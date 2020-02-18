16 странностей, которые выглядят эффектно, но объясняются на раз-два
Сколько раз вы сталкивались с чем-то необычным и хотели узнать, что на самом деле стоит за этим? Герои подборки запечатлели на фотографиях странные явления, которые вызвали у них неподдельный интерес, и рассказали в двух словах о том, как это могло произойти.
AdMe.ru считает, что удивительные вещи происходят с нами каждый день и большая часть из них поддается разумному объяснению.
1. Это явление называется «ледяные волосы». Возникает на обломанных ветках при заморозках. Лед приобретает необычную форму из-за влаги в древесине и микроскопических грибов
2. «Трава смахивала пыль с этого камня в моем дворе в течение многих лет»
3. Это эффект Марангони. Здесь он возник из-за разности поверхностного натяжения молока и горячего чая, который в него налили
4. В этом пруду под лед провалилось дерево
5. Из-за сильного ветра сосульки застыли в изогнутом состоянии
6. «Дождь размыл песок вокруг теннисного мячика и „поднял“ его»
7. «Если яйца сморщенные, значит, у куриц недостаточно кальция в рационе»
8. «Сначала река затопила это место, потом замерзла, а когда вода отступила, то оставила эти парящие ледяные пласты на деревьях»
9. «Я уронил наушники на песок, и все железо собралось на магнитах»
10. «Шоколадный соус тает внутри кубика льда»
11. Яблоко при обмакивании в кипящую воду приобретает фиолетовый окрас, а воск на его поверхности становится видимым
12. Ураган Ирма размыл дюну, на которой росла эта сосна
13. «В банке, в которую я выливаю жировые отходы, каким-то образом появился воздушный слой»
Ответ: «Это из-за газа, появляющегося в результате бактериального расщепления жиров».
14. Можно увидеть места, где проложен нагревательный змеевик, чтобы не образовывался лед
15. Скала размылась волнами
16. Из-за стресса волосы, которые росли нормально, могут поседеть, а потом снова расти как прежде
Сталкивались ли вы с чем-то подобным? Может, у вас тоже есть фотографии необычных явлений? Давайте разберемся в них вместе.
Фото на превью lkzntsv / Twitter