16 особенностей человеческого тела, о которых знают даже не все медики

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Человеческий мозг очень любит розы. Аромат этих цветов помогает человеку лучше запоминать информацию, выяснили немецкие ученые. Кстати, приятный запах помогает обучаться даже во время сна.

Наш организм вообще довольно странный, иногда кажется, что он живет какой-то своей, отдельной от нашей жизнью. И мы в AdMe.ru даже нашли тому подтверждения. Кстати, когда будете читать статью, попробуйте зажечь ароматические палочки с запахом розы.

1. Ожирение убивает вкус еды

Язык под микроскопом.

Вкусовые рецепторы передают мозгу информацию не только о вкусе пищи, но и об удовольствии, получаемом человеком от любимой еды. При этом люди с явным избыточным весом хуже чувствуют вкус. Раньше считалось, что люди с меньшим количеством сосочков на языке более склонны к ожирению, ведь им надо больше пищи, чтобы получить удовольствие, но американские ученые выяснили, что все не совсем так. Они провели опыты на мышах, посадив их на диету с высоким содержанием жиров. Некоторые животные быстро набрали вес и одновременно с этим стали терять вкусовые рецепторы. Те же, кто оказался устойчив к ожирению, таких проблем не имели. Таким образом исследователи пришли к заключению, что потеря вкуса — это метаболическое следствие ожирения, которое вызывает воспалительные реакции, разрушающие вкусовые рецепторы.

2. Мужчины тоже могут кормить грудью

Теоретически у мужчин есть все, чтобы выкормить ребенка грудью, — молочные железы и гормон пролактин. Правда, железы меньше женских, а значит, не так вместительны, а пролактина вырабатывается слишком мало. Но в случае гормональных сбоев, опухоли гипофиза (именно в нем вырабатывается пролактин) или печени (она отвечает за переработку гормонов) из мужской груди может пойти молоко. По мнению физиолога Джареда Даймонда, мужская лактация может возникнуть из-за голода, как это наблюдалось у некоторых пленных концлагерей во время Второй мировой войны. А еще, по словам исследователя, ее можно запустить искусственно, стимулируя соски. В начале нулевых СМИ писали, что житель Шри-Ланки, у которого умерла жена, не вынеся криков полуторагодовалой дочери, приложил ее к груди. Спустя какое-то время он обнаружил, что ребенок ест.

3. Волосы на теле защищают от насекомых

До недавнего времени считалось, что волосы на теле — ненужное наследство от далеких предков. Но ученые из Шеффилда выяснили, что они помогают быстрее почувствовать насекомых и помешать им укусить вас. Исследователи помещали клопов на бритые и небритые конечности 29 добровольцев и выяснили, что недепилированные испытуемые быстрее замечали на своем теле неприятного гостя.

4. Все люди полосатые

На самом деле у каждого человека на коже есть рисунок, напоминающий тигриные полоски. Это называется линиями Блашко (по имени Альфреда Блашко — врача, открывшего их существование). Информация об этих линиях содержится в ДНК, но видимыми они становятся при определенных обстоятельствах. Например, из-за нарушения генетической информации, при химеризме или даже стрессе.

5. У нас ногти растут быстрее, чем у наших прабабушек

Британские ученые выяснили, что сейчас ногти растут быстрее, чем в 30-е годы прошлого века. Ноготь на большом пальце ноги в 30-е годы отрастал на 1,65 мм в месяц, сейчас — на 2 мм. На большом пальце руки: 3 мм в месяц в 1938 году, 3,06 мм — в 1950-м, 3,55 — в 2009-м. Остальные ногти на руках растут в среднем со скоростью 3,47 мм в месяц. Ногти — один из показателей здоровья человека. Если судить по ним, то за последние десятилетия человечество стало здоровее.

6. Губы — самая чувствительная часть тела

Губы под микроскопом. Желтые бляшки — остатки жира.

Ваши губы имеют более миллиона нервных окончаний — примерно в 100 раз больше, чем кончики пальцев. При этом они очень уязвимы, потому что у них нет потовых желез, а значит, им не хватает источника натурального жира, который защитил бы их от капризов погоды. Пожалуй, это самая уязвимая часть вашего тела.

7. Можно жить без большей части внутренних органов

Человек может прожить без желудка, без селезенки, без почки, без желчного пузыря, без репродуктивных органов и даже без мозжечка. Более того, без таких важных составляющих эндокринной системы, как щитовидная и поджелудочная железы, тоже можно прожить, если принимать определенные гормональные препараты.

8. На аттракционах органы меняют местоположение

Во время катания на американских горках вам наверняка кажется, что все ваши внутренности перевернулись. Так вот, вам не кажется. Ваши внутренние органы действительно смещаются, когда вы развлекаетесь на экстремальных аттракционах. Перегрузка по линии «голова — таз» заставляет нежестко закрепленные органы (печень, почки) опускаться на максимально возможную глубину. Кровь тоже устремляется вниз — от головы, сердца и легких в брюшную полость и ноги.

9. Объем человеческой памяти — 1 миллион гигабайт

Человеческая память может хранить информацию объемом около одного квадриллиона байт, или одного миллиона гигабайт. Это почти весь интернет.

10. Мы не чувствуем запахов, пока спим

Помните рекламные ролики кофе, в которых с помощью аромата свежесваренного напитка будили людей? Так вот, ученые уличили рекламщиков во лжи. Они провели эксперимент, в ходе которого пытались разбудить спящих приятным запахом мяты и неприятным — пиридина. Ни тот, ни другой не возымел эффекта. Плохая новость: запах дыма при пожаре тоже вряд ли сможет поднять кого-то с постели.

11. Ночью мозг активнее, чем днем

Это утверждение может показаться противоречащим предыдущему, но австралийские ученые настоятельно утверждают, что ближе к ночи мозг работает интенсивнее, чем днем. Возможно, все дело в том, что в темное время суток человека подстерегает больше опасностей и ему нужно сильно напрячься, чтобы избежать их.

12. Пуповина — первая игрушка ребенка

Пуповина в разрезе.

Врачи часто видят на УЗИ, как ребенок дергает ручкой за пуповину. Ученые предполагают, что он таким образом играет, ведь игра для младенца не что иное, как познание мира. И к этому познанию стремятся даже еще не рожденные малыши.

13. Ученые научились регенерировать зубы

Зубы даются нам дважды в жизни — молочные и коренные. У человека, в отличие от многих животных, они не регенерируют, однако ученые всего мира пытаются изменить эту ситуацию. В Британии исследователи научились выращивать третий комплект зубов у мышей. А в Китае заявили, что уже научились регенерировать зубную эмаль.

14. Существуют опухоли, которые могут вырастить собственные зубы

И не только зубы. В 2008 году в Колорадо новорожденному удаляли опухоль мозга. Во время операции врачи обнаружили в голове малыша 2 ступни, 1 из которых была сформирована полностью, а другая частично, а также частично сформированную кисть руки. Такой эффект дает тератома — опухоль, способная формировать человеческие органы. Звучит жутко, выглядит, наверное, тоже, но в большинстве случаев такое новообразование доброкачественное.

15. Самая большая клетка человеческого тела — яйцеклетка

Сперматозоиды стремятся к яйцеклетке.

Женская яйцеклетка в 600 раз больше сперматозоида. Ее размер достигает 0,1 мм, и теоретически ее даже можно увидеть без микроскопа.

16. Человеческие слезы могут лечить

Кристаллы лизоцима под микроскопом.

В сказке «Рапунцель» главная героиня исцелила любимого своими слезами. В этом есть доля правды. Дело в том, что в человеческих слезах содержатся лизоцимы — белки, способные разрушать клеточные стенки бактерий. А еще они есть в слюне, в слизистой желудка и в грудном молоке.

Как вы считаете, человеческое тело уже достаточно изучено? Или нам неизвестно и половины всех тайн, которое оно скрывает?