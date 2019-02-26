16 странных фактов, которыми сразу хочется поделиться со всеми вокруг

9 0

6

3.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы думаете, что весь наш мир уже изучен вдоль и поперек, и ничему не удивляетесь, то мы хотим попробовать вас переубедить. Знаете ли вы, например, что, просто взглянув на человека, можно понять, сколько он проживет и насколько чувствителен к боли? А что на самом деле таится за желанием матери целовать своего младенца?

Мы в AdMe.ru знаем, что окружающая действительность полна невероятных фактов, и спешим поделиться ими с вами.

1. Косметические пробники опасны для здоровья

Каждая девушка хоть раз подбирала себе помаду или тени с помощью тестеров. Оказывается, это совсем не безобидное занятие. Так, в известных магазинах косметики был проведен анализ, который показал неутешительные результаты: бесплатные образцы кишат бактериями плесени (28 %) и стафилококка (48 %).

2. Желание матери поцеловать своего ребенка — инстинкт

Любой маме знакомо непреодолимое желание без конца целовать и обнимать своего малыша. Происходит это не просто из любви. Когда мать целует своего ребенка, она знакомится с патогенами на его коже. Они обнаруживаются иммунной системой мамы и посылают сигналы ее B-лимфоцитам, после чего в грудном молоке начинают вырабатываться антитела, которые смогут их обезвредить и защитить кроху от различных болезней.

3. Существуют специальные кошерные телефоны

Из-за большой конкуренции на рынке электроники производители очень чутко реагируют на потребности людей, в том числе и религиозных. Поэтому были придуманы телефоны, лишенные всех дополнительных функций: с их помощью нельзя написать СМС, выйти в интернет, снять фото или видео. Их единственное предназначение — это звонки.

4. Ребенок может лечить свою мать во время беременности

Не только мама бережет и защищает здоровье своего ребенка, но и малыш может помочь ей. Находясь в утробе, он может отправить собственные стволовые клетки к поврежденным органам, чтобы восстановить их. Перенос и включение эмбриональных стволовых клеток в органы матери называют микрохимеризмом матки.

5. Мужчины и женщины слушают по-разному

Давно известно, что мужчины и женщины совершенно по-разному мыслят, принимают решения, и в целом смотрят на те или иные вещи. А исследователи Медицинской школы Университета Индианы обнаружили еще кое-что занимательное. Слушаем мы тоже по-разному: мужчины обрабатывают звуки только одной стороной височной доли мозга, а женщины используют для этой цели обе стороны.

6. Пчелы могут узнавать лица

Удивительно, но пчелы в состоянии видеть так же, как и мы. Эксперименты показали, что их можно научить распознавать человеческие лица. Группа зоологов выяснила: насекомые делают это так же, как и люди. Они определяют лицо полностью, а не видят каждый элемент отдельно.

7. С возрастом человек утрачивает способность ощущать обезвоживание

Чем старше человек, тем слабее он чувствует обезвоживание. Все системы организма работают уже не так, как в молодости, и пить хочется намного реже. Но вода столь же важна, как и раньше. Ее нехватка может привести к вегетососудистым нарушениям и гипертонии, поэтому нужно быть внимательными к тому, сколько пьют ваши пожилые родственники.

8. В прошлом веке в обувных магазинах использовали рентгеновское излучение для подбора подходящей пары

Кажется, нет ничего сложного в примерке обуви. Но в начале XX века, судя по всему, так не считали. Тогда был запатентован флюороскоп для обувных магазинов. Аппарат позволял сделать рентгеновский снимок ног и уже по нему подбирать обувь. Но из-за ударных доз радиации, которые наносили неоправданный ущерб здоровью, все устройства были отозваны и уничтожены.

9. Некоторым людям достаточно 4 часов, чтобы выспаться

Нормальный сон человека должен длиться 7–8 часов в сутки, но, как выяснилось, бывают и исключения из этого правила. При наличии мутации в гене hDEC2, который регулирует длительность сна и бодрствования, длительность сна может сокращаться до 4 часов.

10. В 1980-х были придуманы контактные линзы для куриц

Вы что-нибудь слышали про линзы для куриц? В 1980-х годах американская компания AnimaLens предложила фермерам красные контактные линзы для куриц, которые делали их менее агрессивными и увеличивали продуктивность кладки. Агрессия уменьшалась за счет того, что курицы плохо видели сквозь красные линзы и не нападали друг на друга. Но такое новшество не прижилось: зрение несушек из-за линз стремительно ухудшалось.

11. Люди, которые выглядят моложе своего возраста, живут дольше

Люди с молодыми лицами с намного большей вероятностью доживут до зрелой старости, нежели те, кто выглядит старше своих лет. Такие результаты показала работа датских исследователей. По словам одного из ученых, люди, прожившие более тяжелую жизнь, чаще умирают в более молодом возрасте, а такая жизнь накладывает свой отпечаток на их лица.

12. Женщинам с рыжими волосами требуется большая доза лекарства для обезболивания

Исследование, опубликованное в журнале Anesthesiology, показало, что рыжеволосым женщинам требуется на 19 % больше анестезии, нежели людям с другим цветом волос. Теория заключается в том, что мутация белка, отвечающего за рыжий цвет волос и светлую кожу, делает людей более восприимчивыми к боли.

13. В некоторых банках Италии можно взять кредит под залог сыра

Мы привыкли к тому, что обычно банки выдают кредиты под залог машины или квартиры. А вот в Италии все намного интереснее. С 50-х годов прошлого века некоторые банки этой страны стали выдавать кредиты сыроделам под залог сыра пармезан. Зреет он, как правило, 2–3 года, на это время банк помещает его в специальное хранилище, и если кредит не вернули в срок, то банк может просто его продать.

14. Невысокие люди агрессивнее

Это вовсе не говорит о том, что люди невысокого роста поголовно злобные. Исследование показало, что они просто более склонны к косвенной агрессии. Особенно в тех случаях, когда речь идет о конкуренции за ресурсы между мужчинами высокого роста и низкого. Именно в таких ситуациях вторые могут очень явно проявлять свою агрессивную настроенность.

15. Порядок рождения влияет на вес

Очередность появления на свет влияет на то, каким будет ваш вес и есть ли вероятность ожирения. Так, первенцы имеют большую склонность к набору избыточного веса, чем следующие за ними дети. Хотя ученые еще не до конца поняли, почему возникает такая склонность, но они полагают, что, скорее всего, это может быть связано с различиями в кровоснабжении плаценты.

16. Бумажные пакеты не безопаснее целлофановых

На самом деле при их производстве уничтожается огромное количество деревьев. При этом само производство наносит колоссальный ущерб атмосфере, выбрасывая вредные для всего живого газы. Так что, прежде чем переходить на популярное эко, сначала стоит взвесить все за и против.

Мы были особенно удивлены пунктам 5 и 13. А вы узнали что-то новое из нашей подборки?