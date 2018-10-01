16 особенностей детей, о которых не догадываются даже их родители

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Жизнь с детьми полна больших и маленьких сюрпризов. Родители не устают радоваться достижениям своих чад — первым шагам, хорошему аппетиту или хорошим оценкам. Однако у детей есть тайные суперспособности, о которых взрослые даже не подозревают. Ну кто бы мог подумать, что 3-летний карапуз без особых усилий может перекричать оперного певца?