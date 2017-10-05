17 доказательств того, что мир живет по своим законам и плюет на все теории ученых

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Представьте, что все, чему вас когда-то учили, — неправда. В мире науки такое случается изо дня в день. Пока одни придумывают теории о том, как устроен мир, Вселенная преподносит новые сюрпризы. AdMe.ru собрал почти два десятка явлений и вещей, которые выходят за рамки привычного. И не все из них можно как-то объяснить.

Зоны, где притяжения больше нет

Таких мест на Земле много. Одно из них, Мистери Спот, превратилось в аттракцион еще в первой половине XX века. Здесь происходят нарушения гравитации, меняется перспектива и высота объектов: люди стоят под наклоном, а шары катятся вверх в гору.

Рыбка, которая справится с любым давлением

Не так давно считалось, что выжить на дне Марианской впадины — задача непростая из-за серьезного давления. Но недавно обнаруженная там рыбка своей выпуклой формой и прыткостью утерла нос ученым. Вот что значит непрогибаемый характер!

Горы, которые притягивают к себе самолеты

Гравитационные холмы — места, где автомобиль на нейтралке катится вверх по горке так, словно сила притяжения работает наоборот. Из-за сильного магнитного поля самолеты, пролетающие там, вынуждены увеличивать скорость.

Звезда, которая невозможно горяча для науки

Поверхность Солнца имеет температуру около 5 500 ºС. А на расстоянии около 10 000 км от поверхности Солнца находится солнечная корона, которую мы видим как своего рода гало — ее температура достигает уже миллиона градусов. Причина такого различия в температуре между поверхностью и короной до сих пор не ясна.

Капля воды, взрывающая все вокруг

Интересная реакция происходит, если смешать магний и нитрат серебра, а затем просто добавить немного воды. Именно она «взрывает» смесь — совсем не то, что мы привыкли видеть в ее исполнении.

Аэрогель, чтобы собирать звездную пыль

Гель без жидкости на 99,8 % состоит из воздуха. На ощупь похож на пенопласт. Благодаря ему ученые создают ловушки для звездной пыли. Он обладает антисептическими свойствами, легко блокирует звук, противостоит пламени и не загрязняет окружающую среду. В качестве термоизолятора туннеля карданного вала его уже используют в Corvette C7.

Безмозглая слизь, которая ведет себя разумно

Ярко-желтый слизевик, обитающий в гнилых листьях, умеет запоминать регулярные изменения в своей жизни, чтобы адаптироваться к ним, и способен быстро и безошибочно находить выход из лабиринта. Благодаря этому слизь учит людей, как лучше проектировать дороги и линии метро, например, в Японии.

Призрак, который материализуется из воздуха

Реакция алюминия с кислородом, катализируемая ртутью. Правда, все происходит гораздо медленнее: на видео съемка ускоренная. Такие фокусы, вместе с известным опытом «Фараонова змея», убеждают, что некоторые вещи могут буквально возникнуть из воздуха.

Что-то во Вселенной ведет себя иначе, если за ним не наблюдать

Речь идет об эффекте Зенона: если вы наблюдаете за некоторыми частицами, они не двигаются. Подсвечивая их лазером для удобства наблюдения, ученые выяснили, что частицы двигаются только в момент, когда подсветка исчезает. Чудеса? Нет, просто квантовая физика. Но это не точно.

Газ, с которым левитация возможна

Это элегаз (гексафторид серы). Он тяжелее воздуха, поэтому прочно сидит в аквариуме и удерживает на себе легкие предметы. А если его вдохнуть, то можно говорить голосом Дарта Вейдера — он дает противоположный гелию эффект.

Что-то иногда заставляет корабль лететь быстрее

Явление известно как пролетная аномалия: странные скачки импульса возникают во время пролета спутника или космического корабля по орбите планеты. Это ускоряет движение аппаратов и меняет траекторию полета. Роджер Шоер предлагает использовать эту аномалию для создания двигателей без топлива.

Осьминоги эволюционируют и уже строят свои города

Существа, которые летают задом наперед

Шмели не нарушают законы аэродинамики. Дело не в весе насекомого и размерах крыльев, а в том, как оно умеет ими пользоваться, создавая воздушные вихри. А вот колибри — единственные птицы, которые умеют летать задом наперед. А еще зависают в воздухе, вертикально взлетают и садятся. Пока ученым не удалось создать летательный аппарат, который смог бы вытворять что-то похожее. Но НЛО, по наблюдениям тех, кто в них верит, летают именно так.

Существа с иной ДНК, которые уже среди нас

Недавно мы узнали, что гребневики — самые древние жители нашей планеты, которые миллионы лет эволюционировали независимо от всех других существ. У них иная нервная система, которая не использует нейромедиаторы, мозг умеет регенерировать даже при самых тяжелых ранах, а часть их генов больше не встречается ни у одного известного науке живого организма. Пришельцы на Земле?

Телепортация стала возможной с 1997 года...

То, что большинство людей считает невозможным, ученые делают уже 20 лет. Впервые это удалось сделать в 1997 году ученым в Австрии. Речь идет о квантовой телепортации — она предполагает мгновенную передачу информации на огромные расстояния. Но телепортация объекта или энергии пока считается невозможной.

...и путешествия во времени тоже

Ученым удалось зафиксировать, как частицы нейтрино преодолели 732 км на несколько миллиардных долей секунды раньше, чем планировалось. А преодоление скорости света считалось невозможным и противоречило теории относительности Эйнштейна. Но теперь это факт: частицы могут путешествовать во времени, и передавать информацию в прошлое — более не фантастика.

Самая загадочная вещь во Вселенной — это темная энергия

Нет точного объяснения, что это, но она существует. Из темной энергии состоит большая часть Вселенной, и она же является тем, что ее все быстрее расширяет. Не путать с темной материей — загадочными невидимыми частицами, из которых состоит остальная часть Вселенной. И эта новость точно понравится Темному лорду.