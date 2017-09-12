19 выходок природы, от которых бросает в дрожь

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Иногда мир вокруг настолько неординарен, что трудно поверить в его реальность. Стоит признать, что Вселенная знает толк в фокусах. AdMe.ru собрал несколько примеров, доказывающих, почему стоит почаще выбираться из дома и смотреть на все широко открытыми глазами.

Полярное сияние в Австралии, увиденное из пещеры. Вход в нее повторяет очертания материка

Радуга бывает лунной. И на ее конце есть нечто большее, чем золото лепреконов

Эта радуга появляется во время полнолуний недалеко от водопадов. Индейцы верили, что человек, увидевший лунную радугу, сможет понимать язык духов и приманивать удачу.

Лавовая яма, которая словно засасывает души проклятых в преисподнюю

Внутри ямы образуется канал. Остывая, он становится похожим на туннель или трубку. Именно в таких лавовых трубках ученые собираются строить базы на Луне.

Зеленый луч на закате, который открывает портал между мирами живых и мертвых

Это тот самый луч, о котором в «Пиратах Карибского моря» рассказывал мистер Гиббс и за которым гонялись герои Жюля Верна. Явление очень редкое и длится всего 2 секунды: цвет может переходить от зеленого к синему или красному.

Опал стоимостью $ 20 000, похожий на отдельную микро-галактику

Не самый дорогой в мире опал, но точно самый красивый. Когда-то опалы ценились наравне с бриллиантами, но в XIX веке этот камень стал героем нескольких романов, превратившись в талисман неудачи, и его популярность резко упала.

Пляжи, где можно плавать в море звезд

Благодаря волнам и особому виду планктона кажется, будто в воде плавают тысячи звезд. Обязательными условиями для этого являются лунная ночь, как можно меньше облаков на небе и ваше присутствие на одном из этих пляжей. И тогда в безоблачную ночь кажется, будто небо и море сливаются воедино.

Вулканическая молния, за которой уже несколько веков гоняются ученые

Известна как «грязная гроза» и встречается очень редко, во время крупных извержений. Эти молнии формируются из частиц золы и вулканического пара и часто становятся предвестниками серьезной катастрофы.

Зодиакальный свет, превративший гитариста Queen в доктора наук

В основе этой красоты — обычная пыль и немного солнечного света, но подобное явление сотни лет будоражит умы ученых. Брайан Мэй, гитарист группы Queen и по совместительству астрофизик недавно защитил диссертацию на эту тему.

Ложное солнце или ложная луна?

Солнечный свет и кристаллы льда обманывают наш глаз, создавая иллюзию яркого пятна в небе. Его часто принимают за солнце, луну или НЛО. Об этом явлении писал Шекспир в «Генрихе VI», а в древности несколько солнц в небе считались предзнаменованием страшнейшей беды.

Грибы, больше похожие на яйца Чужих

Антурус Арчера, или «пальцы дьявола» — необычные грибы, растущие в окружении мхов и лишайников. Если что-то выглядит так, словно хочет вас убить, знайте — оно родом из Австралии. Как и этот гриб.

Столбы божественного света, исходящего с небес

Здесь тоже не обошлось без ледяных кристаллов, которые преломляют свет, создавая иллюзию огромного столба, вырывающегося из небес. Когда столбов много, их называют световым лесом.

Огненный дьявол, сбежавший из ада

Раньше считалось, что в таком вихре джинны и демоны появляются в мире людей, вылезая из преисподней. Температура внутри может достигать 2 000 °С.

Сосцевидные облака, похожие на парад НЛО

Эти облака появляются редко и мгновенно переносят нас в фантастический мир. Они всегда полностью неподвижны, несмотря на возможный ветер.

Шаровая молния — любимица Николы Теслы

До сих пор нет единой теории, объясняющей ее происхождение. Но в сети появляется все больше видеороликов, в которых обычная молния иногда ведет себя слишком странно — превращается в шар и громко взрывается.

Фата-моргана, или легенда о «Летучем голландце»

По преданию, на дне морей и океанов живет фея Моргана, которая обманывает путешественником призрачными видениями. Но на деле во всем виновато чередование слоев воздуха с разной плотностью. Так родились легенды о загадочных землях и летучих кораблях.

Солнечные затмения, которые предсказывают прошлое

Некоторые считают это явление редким, хотя оно происходит по несколько раз за год. Именно упоминание затмений помогает определить возраст многих исторических документов и находок.

Огненная радуга или перламутр в облаках?

В основе этого редкого оптического эффекта — кристаллы льда, перистые облака и яркое солнце. Своим светом оно словно поджигает облака, которые, двигаясь, напоминают языки пламени. Иногда такую радугу легко перепутать с перламутровыми облаками.

Дьявольское дерево, пылающее изнутри

Никакого волшебства, просто удар молнии. В результате дерево может медленно гореть сутками, а потом буквально взорваться изнутри.

Джинны морей и океанов

Когда грозовое облако опускает воронку до поверхности воды и начинает засасывать вверх воду, образуется водяной смерч. Затем это облако может перенести жидкость на большие расстояния, прежде чем превратится в проливной дождь, вместе с которым на голову падают рыбы, лягушки и водоросли.

Но иногда даже ученым сложно объяснить, что происходит с природой