16 «умных» вещей, которые перенесут своих владельцев в 3018 год

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Пока все следят за выходом нового айфона, ученые демонстрируют по-настоящему крутые изобретения, способные перевернуть привычную жизнь уже здесь и сейчас. Прибор для чтения мыслей, сумка, автоматически меняющая цвет под одежду, часы, которые работают от тепла тела, — все это уже не фантазии, а реальные вещи, доступные всем желающим.

AdMe.ru собрал для вас вещи из будущего, которые еще недавно казались выдумкой.

1. Печь готовит внутри льда, причем лед не тает

Кажется, ученые смогли обойти законы физики: они изобрели печь, которая готовит горячую еду внутри льда. Высокоточные датчики определяют вид еды и рассчитывают количество энергии, необходимое для приготовления. Чудо-печь принадлежит немецкой компании Miele и стоит около $ 8 000. Благодаря новой технологии еда готовится намного быстрее и не подгорает, сохраняя все полезные вещества и витамины. Также в печи можно приготовить 2 блюда одновременно на разных уровнях: запахи не будут смешиваться.

2. Гаджет, который заботится о здоровье кожи

Гаджет QSun не только защитит вашу кожу от повреждений на солнце, но также убедится, что вы получаете необходимое количество витамина D. Гаджет легко крепится к одежде и умеет советовать, например, когда стоило бы нанести солнцезащитный крем.

3. Тапочки, которые сами подъезжают к вам

Компания Nissan (та самая, которая делает автомобили) теперь выпускает «умные» тапочки с функцией автопарковки. В одном из японских отелей тапочки с автопилотом стали фирменной фишкой.

4. Сумка умеет менять цвет

Больше можно не переживать, подойдет ли сумочка к наряду. Бренд VanDerWaals научил сумки менять цвет и даже заряжать телефон. Вещью можно управлять со смартфона. Приложение позволяет сканировать цвет одежды и синхронизировать с сумкой. Удобно и функционально. С такой сумкой можно на шопинг ходить без подружки.

5. Шкаф автоматически складывает одежду

Машина FoldiMate сушит, гладит и складывает чистое белье. Складывают чистую одежду в стопку специальные «роборуки». При желании можно также приобрести капсулы, которые придают белью приятный аромат. Пожалуй, лучшее бытовое изобретение после стиральной машины.

6. Самолет, похожий на космический корабль

Британская дизайн-группа Factory Design и производитель самолетных сидений Contour Aerospace разработали проект пассажирского самолета, где места напоминают футуристические коконы. Каждая капсула оснащена сиденьем-кроватью, регулятором освещения и температуры, отдельным экраном.

7. Носки, которые не пахнут даже после недельной носки

Китайская компания MeltMall утверждает, что в их носках вы будете чувствовать себя так, будто только что вышли из душа, даже если носите одни и те же уже неделю. Все благодаря серебру, меди и цинку в составе ткани — эти металлы не только устраняют неприятный запах, но и убивают бактерии.

8. «Умные» кроссовки следят за комфортом и здоровьем

Ботинки от компании Smartshoe умеют считать шаги, измерять пульс и другие показатели (совсем как фитнес-браслет), согревать ноги и максимально точно распределять нагрузку на стопу при разных видах ходьбы и бега.

9. Джинсовая куртка распознает жесты и умеет заказывать пиццу

Бренд Levi’s совместно с Google выпустил в продажу куртку, которая считывает жесты своего владельца и передает команды на смартфон. Благодаря технологии куртка может, например, переключить песню или позвонить и заказать пиццу.

10. Кепка не даст заснуть за рулем

Ford Trucks разработал кепку, которая не даст заснуть за рулем. Встроенный прибор отслеживает движение головы и предупреждает об опасности с помощью звуков, вибрации и световых сигналов, когда чувствует, что водитель начинает засыпать и клевать носом.

11. Робот для помощи интровертам

Южнокорейские инженеры из Yonsei University & KAIST создали робота, который может коммуницировать с людьми вместо его владельца. Устройство определяет, находится ли его хозяин в помещении, в каком состоянии сейчас дом и нужна ли человеку помощь.

12. Аппарат для чтения мыслей

Устройство AlterEgo, разработанное американскими учеными из MIT Technology, умеет считывать и понимать слова, не произнесенные вслух. Прибор крепится к подбородку и выглядит как наушник. Так он считывает нервно-мышечные сигналы лица. После этого сигналы обрабатываются программой, которая определяет, о чем именно подумал пользователь. Устройство умеет отвечать и разговаривать, используя Siri или Google.

13. Подушка поет колыбельные и не дает храпеть

Подушка от компании Rem-Fit заботится о здоровом сне владельца: изменяет биологические показатели, мягко будит, предотвращает храп и даже поет колыбельные. По заверению представителей компании, мелодию слышит только сам «пользователь», его близким она не помешает спать.

14. Наручные часы, которые заряжаются от тепла тела

Часы PowerWatch с помощью термоэлектрической технологии собирают тепло, вырабатываемое организмом, и превращают его в источник энергии, которая постоянно заряжает батарейку. Причем без каких-либо проводов или датчиков. Часы выполняют все функции фитнес-браслета и работают в самых экстремальных условиях: под водой, в мороз, на глубине и в горах.

15. Наушники подавляют шум, помогая расслышать собеседника

Уникальность беспроводных наушников IQbuds в том, что они позволяют слышать собеседника не только по телефону, но и во время встречи на оживленной улице или в заполненном людьми помещении, убирая шумы вокруг. С такими наушниками можно устраивать романтическое свидание даже на рок-концерте.

16. Автомобиль с «кожей»

Компания BMW выпустила автомобиль, покрытый эластичной искусственной кожей, которая лишена всяких швов и сделана из особой ткани. Это покрытие дает владельцу возможность приспосабливать машину под свои требования. Посмотрите, она же моргает как живая.

Какие изобретения впечатлили вас больше всего?