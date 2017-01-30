16 неожиданных ситуаций, в которых вам пригодится обычная соль

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Соль можно гарантированно найти на каждой кухне, хотя в средние века она стоила так дорого, что ее использовали вместо денег. Сегодня соль хоть и стоит гораздо меньше, но по-прежнему является очень ценным продуктом, который можно использовать совершенно по-разному. AdMe.ru решил посмотреть, как можно применять соль не по назначению, и нашел много интересного.

Предупредить появление плесени на душевой занавеске

Если вы вымоете только что купленные занавески для ванной соленой водой, они никогда не покроются плесенью. Источники: huffingtonpost, homeguides

Снять воспаление от укусов насекомых

Чтобы быстро унять зуд от укуса комара, просто смочите палец, обмакните его в соль и нанесите смесь на место укуса. О других способах уменьшения зуда после укусов насекомых читайте здесь. Источники: top10homeremedies, gazeta

Вернуть блеск медным изделиям и посуде

Соль отлично подходит для чистки медных изделий. Смешайте ее с уксусом и мукой. Либо добавьте к ней сок лимона и протрите поверхность (подробнее об этом способе читайте здесь). Но перед тем как делать это, проверьте на малозаметном участке поверхности, как это будет работать. Источники: cleanipedia, thekitchn

Сделать так, чтобы масло не брызгалось

Добавьте немного соли в разогретое на сковороде масло, перед тем как выкладывать еду. Так масло не будет брызгаться. Источник: simplehomemaking, informi

Сделать свечи, которые «не плачут»

Чтобы со свечей не капал расплавленный парафин, опустите их в концентрированный соленый раствор на несколько часов. Перед тем как зажигать, хорошо просушите. Источники: oregonlive, povarenok

Избавить обувь от неприятного запаха

Несколько ложек соли, насыпанной в тканевые мешочки, помогут избавить обувь от неприятного запаха. Просто на некоторое время оставьте мешочки в обуви. А можно поступить еще проще: высыпать соль в обувь, потом вытряхнуть ее и пропылесосить. О других способах освежить обувь читайте здесь. Источники: rd, fitladies, kleo

Вывести муравьев

Чтобы вывести муравьев, опрыскайте места их частого пребывания 25%-ным раствором соли. Или просто посыпьте эти места солью. Источники: muravevnet, zoohoz, healthyandnaturalworld

Приготовить безопасные и бюджетные краски для детей

Сделать безвредные и недорогие краски для детей можно из простых ингредиентов. Смешайте 1 стакан муки, 1 стакан воды, 1 стакан соли и пищевые красители. Некоторые добавляют немного подсолнечного масла или сахара. Подробнее об этом читайте здесь. Источники: tinkerlab, mommyknows, Nicko’s Kids DIY

Спасти ломтики фруктов и овощей от потемнения

При подготовке некоторых блюд нам часто бывают нужны заранее нарезанные ломтики яблок, груш и картофеля. Но со временем они темнеют. Чтобы этого не произошло, положите их в миску со слегка подсоленной холодной водой. Источники: wikihow, epicurious

Убрать запах лука с рук

Часто после нарезки лука или чеснока на руках остается неприятный запах. Чтобы избавиться от него, нужно намочить руки холодной водой, посыпать их солью (можно смешать ее с содой), слегка растереть, затем смыть холодной водой с мылом. Источники: wikihow, gluesticksgumdrops

Сделать натуральный ароматизатор для дома

Для самодельного ароматизатора вам понадобятся 0,5–1 стакан соли, 20–30 капель эфирного масла или лепестки роз. Перемешайте все вместе, поместите в банку, вазочку или кожуру половины апельсина и поставьте в комнате. Подробнее о самодельных ароматизаторах читайте здесь. Источник: green-you.blogspot, buymeapie

Быстро потушить огонь на кухне

Если у вас на кухне что-то загорится, огонь легко можно будет потушить, засыпав солью. Она рассеивает тепло и сводит к минимуму доступ кислорода. Держите на этот случай банку с солью около плиты. Для этих целей можно использовать и соду, но ни в коем случае не муку. От каких еще проблем можно избавиться с помощью соли, читайте тут. Источник: HouseholdHacker, dummies, infosmi

Почистить утюг

Чтобы очистить подошву утюга, выставите регулятор температуры на максимальное значение. Высыпьте соль на газету или папиросную бумагу и пройдитесь по ней утюгом. Подробнее об этом способе читайте тут. Источник: Akkas World, popsugar

Сделать так, чтобы окна не запотевали

Чтобы стекла не запотевали и не покрывались коркой льда, опрыскайте их водой, насыпьте соль в тканевую салфетку и протрите стекла изнутри. Они станут замерзать значительно медленнее. Либо просто держите соль поблизости от стекол, поместив в мешочек или насыпав ее между оконными рамами. Источник: thesun, thriftyfun, lada-forum

Почистить раковину

Соль в сочетании с лимонным соком очищает раковину не хуже, чем специальное средство. Как еще можно почистить дом экологичными способами, читайте здесь. Источник: brit, littlethings

Не дать себя обхитрить в ресторане

Если в ресторане вы хотите поменять вашу порцию (например, если вам принесли еду с волосом), сильно посолите ее перед тем, как позовете официанта. Когда вам принесут новую порцию, вы сможете быть спокойным, что вам действительно поменяли еду, а не просто сделали вид.