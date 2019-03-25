16 снимков, которые понятнее научных статей расскажут о нашем теле

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Даже те, кто получал только пятерки по биологии в школе, вряд ли воочию видели, на что способен наш организм. В теории мы многое знаем, но, например, рентгеновский снимок акробата, МРТ оперного певца, многократно увеличенная сетчатка глаза, 3D-модель обескровленного сосуда нагляднее любых описаний показывают, каков наш организм на самом деле.

Мы в AdMe.ru почти все явления увидели на фото и видео впервые и надеемся, что сможем впечатлить и вас.

После полутора месяцев пребывания в больничном холодильнике внушительная часть моего черепа была прикреплена обратно

Получил рентгеновские снимки своей ампутированной ноги

Распечатал 3D-модель мозга сына благодаря данным, полученным на МРТ

Рентгеновский снимок акробата во время стойки

Кожа под микроскопом

МРТ оперного певца во время исполнения

Мы и не подозреваем, как много сосудов вмещают наши руки

Так выглядят кровеносные сосуды вблизи

А так — 3D-модель обескровленного сосуда

А этот сканер позволяет увидеть вены руки

Сгусток крови под микроскопом

Сетчатка глаза при многократном увеличении. В самом низу можно увидеть палочки и колбочки

Усиленная МРТ (справа) впервые фиксирует движение мозга внутри черепа

Тонкая кишка под микроскопом. Стенки кишечника содержат ворсинки, которые хорошо видны на фото, именно они поглощают питательные вещества и отправляют их в кровоток

Ответ на вопрос, над которым задумывались многие: что же происходит, когда мы «хрустим» костями?

Вывих и здоровый сустав