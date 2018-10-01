16 особенностей детей, о которых не догадываются даже их родители
Жизнь с детьми полна больших и маленьких сюрпризов. Родители не устают радоваться достижениям своих чад — первым шагам, хорошему аппетиту или хорошим оценкам. Однако у детей есть тайные суперспособности, о которых взрослые даже не подозревают. Ну кто бы мог подумать, что 3-летний карапуз без особых усилий может перекричать оперного певца?
Мы в AdMe.ru знаем о детях кое-что, о чем даже не догадываются их родители. Уверены, вам будет чему удивиться.
- Чтобы узнать, каким будет рост вашего ребенка, не нужно быть ясновидящим. Достаточно умножить рост 2-летнего малыша на 2. Получившееся число покажет примерный рост ребенка в будущем. Как правило, к 24 месяцам рост малыша достигает 85–88 см. Однако следует помнить, что на рост ребенка влияет много факторов — от генетики до питания и занятий спортом. А еще считается, что младшие дети перерастают старших.
- Когда дети болеют простудными или вирусными заболеваниями, процесс их роста временно приостанавливается. Возможно, остановка происходит из-за того, что организм бросает все силы на борьбу с инфекцией.
- Скорее всего, ваш ребенок не будет помнить событий собственной жизни до 3-летнего возраста. Это явление называют детской амнезией. Ученые выяснили, что в 5–7 лет дети помнят примерно половину событий, происходивших с ними в ранние годы, а к 9 годам забудут даже это. Так получается из-за неразвитости структур мозга, которые отвечают за долгосрочные воспоминания.
- Вопреки устаревшим убеждениям, слух у детей очень острый. Уши ребенка улавливают даже звуки на высоких частотах, в отличие от взрослых. Возможно, ребенок просто делает вид, что не слышит вас. Но с возрастом из-за шумового загрязнения слух снижается. Однако есть и другая точка зрения: дети не притворяются, просто их мозг пока не может выделить из массы звуков нужный. Еще один веский аргумент против того, чтобы кричать на детей.
- Дети очень боятся клоунов. Исследования, проведенные в Шеффилдском университете, показали, что клоуны, которые должны утешать детей в больницах, напротив, пугают их. В этом страхе признались даже 16-летние пациенты. Психологи уверены, что всему виной современные фильмы ужасов, где клоуны представлены абсолютным воплощением зла.
- До того, как ваш ребенок привыкнет к горшку, он изведет целую гору подгузников. К моменту, когда ребенку исполнится 2,5 года, вы смените детский подгузник от 6 до 10 тыс. раз. Пожалуй, родители действительно заслуживают медали за героизм.
- Все дети рождаются без коленных чашечек. Просто потому, что они им пока не нужны. Эту кость заменяет хрящ, да и тот развивается только к 6 месяцам. Именно поэтому дети начинают ползать по-пластунски, а позже становятся на четвереньки. Важно не подгонять ребенка, не заставлять его ползать или ходить раньше времени, ведь кости и мышцы могут быть еще несформированными.
- Нейрофизиологи считают, что маленькие дети не видят снов. Эта способность развивается вместе с пространственным воображением и абстрактным мышлением. Сны с сюжетом и героями дети начинают видеть только в возрасте 7–8 лет, а до этого сновидения представляют собой обрывки воспоминаний и неясные образы.
- Для гармоничного развития дети нуждаются не только в родителях. Важнейшую роль в воспитании играют бабушки, дедушки, тети и дяди. Антрополог Сара Хрди считает, что близкие родственники помогают младенцу расширить представление о мире и показывают широкий спектр человеческих эмоций, из-за чего дети, контактирующие с большим количеством родственников, развиваются быстрее сверстников.
- Дети, рожденные в мае, — настоящие чемпионы: они весят на 200 г больше, чем малыши, родившиеся в другое время. Возможно, это связано с тем, что беременность мамы приходится на зимнее время: из-за этого ограничивается подвижность, а рацион становится более калорийным.
- Несмотря на круглосуточный уход и ночные бдения, младенцы все равно будут кричать. Ученые считают, что в возрасте 4–6 недель у новорожденных наступает так называемый пик крика. Фактически все дети, независимо от того, насколько заботливы их родители, будут истошно кричать. Это естественный процесс: мозг ребенка развивается, малыш узнает, что значит чувство голода или дискомфорта.
- Ученые утверждают, что 6-месячный ребенок знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Тесты показали, что в этом возрасте малыш уже способен оценить поступок с моральной точки зрения. Это удивительное открытие говорит о том, что люди, возможно, приходят в этот мир с определенным «моральным кодексом».
- Развивающие телепередачи и DVD-диски бесполезны. А все потому, что в обучении детей основополагающим является социальное взаимодействие. Проще говоря, для того, чтобы усвоить знания, ребенку нужна ответная реакция от родителей. Если вы действительно хотите помочь своему ребенку развиваться быстрее, просто поиграйте с ним.
- Просмотр телепередач во время болезненных процедур (таких как забор крови на анализ, к примеру) может стать настоящим болеутоляющим. Итальянские ученые, проводившие эксперимент, утверждают, что телевизор отвлекает от подобных процедур эффективнее, чем мама.
- Средние дети, как правило, независимы с раннего возраста, и это делает их успешными во взрослой жизни. Вам стоит знать, что более половины президентов США были в своих семьях средними детьми.
А у ваших детей есть особенности, которыми вы гордитесь?
Фото на превью Depositphotos, 1782376 / Pixabay