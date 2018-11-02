16 вопросов, волнующих каждого, кто хоть раз летал на самолете

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Кто-то не может представить свою жизнь без авиапутешествий, другие до ужаса боятся сесть в кресло крылатой машины. Наверняка и у тех и у других накопились каверзные вопросы об устройстве лайнера и тонкостях полета. Почему самолеты не сталкиваются в небе, а их корпус ремонтируют с помощью скотча? Что на самом деле скрывает черный ящик?

Мы в AdMe.ru любим путешествия, а потому разузнали ответы на самые волнующие вопросы у пилотов, стюардесс и авиадиспетчеров.

Есть ли в небе дороги, по которым летают самолеты? Почему воздушные суда не сталкиваются?

Да, для самолетов есть специальные маршруты, которые распределяются по высоте. В одну сторону самолеты летят на четной высоте, а на обратном пути — на нечетной. Разница между ними составляет 1 эшелон, или 300 метров. Есть особая зона — Reduced Vertical Separated Minima, полеты на ней выполняют по системам GPS либо ADIRS. Ее начальная высота — 8 800 метров, конечная — 12 500 метров. Система Traffic Alert and Collision Avoidance System разводит самолеты, давая одному набор высоты, другому — снижение.

Почему самолеты ремонтируют скотчем?

На растиражированной картинке не изолента, а специальная клейкая лента с алюминиевым покрытием. Она называется speed tape, может растягиваться, выдерживать воздействие широкого спектра температур, обладает сверхпрочными свойствами. Такая лента нужна, чтобы оперативно залатать некритичные повреждения, пока не будет проведен ремонт. Чаще всего ее можно увидеть на закрылках, обтекателях, створках шасси.

Зачем пристегивать ремни безопасности при взлете и посадке?

Как известно, это самые опасные фазы полета, большая часть чрезвычайных происшествий приходится на них. В такой ситуации пилот пользуется экстренным торможением, ремни безопасности минимизируют возможные травмы пассажиров. А также позволяют авиакомпании не оплачивать нерадивым путешественникам моральный ущерб или страховку.

Почему при взлете возникает ощущение падения?

Дело в закрылках, одном из элементов самолета — они симметричны и расположены в задней части крыла. При взлете и посадке закрылки выдвигаются, позволяя лететь на более низкой скорости и не падать. Когда они убираются при взлете, вертикальная скорость самолета меняется. А эффект падения создает наш вестибулярный аппарат, это просто реакция на изменение скорости. Боли в ушах возникают из-за резкого перепада давления окружающей среды и внутреннего уха. В обычных условиях они сопоставимы, а, скажем, при восхождении на гору организм успевает адаптироваться. При взлете же давление во внутреннем ухе превышает давление в салоне, при посадке — наоборот. В обоих случаях форма барабанной перепонки меняется, отчего мы испытываем боль.

Что хранит черный ящик?

На борту их несколько. Параметрический фиксирует характеристики полета: высоту, давление топлива, скорость, курс и т. д. Речевой регистрирует переговоры экипажа с диспетчерами. «Начинка» ящика — магнитный или флеш-накопитель, снаружи — титановый корпус, покрытый слоем асбеста. Вопреки названию, ящики имеют цилиндрическую или шарообразную форму, оранжевый или красный цвет. Это гарантирует лучшую сохранность и увеличивает скорость обнаружения при несчастном случае. По международным нормам, бортовые самописцы выдерживают падение с любой высоты, могут находиться на глубине 5 км месяц, а в огне — 30 минут.

Сколько крыльев у самолета?

Одно, расположенное по обе стороны фюзеляжа. Такая конструкция называется «моноплан». У них улучшенная аэродинамика, меньший расход топлива и не так сильно ощущается турбулентность. Кроме того, у монопланов меньше лобовое сопротивление, что позволяет им развивать большую скорость. Тем не менее двукрылые самолеты, или бипланы, все еще в ходу. Например, Ан-2.

Иллюминаторы в кабине пилотов можно открыть. Для чего?

Дверь в кабину пилотов бронированная и достаточно тяжелая сама по себе. В случае аварии ее может заклинить. Чтобы члены экипажа могли выбраться из терпящего бедствие самолета, и придуманы иллюминаторы, которые можно открыть.

Может ли иллюминатор разбиться?

Это случается крайне редко и только по причине экстренной ситуации. Само по себе такое не может произойти. Иллюминатор сконструирован по принципу стеклопакета и имеет 3 стекла: 1 декоративное и 2 силовых, которые выдерживают сильные перепады давления. Даже если одно из силовых стекол разбилось, второе «держит оборону».

Спасательный жилет бесполезен?

Многие считают, что спасательный жилет бесполезен в случае ЧП, да и посадки на воду случаются редко. Но не стоит недооценивать роль жилета. Приводнений пассажирских лайнеров, действительно, за всю историю было немного — 21. В 7 случаях обошлось без жертв. Например, чудо на Гудзоне: лайнер, летящий из Нью-Йорка в Сиэтл через Шарлотт, столкнулся со стаей птиц на высоте 975 метров через 1,5 минуты после взлета. Оба двигателя вышли из строя. Опытные пилоты развернули самолет и посадили его на воду, после чего пассажиры вышли на обе стороны крыла и вскоре были спасены катерами и паромами. Все 155 человек выжили, а Клинт Иствуд снял на основе происшествия фильм. В числе других удачных приводнений — посадки Douglas DC-8 и Ту-124. В 10 случаях, а это почти половина, при посадке на воду никто не погиб. Таким образом, спасательный жилет за всю историю помог сохранить более 1 000 жизней.

Есть ли нормы крена для самолетов?

Все зависит от марки самолета, единых критериев не существует. Например, у Airbus стоит автоматическое ограничение на крен в 67°. На Boeing подобных лимитов нет. Однако, если крен слишком большой, самолет предупреждает об этом специальным сигналом. Чтобы пассажиры в полете чувствовали себя комфортно, пилотам рекомендуют избегать крена более 30°.

Сколько времени дается бортпроводникам на отдых между перелетами?

Единых правил здесь тоже нет, да и в разных авиакомпаниях эти нормы могут варьироваться. В целом это зависит от длительности перелета. На трансатлантических рейсах отдых между рейсами в среднем составляет до 5 часов. У бортпроводников нет четко оговоренных выходных, как у большинства из нас. Правило 5/2 здесь не работает: суббота и воскресенье могут быть рабочими, рейсы в праздничные дни тоже никто не отменял. Зато вот отпуск у стюардесс длиннее — обычно это целых 72 дня! Дается 2 раза в год, около месяца каждый.

Что делают стюардессы, если не успели на рейс или внезапно заболели? В каком возрасте уходят на пенсию?

Бортпроводники уверяют: тех, кто ни разу не опаздывал на рейс, нет — ошибки случаются у всех. Если стюардесса понимает, что не успеет приехать к назначенному времени, сообщает в диспетчерскую. Опоздание на 5–15 минут допускается, нерасторопного сотрудника подождут. А вот если опоздание более 20 минут — берут кого-то из резервного экипажа. Кстати, опоздание или неявка без уважительной причины наказуемо: можно получить выговор или лишиться премии. В каждой авиакомпании свой регламент — в среднем на рейс нужно приезжать за 1,5 часа до вылета. Если рейс ранний, а машины нет, некоторые бортпроводники приезжают вечером и ночуют в отеле. Пенсия для стюардесс наступает после 10 лет работы.

Есть ли у работников авиации свой сленг?

Официальный язык авиации — английский. Но у пилотов, авиадиспетчеров и других есть особая фразеология, понять которую непосвященному нереально. Она изложена в этом руководстве. Если диспетчер чего-то не знает или не помнит, импровизировать нельзя, нужно пользоваться только сленгом. «Язык ковбоя» (несанкционированная фразеология) может стоить жизни сотням людей. Если произошел несчастный случай, а слова авиадиспетчера в ходе переговоров могли быть поняты превратно или двусмысленно, он считается способствующим катастрофе. Помимо запоминания сленга диспетчеры развивают дикцию, чтобы вся передаваемая информация была ясной и четкой.

Какие приборы использует авиадиспетчер, чтобы посадить самолет или отправить его на взлет?

Помимо экрана радиолокатора операторы пользуются биноклем либо... невооруженным глазом. На определенной высоте при спуске радар перестает быть надежным. Поэтому авиадиспетчеры сверяются не только с электроникой, которая к тому же может давать сбои. Диспетчеры владеют метеорологией: они должны уметь определять скорость и направление ветра по ветроуказателю. А для понимания уровня видимости операторы учитывают такие ориентиры, как вышки сотовой связи, соседние строения. Если ломается радио, используются красные и зеленые прожекторы.

Бывают ли пробки в небе?

Да, как и на земле. Между взлетом одного самолета и посадкой другого обычно проходит 2–3 минуты. Но иногда образуется очередь из 5–6 самолетов на взлет и посадку. Очередь на посадку они ожидают, летая кругами, а порядок посадки формирует диспетчер. Работать приходится максимально оперативно и внимательно: дать посадку одному и сразу же взлет другому, снова посадку следующему и т. д. Бывает, что из-за задержек и ошибок в работе наземных служб рейс может не успеть в свой слот - время, которое отведено ему на взлет или посадку. В этом случае аэропорт может его не принять. Во время проведения Олимпиады в Сочи из-за большой нагрузки ввели правило: если самолет опоздал на 30 минут и более, он получает штраф и не попадает в очередь. Варианты - вернуться обратно или лететь на запасной аэродром.

Бонус: сколько зарабатывает пилот?

Зависит от страны. Самая высокая зарплата у летчиков в США: сотрудники United Airlines получают порядка 2 млн в рублевом эквиваленте. В Китае командир воздушного судна зарабатывает в среднем 1,5 млн в пересчете на рубли. В России зарплаты скромнее: в «Аэрофлоте» — 650 тыс. рублей в месяц, в других компаниях — вдвое меньше. Зарплата второго пилота на треть меньше.

А какие вопросы вы бы хотели задать пилоту? Может быть, вы сами связаны с авиацией и можете рассказать что-нибудь эдакое? Поделитесь в комментариях.