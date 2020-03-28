16 способов привести в негодность свой автомобиль

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Чтобы даже новая машина сломалась и отправилась в ремонт, совсем не обязательно гонять на ней по бездорожью, едва покинув автосалон, или выжимать всю мощность из движка на гоночном треке. Иногда, чтобы все испортить, достаточно совершить с виду абсолютно безобидный поступок.

Мы в AdMe.ru ответственно относимся к уходу за автомобилем, а потому собрали 17 неочевидных способов сломать свою машину. Чтобы впредь такого не повторилось.

16. Груз на крыше

Иногда, отправившись в «Икею» за сковородкой, мы совершенно неведомым нам образом выходим оттуда с диваном в руках. В порыве покупательского азарта закидываем его на крышу машины и стремимся домой. Но стоит помнить, что средний седан выдерживает порядка 70 кг груза на крыше. При этом тяжесть, даже допустимая, сильно меняет аэродинамику автомобиля. При движении груз смещается назад, увеличивая тормозной путь, расход топлива, повышая риск переворачивания машины при аварии. Поэтому возить тяжелое на крыше не рекомендуется. Ничего лучше багажника для этого еще не придумали.

15. Ездить, пока не опустеет бензобак

Главная боль любого автомобилиста — постоянное дорожание бензина. И конечно, хочется протянуть на одной заправке как можно дольше. Вот только это может привести к еще большим тратам. Если регулярно осушать бензобак до капли и заправлять не полностью, бензонасос может перегреться. При активной езде он будет засасывать воздух и нагреваться, из-за чего быстрее выйдет из строя. Во избежание этого лучше стараться, чтобы бак оставался заполненным топливом не меньше чем на 1/4 его объема.

14. Не прогреваем двигатель летом

Дело в том, что двигателю нужно набрать рабочую температуру и это не 25 градусов Цельсия, а минимум 90. Только так системы и смазка будут нормально функционировать, начнет поддерживаться нужное давление масла. Детали не будут истираться, а сам мотор заурчит как котенок. Ну и что говорить, надоедливая надпись Check Engine наконец перестанет мигать на приборной панели.

13. Больше газа — меньше кочек

Независимо от того, насколько хороша подвеска вашего авто, она все равно изнашивается. И обязательно сломается, если нагружать ее без меры. Резкий старт и тормоз — приемы в арсенале водителя нужные, но для того, чтобы избежать аварийной ситуации, а не чтобы избавить себя от пары минут дискомфорта от медленного проезда по неровному участку.

12. Не давать машине остыть перед мойкой

Тут все просто — на жаре металлы имеют свойство расширяться, а при резком охлаждении — сжиматься. И вроде бы ничего страшного, вот только автомобильная краска к такому не приспособлена, на ней могут появиться микротрещины. Они, в свою очередь, приводят к коррозии и появлению ржавчины. А чтобы этого избежать, только и надо минут 10–15 подождать, перед тем как загнать машину на мойку.

11. Штатный домкрат

В багажнике многих автомобилей можно найти штатный домкрат. Но в большинстве случаев попытка его использовать приводит не к починке, а, наоборот, к поломке автомобиля. Такие агрегаты скорее маркетинговый ход, чем реальная помощь. Их качество и надежность стремятся к нулю. Так что лучше подстраховаться и купить что-нибудь покрепче.

10. Матовое покрытие

Матовое покрытие выглядит очень эффектно, но только до первой царапины. Даже мелкое повреждение на такой краске не заполировать, придется перекрашивать всю деталь целиком. К тому же грязь прекрасно прилипает к шершавой поверхности машины.

9. Танки грязи не боятся

Помимо очевидных плюсов — кому хочется ездить на грязном авто, у мойки есть и скрытые. Это профилактика возникновения коррозии. Особенно зимой, когда на дороги высыпают тонны агрессивных противогололедных реагентов и солей, которые только и ждут, как бы разъесть ко всему прочему еще и днище нашей машины.

8. Опираться рукой на рычаг переключения передач

Во многих фильмах про автомобильные гонки показывают, как бравые пилоты носятся на своих машинах, держа руль одной рукой, а второй крепко сжимая рычаг переключения передач. Но только в кино такое положение может быть удобным. Во-первых, это противоречит рекомендациям по безопасному вождению: обе руки должны быть на руле. Во-вторых, это приводит к преждевременному износу трансмиссии. Вы давите на рычаг, он — на шестеренки, и они быстрее изнашиваются.

7. Панорамная крыша

Главное достоинство автомобиля с панорамной крышей — эффектный внешний вид плюс ощущение пространства: этого не отнять. Но есть у этой конструкции и серьезные недостатки. На жаре салон, превращенный в парник, разогреется так, что сразу захочется воспользоваться общественным транспортом. Системы климат-контроля тоже не любят такие крыши. Зимой она всегда ледяная, а летом, наоборот, кондиционер будет работать на пределе.

6. Броские покрытия

Во многих странах такое попросту запрещено. Автомобиль разрешается только красить. Но если же вам все-таки удалось сделать такое легально — знайте, что аэродинамика машины изменится навсегда. А это приведет к повышенному расходу топлива, износу колес, трансмиссии и подвески.

5. Крутим руль на месте

Обычно руль в автомобиле, стоящем на месте, крутят новички, хотя у многих из них такие вроде бы безобидные действия становятся неискоренимой привычкой. А это далеко не лучшим образом отражается на рулевой рейке, а также совсем небезопасно для усилителя руля. Кроме того, по этой причине часто вылетают шипы и страдает резина.

4. Декоративные пленки

Наклеивать такие пленки сущее наказание. Работа кропотливая и трудная. И самое главное, что уже через пару недель все, возможно, придется переделывать. Ведь любой, даже самый мелкий камушек, а они постоянно вылетают из-под колес, оставит на таком покрытии ощутимый след. И заполировать царапину не удастся.

К тому же на жаре такая пленка может запросто расплавиться и поплыть. Прикоснуться к автомобилю будет невозможно.

3. Низкопрофильные шины

Такую резину часто называют изолентой на колесах: уж больно несерьезно она выглядит. Впрочем, автовладельцы замечают, что смотрятся низкопрофильные покрышки агрессивно и круто. Жесткое колесо действительно лучше катится, не тратя энергию на деформацию тоненькой шины. Но про комфортную езду можно забыть. Автомобиль по своим характеристикам фактически приближается к телеге, и его водитель будет ощущать всем своим существом каждую соринку на дороге.

2. Затемнение фар пленкой

Днем такое, наверное, смотрится эффектно, но ведь главное, чтобы фары светили? А ночью от затемненных фонарей проку будет маловато. Свет попросту не пройдет сквозь такое покрытие в достаточном количестве. И вы не увидите дорогу, что может привести к аварии.

1. Самодельный тюнинг

Каждый хоть иногда, но мечтал сесть за руль гоночного авто. Но превращать свою собственную машину в болид бывает опасно. Большие скорости несут большую нагрузку на подвеску и двигатель. И зачастую производители машин не вкладывают такую мощность в свои творения. Так что прокачанный автомобиль может запросто рассыпаться на дороге. Да и выглядят переделки не всегда красиво.