кучи псевдофактов все-таки существуют совершенно правдивые — только вот верится в них с трудом. Мы в AdMe.ru отнеслись к задаче серьезно и как следует проверили некоторые из них: спорим, вы о них даже и не догадывались?
- Через реку Амазонку (ее длина составляет более 7 000 км) нет ни одного моста. Существует только мост Рио-Негро, который открыли в 2010 году: он соединяет два берега реки Рио-Негро, являющейся притоком Амазонки.
- У тигров не только полосатая шкура, но еще и кожа. Более того, нет на свете двух тигров с абсолютно одинаковыми полосами.
- В 2012 году пропавшая женщина во время отдыха в Исландии была счастливым образом найдена, когда выяснилось, что она же состояла в поисковой группе самой себя. Как рассказала туристка, она не узнала себя в описании и решила посодействовать поискам.
- Если вы обращали внимание на карту во время полетов на большие расстояния, то наверняка видели, что самолет летит не напрямик, а будто бы изогнутым путем. Во-первых, прямая линия на двумерной карте не совпадает с прямой линией на трехмерном глобусе. Во-вторых, дело еще и в том, что форма Земли — приплюснутый около полюсов эллипс, кратчайший путь между которыми не является дугой окружности. Например, если вы полетите из Индии в США, то ваш путь будет проходить через Россию, Англию и Гренландию, и да, так действительно короче.
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Аляска — самый северный, западный и восточный штат США. Алеутские острова, относящиеся к Аляске, пересекают 180-й меридиан, поэтому они самые восточные.
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Как можно увидеть Африку из Великобритании? Легко, если вы приехали на Гибралтар — заморскую территорию Британии, находящийся на Пиренейском полуострове. Конечно, с берегов Испании, находящейся поблизости, Африку также можно хорошо разглядеть.
- Яблоки, которые мы покупаем в супермаркетах, в среднем срываются за 5–12 месяцев до того, как попадут к нам на прилавок. Все это время они хранятся в специальных холодильниках с низким содержанием кислорода для предотвращения распада.
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Есть несколько предположений о том, почему нам необходим сон: он, вероятно, выполняет функцию для роста и развития (чем моложе человек, тем больше он спит), осуществляет восстановление систем организма, а также памяти и внимания. А вот четкого и доподлинно верного ответа на вопрос, почему мы спим, так и не существует.
- Косточки, листья, незрелые плоды и стебли авокадо ядовиты, в них содержится персин. Как ни странно, наибольшую опасность этот плод представляет для животных, а особенно для птиц: вероятнее всего, потому, что они клюют все подряд. Плод авокадо для человека полезен и безопасен.
- Узор на языке каждого человека настолько же уникален, как и отпечатки пальцев.
- Японская рыбка кои по кличке Ханако прожила 226 лет, скончавшись в 1977 году.
- Альберт Эйнштейн мог стать президентом Израиля, но ученый отказался от этого предложения.
- Острова Диомида, находящиеся между Россией и США, интересны тем, что между ними проходит линия перемены дат. Таким образом, разница между островами составляет 23 часа: например, если к западу от линии на календаре 18 мая, то к востоку — еще 17-е. Кстати, расстояние между островами составляет всего 4 км.
- Существует так называемый «парижский синдром» — состояние, чаще других встречаемое у японцев и связанное с разочарованием в столице Франции. Конечно, испытывать его могут и люди других национальностей. Японскому консульству во Франции даже пришлось открыть горячую линию, чтобы оказывать психологическую поддержку согражданам.
- Карие глаза в действительности голубые, но под коричневым пигментом. Американский биолог Грег Гомер даже создал фирму, которая занимается разработкой процедуры по превращению карих глаз в голубые: возможно, в скором времени она станет доступна.
- Бумага режет больнее, чем нож, по одной простой причине. Дело в том, что нож при порезе делает глубокую рану и вызывает кровотечение — начинается процесс свертывания крови и рана затягивается быстрее. Бумага ранит кожу неглубоко, крови не образуется, а значит, рана хуже затягивается и намного болезненнее.
- Компании по производству спортивных товаров Puma и Adidas были основаны родными братьями по фамилии Дасслер. Братья были хозяевами фирмы по производству спортивной обуви Gebrüder Dassler, но поругались, и каждый основал собственный бренд. Изначально Puma называлась RuDa (от Рудольф Дасслер), а Adidas называлась Addas (аббревиатура от Адольф (Ади) Дасслер).