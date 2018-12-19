16 снимков человеческого тела, которые нельзя сделать обычным фотоаппаратом

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Тело человека — один из самых совершенных механизмов. Его работа отлажена до мелочей, и каждую секунду в нем протекает множество различных процессов: клетки рождаются и умирают, а кровь проходит круг от левого желудочка до правого предсердия сердца не более чем за 27 секунд. Все процессы, происходящие в нашем теле, еще не до конца известны даже ученым, однако снимки, сделанные с помощью рентгеновского и томографического аппаратов, позволяют нам поближе познакомиться с ними.

Мы в AdMe.ru любим узнавать что-то новое каждый день и находить самые интересные вещи в мире. Такие, например, как эти снимки человеческого тела, которые нельзя сделать обычным фотоаппаратом.

1. Компьютерная томография женщины на 37-й неделе беременности

2. МРТ-снимок здорового головного мозга человека

3. Грудные импланты через объектив аппарата МРТ

4. Рентгеновский снимок человека с полидактилией

5. Раскрашенная МРТ аорты

6. Рентгеновский снимок руки ребенка, которая отличается от руки взрослого тем, что на месте некоторых костей до определенного возраста расположены хрящи

7. Вены и артерии

8. Рентгеновский снимок человека с ожирением. Избыточное количество жировой ткани мешает видимости костей

9. Рентгеновский снимок руки взрослого человека и ребенка

10. Сердцебиение, снятое аппаратом МРТ

11. Снимок, показывающий закупорку сосуда на левой ноге

12. Опухоль мозга

13. Компьютерная томография черепа и сосудов

14. Изображение, полученное благодаря компьютерной томографии, на котором видна деформация сосудов

15. Снимок, сделанный после операции по восстановлению черепа человека, пострадавшего в ДТП

16. Челюсть 10-летнего мальчика, у которого происходит замена молочных зубов на постоянные

А что вы знаете о работе нашего организма?