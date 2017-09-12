19 выходок природы, от которых бросает в дрожь

Иногда мир вокруг настолько неординарен, что трудно поверить в его реальность. Стоит признать, что Вселенная знает толк в фокусах.

AdMe.ru собрал несколько примеров, доказывающих, почему стоит почаще выбираться из дома и смотреть на все широко открытыми глазами.

Полярное сияние в Австралии, увиденное из пещеры. Вход в нее повторяет очертания материка

Количество кислорода и азота меняет цвет сияния от желто-зеленого до красно-лилового, заливая все небо радугой, как это было в Шотландии. А еще недавно полярное сияние обнаружили на других планетах: Марсе, Сатурне и Юпитере.

Радуга бывает лунной. И на ее конце есть нечто большее, чем золото лепреконов

Эта радуга появляется во время полнолуний недалеко от водопадов. Индейцы верили, что человек, увидевший лунную радугу, сможет понимать язык духов и приманивать удачу.

Лавовая яма, которая словно засасывает души проклятых в преисподнюю

Внутри ямы образуется канал. Остывая, он становится похожим на туннель или трубку. Именно в таких лавовых трубках ученые собираются строить базы на Луне.

Зеленый луч на закате, который открывает портал между мирами живых и мертвых

Это тот самый луч, о котором в «Пиратах Карибского моря» рассказывал мистер Гиббс и за которым гонялись герои Жюля Верна. Явление очень редкое и длится всего 2 секунды: цвет может переходить от зеленого к синему или красному.

Опал стоимостью $ 20 000, похожий на отдельную микро-галактику

Не самый дорогой в мире опал, но точно самый красивый. Когда-то опалы ценились наравне с бриллиантами, но в XIX веке этот камень стал героем нескольких романов, превратившись в талисман неудачи, и его популярность резко упала.

Пляжи, где можно плавать в море звезд

Благодаря волнам и особому виду планктона кажется, будто в воде плавают тысячи звезд. Обязательными условиями для этого являются лунная ночь, как можно меньше облаков на небе и ваше присутствие на одном из этих пляжей. И тогда в безоблачную ночь кажется, будто небо и море сливаются воедино.

Вулканическая молния, за которой уже несколько веков гоняются ученые

Известна как «грязная гроза» и встречается очень редко, во время крупных извержений. Эти молнии формируются из частиц золы и вулканического пара и часто становятся предвестниками серьезной катастрофы.

Зодиакальный свет, превративший гитариста Queen в доктора наук

В основе этой красоты — обычная пыль и немного солнечного света, но подобное явление сотни лет будоражит умы ученых. Брайан Мэй, гитарист группы Queen и по совместительству астрофизик недавно защитил диссертацию на эту тему.

Ложное солнце или ложная луна?

Солнечный свет и кристаллы льда обманывают наш глаз, создавая иллюзию яркого пятна в небе. Его часто принимают за солнце, луну или НЛО. Об этом явлении писал Шекспир в «Генрихе VI», а в древности несколько солнц в небе считались предзнаменованием страшнейшей беды.

Грибы, больше похожие на яйца Чужих

Антурус Арчера, или «пальцы дьявола» — необычные грибы, растущие в окружении мхов и лишайников. Если что-то выглядит так, словно хочет вас убить, знайте — оно родом из Австралии. Как и этот гриб.

Столбы божественного света, исходящего с небес

Огненный дьявол, сбежавший из ада

Раньше считалось, что в таком вихре джинны и демоны появляются в мире людей, вылезая из преисподней. Температура внутри может достигать 2 000 °С.

Сосцевидные облака, похожие на парад НЛО

Эти облака появляются редко и мгновенно переносят нас в фантастический мир. Они всегда полностью неподвижны, несмотря на возможный ветер.

Шаровая молния — любимица Николы Теслы

До сих пор нет единой теории, объясняющей ее происхождение. Но в сети появляется все больше видеороликов, в которых обычная молния иногда ведет себя слишком странно — превращается в шар и громко взрывается.

Фата-моргана, или легенда о «Летучем голландце»

По преданию, на дне морей и океанов живет фея Моргана, которая обманывает путешественником призрачными видениями. Но на деле во всем виновато чередование слоев воздуха с разной плотностью. Так родились легенды о загадочных землях и летучих кораблях.

Солнечные затмения, которые предсказывают прошлое

Некоторые считают это явление редким, хотя оно происходит по несколько раз за год. Именно упоминание затмений помогает определить возраст многих исторических документов и находок.

Огненная радуга или перламутр в облаках?

В основе этого редкого оптического эффекта — кристаллы льда, перистые облака и яркое солнце. Своим светом оно словно поджигает облака, которые, двигаясь, напоминают языки пламени. Иногда такую радугу легко перепутать с перламутровыми облаками.

Дьявольское дерево, пылающее изнутри

Никакого волшебства, просто удар молнии. В результате дерево может медленно гореть сутками, а потом буквально взорваться изнутри.

Джинны морей и океанов

Когда грозовое облако опускает воронку до поверхности воды и начинает засасывать вверх воду, образуется водяной смерч. Затем это облако может перенести жидкость на большие расстояния, прежде чем превратится в проливной дождь, вместе с которым на голову падают рыбы, лягушки и водоросли.

Но иногда даже ученым сложно объяснить, что происходит с природой

Фото на превью DJHbutterflies / twitter

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  • 12 сентября 2017
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