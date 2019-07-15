16 пронзительных фото, на которых ясно видно, к чему приводит наплевательское отношение к планете

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Ученые сообщают, что количество парниковых газов в атмосфере достигло нового рекорда, а в последнем докладе экспертов по изменению климата говорится, что глобальное потепление выросло до 1,5 градусов. Ледники тают, а миллионы климатических мигрантов вынуждены искать новый дом из-за засухи и наводнений. И уже никто не может делать вид, что проблемы Земли не касаются лично его.

AdMe.ru просит вас задуматься о том, какое будущее ждет жителей Земли. Даже если, увидев эти фотографии, вы всего лишь откажетесь от покупки очередного пластикового пакета или подберете и выбросите в урну оставленный кем-то мусор, то уже сделаете многое для спасения планеты.

1. Птица кормит своего птенца сигаретным окурком на пляже

2. Истощенный медведь бродит по улицам Норильска в поисках еды

3. Отец и дочь идут по одной из улиц Пекина. Из-за стремительного промышленного роста город страдает от плотного смога, а маски стали частью повседневной жизни

4. Тюлень играет с пустой пластиковой бутылкой, Гавайи. Животные часто путают пластик с едой и, съев его, погибают

5. Дети играют у наполненного мусором водоема, Манила

6. Белые медведи кормятся на мусорной свалке, Новая Земля. Таяние льдов гонит их все дальше от естественных мест обитания

7. Третий год все птенцы императорских пингвинов в колонии Халли-Бей погибают из-за того, что лед тает слишком рано, когда они еще не могут выжить в воде

8. Малайзия, которую не показывают туристам: жители знаменитых деревень на сваях сбрасывают весь мусор в море. Его столько, что не видно воды

9. Лебедь пытается очистить свой водоем от мусора

10. Остров Тилафуши на Мальдивах мало похож на райский. Его создали искусственно в качестве мусорной свалки

11. Добро пожаловать в Череповец

12. Житель филиппинских трущоб сортирует мусор перед отправкой в центр переработки. Ненужный пластик выбрасывается в ближайшие водоемы, и он попадает в океан

13. Мусорная волна, Доминиканская Республика

14. Тающие айсберги, Гренландия

15. Новосибирские Мальдивы: вода в озере ярко-бирюзовая из-за промышленных отходов ТЭЦ-5

16. Девочка рисует вид из окна

Что можете сделать для защиты окружающей среды лично вы?

Сортируйте отходы. В этом вам поможет наша инструкция для чайников.

Откажитесь от пластиковых пакетов.

Участвуйте во флешмобе Trashtag Challenge. Люди во всем мире очищают парки, пляжи и улицы и выкладывают фото с собранным мусором с меткой #trashtag.

Больше ходите пешком! Вот калькулятор, который подсчитает, во сколько обходится земной атмосфере ваш автомобиль.

Станьте сторонником Фонда дикой природы (WWF).

Не мусорите и не позволяйте делать этого другим.

Бонус: и все-таки не все так плохо! Молодые ученые Миранда Вэнг и Джинни Яо создали бактерию, которая пожирает пластик

А вы обеспокоены состоянием окружающей среды?