16 странностей, которые выглядят эффектно, но объясняются на раз-два

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Сколько раз вы сталкивались с чем-то необычным и хотели узнать, что на самом деле стоит за этим? Герои подборки запечатлели на фотографиях странные явления, которые вызвали у них неподдельный интерес, и рассказали в двух словах о том, как это могло произойти.

AdMe.ru считает, что удивительные вещи происходят с нами каждый день и большая часть из них поддается разумному объяснению.

1. Это явление называется «ледяные волосы». Возникает на обломанных ветках при заморозках. Лед приобретает необычную форму из-за влаги в древесине и микроскопических грибов

2. «Трава смахивала пыль с этого камня в моем дворе в течение многих лет»

3. Это эффект Марангони. Здесь он возник из-за разности поверхностного натяжения молока и горячего чая, который в него налили

4. В этом пруду под лед провалилось дерево

5. Из-за сильного ветра сосульки застыли в изогнутом состоянии

6. «Дождь размыл песок вокруг теннисного мячика и „поднял“ его»

7. «Если яйца сморщенные, значит, у куриц недостаточно кальция в рационе»

8. «Сначала река затопила это место, потом замерзла, а когда вода отступила, то оставила эти парящие ледяные пласты на деревьях»

9. «Я уронил наушники на песок, и все железо собралось на магнитах»

10. «Шоколадный соус тает внутри кубика льда»

11. Яблоко при обмакивании в кипящую воду приобретает фиолетовый окрас, а воск на его поверхности становится видимым

12. Ураган Ирма размыл дюну, на которой росла эта сосна

13. «В банке, в которую я выливаю жировые отходы, каким-то образом появился воздушный слой»

Ответ: «Это из-за газа, появляющегося в результате бактериального расщепления жиров».

14. Можно увидеть места, где проложен нагревательный змеевик, чтобы не образовывался лед

15. Скала размылась волнами

16. Из-за стресса волосы, которые росли нормально, могут поседеть, а потом снова расти как прежде

Сталкивались ли вы с чем-то подобным? Может, у вас тоже есть фотографии необычных явлений? Давайте разберемся в них вместе.