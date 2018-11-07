16 животных, при взгляде на которых вы скажете: «Какая гадость! А есть еще?»

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Не всем животным повезло родиться такими милыми, как большая панда или коала. При взгляде на некоторых представителей фауны по телу пробегает дрожь: кажется, они пришли к нам прямиком из фильмов ужасов. Однако даже самые некрасивые животные выполняют важную роль в природе, и без них никак нельзя обойтись.

Редакция AdMe.ru собрала самых безобразных животных со всей Земли в одной статье. Уверены, вам будет страшно интересно.

1. Плащеносный броненосец (розовая фея)

Этот броненосец больше напоминает кукурузный початок, чем серьезного зверя. Однако за пару секунд он сворачивается в клубок и превращается в неприступную крепость. Розовые феи ведут ночной образ жизни, роют глубокие норы и питаются муравьями.

2. Циклокосмия

В ходе эволюции циклокосмии обзавелись довольно странным украшением: их тельце оканчивается твердым хитиновым диском с замысловатым рисунком. Только диск этот создан не для красоты: с его помощью пауки запечатывают норы. Иногда люди принимают спрятавшуюся циклокосмию за редкую монету, поднимают ее с земли, но вытягивают из норки разъяренного паука.

3. Суринамская пипа

Суринамская пипа похожа на жертву асфальтоукладчика: ее тельце абсолютно плоское. Но не беспокойтесь, она всегда такая. Процесс размножения этих лягушек страшнее фильма ужасов: самец втаптывает икринки в спину будущей мамы, а через 3–4 месяца прямо из-под кожи родительницы появляются полностью сформировавшиеся малыши.

4. Белостома (водяной скорпион)

Белостома — гигантский водяной клоп (целых 17 см в длину) и жестокий убийца. Клоп без труда расправляется с лягушками, рыбой и черепахами. И все это благодаря своему жалу: через него хищник впрыскивает пищеварительный фермент в тело жертвы и потом поедает получившийся «суп». А еще белостомы отлично летают и очень больно кусаются. Не благодарите за новую фобию.

5. Жиряк

Эти птицы страшны не столько своим внешним видом, сколько бессовестным поведением. Птенцы жиряка сидят на шее родителей: те кормят потомство почти без остановки. В результате малыши уже к 70-му дню жизни весят в 2 раза больше мамы и папы. Правда, по мере взросления жир расходуется.

6. Гусеница фланелевой моли

Гусеницу фланелевой моли часто сравнивают с котенком из-за ее длинной и пушистой шерстки. Однако тех, кто решит погладить ее, ждет неприятный сюрприз: эти гусеницы ядовиты. Прикосновение к ним очень болезненно, а еще вызывает рвоту и головную боль. Впрочем, гусеницы часто сами находят своих жертв, ведь в летний период они десятками валятся с деревьев.

7. Слепая пещерная тетра

Мексиканские тетры настолько суровы, что могут обходиться без глаз. Эта рыба живет исключительно в подводных пещерах, поэтому у некоторых особей исчезла большая часть пигмента, а зрение атрофировалось.

8. Сальпы

Сальпы — свободно плавающие морские существа. Они часто соединяются в цепочки длиной до нескольких метров. Сальпы помогают человечеству в борьбе с глобальным потеплением тем, что перерабатывают парниковый газ. А еще эти удивительные создания светятся в темноте.

9. Онихофора (бархатный червь)

Онихофора похожа то ли на улитку без панциря, то ли на милого червячка. Однако на деле это серьезный хищник: бархатный червь обездвиживает жертву метким плевком слизью, а затем приступает к обеду. Но если онихофора окажется в сухом и ветреном месте, то быстро погибнет, поскольку уж очень ценит влажность. Этим обусловлено и место обитания онихофоры: она живет в листовой подстилке тропических лесов.

10. Спайник парадоксальный

Плоский червь спайник парадоксальный как нельзя лучше иллюстрирует клятву молодоженов «И в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас». При спаривании 2 особи срастаются вместе навсегда, образуя крестообразную фигуру.

11. Лейкохлоридий парадоксальный

Плоский червь лейкохлоридий парадоксальный — это паразит, живущий в кишечнике птиц. Но чтобы добраться туда, он проворачивает настоящую спецоперацию, в ходе которой превращает ни в чем не повинных улиток в зомби. Яйца паразита попадают в тело улитки, превращаются в личинку и разрастаются по всему телу жертвы. Один из таких выростов попадает в глазное щупальце улитки, увеличивается и становится похож на гусеницу. Улитка-зомби ползет на яркий свет (которого обычно сторонилась) и попадает в клюв, а затем и в кишечник к птице. Миссия лейкохлоридия выполнена.

12. Свиноносая черепаха

Несмотря на свою странную внешность, свиноносая черепаха достигла многого: она изображена на монете Папуа — Новой Гвинеи, а ее яйца стоят около $ 1 тыс. (эти черепашки отличаются добрым нравом, и от желающих содержать милое земноводное нет отбоя).

13. Розовая игуана

Вы думали, что на Галапагосе живут только огромные черепахи? А вот и нет. Здесь прекрасно себя чувствуют еще и розовые игуаны, которые вырастают до 180 см в длину. Райское местечко, как ни крути. Розовые, или морские, игуаны, конечно, могут передвигаться по суше, но большую часть жизни проводят в воде и умеют задерживать дыхание на час.

14. Саблезубая мурена

Все мурены — безжалостные хищники, вот и саблезубая мурена не смогла пойти против своей природы. Еще бы: ее пасть снабжена двумя рядами острых и прозрачных, словно стекло, зубов. Мурены живут в узких норах, поэтому широко раскрыть рот и схватить добычу не могут, но они нашли элегантный выход: челюсть хищниц выдвигается. Очень напоминает фильм «Чужой», правда?

15. Тихоходка

Тихоходка, или водяной медведь, — самое выносливое существо на свете. Эти микроскопические беспозвоночные создания вырастают не более 1,5 мм в длину и живут в воде. Ученые отправляли тихоходок в космос, облучали их радиацией, замораживали, кипятили, помещали в спирт и глицерин, но упрямые малыши везде чувствовали себя отлично и даже успевали размножаться. Просто тихоходки умеют замедлять и даже останавливать свой метаболизм, а все неприятности они встречают с высоко поднятой головой.

16. Сенокосец (длинноногий папочка)

Этот сенокосец (англ. daddy longlegs — «длинноногий папочка») не паук, а представитель древнего рода, который помнит еще динозавров. Его тело напоминает волчью голову с двумя яркими желтыми глазами. На самом деле глаза сенокосца расположены ниже, да и в целом, несмотря на свой угрожающий внешний вид, для человека он не опасен.