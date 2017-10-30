16 бредовых фактов, которые оказались чистой правдой

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Каждый из нас любит узнавать что-то новое, необычное и неожиданное. Но мы редко задумываемся, сколько всего интересного может хранить в себе все то, что нас окружает. Сегодня AdMe.ru представляет вашему вниманию серию нетипичных фактов, о которых вы совершенно точно не знали.

Китайцы от природы не приспособлены к питью молока.

Голуби «кивают» при ходьбе, чтобы стабилизировать изображение.

По статистике, 1,6 % людей могут чувствовать боль в своем теле, когда видят, как боль испытывает другой человек.

Когда больному пересаживают почку другого человека, его собственные почки в большинстве случаев остаются на месте.

В Норвегии есть королевский пингвин, посвященный в рыцари. По словам гвардейцев, пингвин узнает военнослужащих и всегда рад их видеть.

В Швейцарии действует закон, запрещающий держать в качестве питомца только одну морскую свинку.

Близнецы могут иметь разных отцов — это явление называется суперфекундацией. Всего в мире насчитывается 10 пар близнецов, рожденных от разных отцов. Один такой случай зафиксирован в Польше, один в Испании, два в США и столько же в Индии.

В Японии обитают крабы с устрашающим узором на панцире, который напоминает разгневанное лицо.

Голубоглазые люди появились намного позже, чем человечество изобрело керамику.

Порез бумагой больнее, чем обычный порез, потому что выделяется мало крови или она не выделяется совсем, оставляя нервные окончания открытыми для раздражения воздухом.

Пчела может ужалить другую пчелу. Если чужак пытается проникнуть в улей, то пчелы-охранники выделяют специальные феромоны, и другие пчелы атакуют ее.

Ближайшим потомком тираннозавра Рекса, дожившим до наших дней, является курица.

Американский психиатр доказал в своем исследовании, что на интеллект влияет количество волос на теле: чем их больше, тем вы умнее. А в 1996 году доктор Айкаракуди Алиас (Aikarakudy Alias) заявил, что волосы на груди чаще встречаются среди докторов и высокообразованных людей.

В Колумбии есть разноцветная река Каньо Кристалес. Она известна тем, что ее воды окрашиваются в 5 разных цветов: красный, желтый, зеленый, голубой и черный, создавая поистине фантастическое зрелище.

Кадык есть не только у мужчин, но и у женщин, но он слабо выражен.

В 1973 году власти Японии решили внести изменения и синий цвет в светофоре заменили оттенком, приближенным к зеленому. В итоге технически местные светофоры являются зелеными, но человеческий глаз упорно воспринимает этот цвет как синий.