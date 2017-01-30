16 неожиданных ситуаций, в которых вам пригодится обычная соль
Соль можно гарантированно найти на каждой кухне, хотя в средние века она стоила так дорого, что ее использовали вместо денег. Сегодня соль хоть и стоит гораздо меньше, но по-прежнему является очень ценным продуктом, который можно использовать совершенно по-разному.
AdMe.ru решил посмотреть, как можно применять соль не по назначению, и нашел много интересного.
Предупредить появление плесени на душевой занавеске
Если вы вымоете только что купленные занавески для ванной соленой водой, они никогда не покроются плесенью.
Источники: huffingtonpost, homeguides
Снять воспаление от укусов насекомых
Чтобы быстро унять зуд от укуса комара, просто смочите палец, обмакните его в соль и нанесите смесь на место укуса. О других способах уменьшения зуда после укусов насекомых читайте здесь.
Источники: top10homeremedies, gazeta
Вернуть блеск медным изделиям и посуде
Соль отлично подходит для чистки медных изделий. Смешайте ее с уксусом и мукой. Либо добавьте к ней сок лимона и протрите поверхность (подробнее об этом способе читайте здесь). Но перед тем как делать это, проверьте на малозаметном участке поверхности, как это будет работать.
Источники: cleanipedia, thekitchn
Сделать так, чтобы масло не брызгалось
Добавьте немного соли в разогретое на сковороде масло, перед тем как выкладывать еду. Так масло не будет брызгаться.
Источник: simplehomemaking, informi
Сделать свечи, которые «не плачут»
Чтобы со свечей не капал расплавленный парафин, опустите их в концентрированный соленый раствор на несколько часов. Перед тем как зажигать, хорошо просушите.
Источники: oregonlive, povarenok
Избавить обувь от неприятного запаха
Несколько ложек соли, насыпанной в тканевые мешочки, помогут избавить обувь от неприятного запаха. Просто на некоторое время оставьте мешочки в обуви. А можно поступить еще проще: высыпать соль в обувь, потом вытряхнуть ее и пропылесосить. О других способах освежить обувь читайте здесь.
Вывести муравьев
Чтобы вывести муравьев, опрыскайте места их частого пребывания 25%-ным раствором соли. Или просто посыпьте эти места солью.
Источники: muravevnet, zoohoz, healthyandnaturalworld
Приготовить безопасные и бюджетные краски для детей
Сделать безвредные и недорогие краски для детей можно из простых ингредиентов. Смешайте 1 стакан муки, 1 стакан воды, 1 стакан соли и пищевые красители. Некоторые добавляют немного подсолнечного масла или сахара. Подробнее об этом читайте здесь.
Источники: tinkerlab, mommyknows, Nicko’s Kids DIY
Спасти ломтики фруктов и овощей от потемнения
При подготовке некоторых блюд нам часто бывают нужны заранее нарезанные ломтики яблок, груш и картофеля. Но со временем они темнеют. Чтобы этого не произошло, положите их в миску со слегка подсоленной холодной водой.
Источники: wikihow, epicurious
Убрать запах лука с рук
Часто после нарезки лука или чеснока на руках остается неприятный запах. Чтобы избавиться от него, нужно намочить руки холодной водой, посыпать их солью (можно смешать ее с содой), слегка растереть, затем смыть холодной водой с мылом.
Источники: wikihow, gluesticksgumdrops
Сделать натуральный ароматизатор для дома
Для самодельного ароматизатора вам понадобятся 0,5–1 стакан соли, 20–30 капель эфирного масла или лепестки роз. Перемешайте все вместе, поместите в банку, вазочку или кожуру половины апельсина и поставьте в комнате. Подробнее о самодельных ароматизаторах читайте здесь.
Источник: green-you.blogspot, buymeapie
Быстро потушить огонь на кухне
Если у вас на кухне что-то загорится, огонь легко можно будет потушить, засыпав солью. Она рассеивает тепло и сводит к минимуму доступ кислорода. Держите на этот случай банку с солью около плиты. Для этих целей можно использовать и соду, но ни в коем случае не муку.
От каких еще проблем можно избавиться с помощью соли, читайте тут.
Источник: HouseholdHacker, dummies, infosmi
Почистить утюг
Чтобы очистить подошву утюга, выставите регулятор температуры на максимальное значение. Высыпьте соль на газету или папиросную бумагу и пройдитесь по ней утюгом. Подробнее об этом способе читайте тут.
Источник: Akkas World, popsugar
Сделать так, чтобы окна не запотевали
Чтобы стекла не запотевали и не покрывались коркой льда, опрыскайте их водой, насыпьте соль в тканевую салфетку и протрите стекла изнутри. Они станут замерзать значительно медленнее.
Либо просто держите соль поблизости от стекол, поместив в мешочек или насыпав ее между оконными рамами.
Источник: thesun, thriftyfun, lada-forum
Почистить раковину
Соль в сочетании с лимонным соком очищает раковину не хуже, чем специальное средство. Как еще можно почистить дом экологичными способами, читайте здесь.
Источник: brit, littlethings
Не дать себя обхитрить в ресторане
Если в ресторане вы хотите поменять вашу порцию (например, если вам принесли еду с волосом), сильно посолите ее перед тем, как позовете официанта. Когда вам принесут новую порцию, вы сможете быть спокойным, что вам действительно поменяли еду, а не просто сделали вид.
Фото на превью Epitavi/depositphotos