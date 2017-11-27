16 доказательств, что ДНК устроена не совсем так, как нам рассказывали в школе

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Правда ли, что можно создать идеального человека и клонировать динозавра? Кто такие химеры и почему близнецов не так просто посадить в тюрьму? Даже если вы не пропустили ни одного урока по биологии в школе, нам есть чем вас удивить. AdMe.ru собрал почти два десятка свежих фактов о том, как работает ДНК. В конце статьи вас ждет бонус: как выделить и разглядеть поближе ДНК клубники в домашних условиях.

16. Всего 1 грамм ДНК вмещает в себя 215 млн Гб информации

15. Мы на 65 % бананы и на 95 % шимпанзе

14. То, что различает всех людей на земном шаре между собой, хранится в 0,01 % ДНК

Согласно недавним открытиям, люди на 99,9 % одинаковы с точки зрения их ДНК. С одной стороны, это лишь доказывает, что все мы братья и сестры. С другой стороны, исключительно 0,01 % делает нас неповторимыми: определяет цвет глаз, музыкальные предпочтения и даже привычку вечно опаздывать.

13. До 10 000 повреждений ДНК происходит внутри клеток каждый день. Но мы умеем заменять поврежденные участки на новые

Ежедневно в нашем теле можно зафиксировать до 10 000 повреждений ДНК. Это результат естественного метаболизма. Поэтому природа наделила клетки свойством исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК.

12. Мутация — это обычное явление для ДНК

Под влиянием внешней или внутренней среды в ДНК возникает мутация. Большинство ученых считают это ошибкой в работе ДНК. Другие расценивают это как запрограммированную эволюцию. Так люди, переселившиеся когда-то на север, получили голубые глаза и светлую кожу. Мы не стоим на месте. Недавно выяснилось, что у некоторых людей присутствует мутировавший ген, который существенно замедляет старение.

11. Курение провоцирует мутации, в результате которых появляются раковые клетки

Воздействие ультрафиолета и курения приводит к мутациям, в результате которых образуются раковые клетки. Выкуривая 1 пачку сигарет, вы можете получить до 150 мутаций в клетках легких, 18 мутаций в клетках мочевого пузыря и 6 мутаций в печени. Если хотя бы одна из них приведет к образованию раковых клеток, которые организм не сумеет вовремя уничтожить, это может привести к смерти.

10. Мы на 8 % состоим из останков вирусов, живших на планете 50 млн лет назад

Примерно на 8 % наша ДНК состоит из останков вирусов, которые встречались с последними динозаврами. И ученые пока не могут ответить, хорошо это или плохо. Безусловно, эти гены влияют на развитие человека: одни могут стать причиной серьезных заболеваний, другие же помогают приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

9. Генная инженерия — это хирургия XXI века. Даже взрослых людей можно будет лечить от рака и ВИЧ и возвращать им молодость

Редактирование генов — это один из способов «перепрошить» тело и запустить определенные программы даже во взрослом организме: поврежденные участки ДНК можно восстановить или добавить необычные гены других организмов. Ученые надеются таким образом найти лекарство от ВИЧ, рака и других болезней.

8. Для создания идеального человека недостаточно хороших генов. Все решают среда обитания и условия

Известно, что, например, мутация в определенном гене дает эффект «сыворотки суперсолдата»: человек начинает быстро набирать мышечную массу и обладает большей выносливостью. Но наличие «правильных» генов внутри человека не является гарантией успеха. Условия развития и питание влияют на то, как будет вести себя каждый отдельный ген. Например, пол некоторых рептилий формируется уже после зачатия и зависит от того, какая температура будет вокруг оплодотворенной клетки.

7. Мы можем клонировать мамонта или любимого питомца, но вряд ли откроем новый «Парк юрского периода»

6. Химеры действительно существуют. Это животные, у которых в теле есть разные ДНК

5. У близнецов ДНК не совпадает на 100 %. И это создает серьезные трудности для полиции

4. Женщина умеет по запаху находить мужчин, чья ДНК ей больше всего подходит

Впервые это обнаружили во время эксперимента в 1995 году: оказалось, что женщин привлекает запах тех мужчин, которые способны передать ребенку гены с максимально сильной иммунной системой. Согласно другому исследованию, люди вообще строят крепкие дружеские отношения с теми, кто обладает похожими генами. У лучших друзей ДНК настолько же похожи, насколько у вас и вашего прапрапрадеда.

3. Чтобы хранить девственность на протяжении 30 млн лет, этот организм ворует чужую ДНК

Пиявковидные коловратки совершенно асексуальны. Чтобы размножаться без интимных контактов, они включают в свою ДНК гены съеденных организмов (животных, растений, грибов и бактерий), чтобы размножаться без интимных контактов. Другие организмы на такое не способны. Поэтому истории о том, что женщина перенимает и хранит в себе ДНК всех сексуальных партнеров, а потом передает их детям — не более чем миф.

2. У человека может быть иной набор хромосом. И он вряд ли узнает об этом, пока не сделает тест

Вокруг много людей, которые являются носителями редкой комбинации хромосом. Например, у 1 из 1 000 женщин встречаются сразу три X-хромосомы. Такие женщины совершенно здоровы; возможно, они обладают малозаметными внешними отличиями. XYY-синдром (или «синдром сверхсамца») выявляют у 1 из 1 000 мужчин. Такие мужчины часто импульсивны и даже эмоционально незрелы. У 1 из 500–700 новорожденных мальчиков встречается XXY-синдром. У таких людей высокая талия, длинные ноги, большой рост и часто увеличены грудные железы.

1. Икра и вино тоже сдают ДНК-тесты, чтобы подтвердить свое происхождение

Анализ ДНК используется для проверки качества марочного вина и происхождения редкой икры, чтобы выявить продукты с черного рынка. Некоторые предлагают использовать ДНК-тест как своеобразный сканер любой продукции, начиная от меховых изделий и заканчивая куриным филе, чтобы точно определять, что входит в состав и какая судьба привела тот или иной товар на прилавок.

Бонус: как выделить ДНК из клубники в домашних условиях