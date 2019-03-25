16 снимков, которые понятнее научных статей расскажут о нашем теле
Даже те, кто получал только пятерки по биологии в школе, вряд ли воочию видели, на что способен наш организм. В теории мы многое знаем, но, например, рентгеновский снимок акробата, МРТ оперного певца, многократно увеличенная сетчатка глаза, 3D-модель обескровленного сосуда нагляднее любых описаний показывают, каков наш организм на самом деле.
Мы в AdMe.ru почти все явления увидели на фото и видео впервые и надеемся, что сможем впечатлить и вас.
После полутора месяцев пребывания в больничном холодильнике внушительная часть моего черепа была прикреплена обратно
Получил рентгеновские снимки своей ампутированной ноги
Распечатал 3D-модель мозга сына благодаря данным, полученным на МРТ
Рентгеновский снимок акробата во время стойки
Кожа под микроскопом
МРТ оперного певца во время исполнения
Мы и не подозреваем, как много сосудов вмещают наши руки
Так выглядят кровеносные сосуды вблизи
А так — 3D-модель обескровленного сосуда
А этот сканер позволяет увидеть вены руки
Сгусток крови под микроскопом
Сетчатка глаза при многократном увеличении. В самом низу можно увидеть палочки и колбочки
Усиленная МРТ (справа) впервые фиксирует движение мозга внутри черепа
Тонкая кишка под микроскопом. Стенки кишечника содержат ворсинки, которые хорошо видны на фото, именно они поглощают питательные вещества и отправляют их в кровоток
Ответ на вопрос, над которым задумывались многие: что же происходит, когда мы «хрустим» костями?
Вывих и здоровый сустав
А какие еще фото о человеческом теле вы хотели бы увидеть?