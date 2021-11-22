16 вопросов из передачи «Самый умный», которые в школе казались легкими, а теперь над ними придется попотеть

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Телеигру «Самый умный» с уверенностью можно назвать не только интеллектуальной, но и скоростной передачей российского телевидения. Все дело в идеальной дикции и молниеносности произношения вопросов ведущей игры Тины Канделаки. Удивительно, но и сами юные участники викторины ни в чем не уступали ведущей, отвечая на вопросы быстро и правильно — так, что даже самый умудренный жизненным опытом взрослый нервно сглотнул бы перед экраном телевизора.

Мы в AdMe.ru решили прошерстить всю золотую коллекцию выпусков передачи и выбрать оттуда самые неоднозначные и на первый взгляд наивные вопросы, узнав ответ на которые вы скажете: «Да ладно!»

1.

Вопрос: Какой язык является родным для наибольшего количества жителей Земли?

Английский

Китайский

Испанский

Русский

2.

Вопрос: Какой из этих островов упоминается в сказке Корнея Чуковского «Айболит»?

Ямайка

Занзибар

Таити

Сицилия

3.

Вопрос: Как называется сокращение в тексте литературного произведения?

Банкнота

Купюра

Ассигнация

Монета

4.

Вопрос: От названия какого животного получили наименование брюки, элемент парадной формы российских офицеров в XIX веке?

Лось

Бык

Лошадь

Свинья

5.

Вопрос: Псов какой из этих пород в XVII веке называли барсучьими собаками?

Такса

Мопс

Бульдог

Ротвейлер

6.

Вопрос: Сколько горбов было у чудесного Конька-горбунка, персонажа сказки Петра Ершова?

Один

Два

Три

Семь

7.

Вопрос: Какого из этих созданий не существует в природе?

Оборотень дубовый

Василиск шлемоносный

Ехидна черная

Вампир обыкновенный

8.

Вопрос: Какой из этих месяцев в Боливии является зимним?

Февраль

Апрель

Июнь

Ноябрь

9.

Вопрос: Какие птицы дали название экзаменам для волшебников в серии книг Джоан Роулинг?

Совы

Стрижи

Соколы

Синицы

10.

Вопрос: Как первоначально назывались колбаски в булочке, ныне известные как хот-дог?

Спаниель

Такса

Овчарка

Пудель

11.

Вопрос: Для кого из этих самцов пищу добывают самки?

Тигр

Пума

Лев

Рысь

12.

Вопрос: В какой из этих стран 40 % автомобилей используют спирт вместо бензина?

Бразилия

Япония

Германия

Австралия

13.

Вопрос: Какую из этих дисциплин Альфред Нобель вычеркнул из списка наук, за которые присуждается премия?

Физика

Математика

Химия

Физиология

14.

Вопрос: Какое из этих животных не может высунуть язык из пасти?

Лев

Носорог

Крокодил

Питон

15.

Вопрос: Единица измерения какой величины на Руси называлась ведром?

Длина

Объем

Площадь

Скорость

16.

Вопрос: Какое из этих морей можно найти на Луне?

Слез

Глупости

Спокойствия

Зависти

Правильные ответы

1. Китайский

2. Занзибар

3. Купюра

4. Лось

5. Такса

6. Два

7. Оборотень дубовый

8. Июнь

9. Совы

10. Такса

11. Лев

12. Бразилия

13. Математика

14. Крокодил

15. Объем

16. Море Спокойствия