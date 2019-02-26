16 мифов о яйцах, в которые стыдно верить в XXI веке

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Яичница, пашот, омлет, вкрутую: способов приготовить яйца великое множество. А вот мифов об их пользе или вреде еще больше, нередко такие мнения подвержены модным веяниям. Некоторые верят, что яйца нельзя употреблять из-за холестерина, другие убеждены, что полезна только продукция от фермерских кур.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что из многочисленных стереотипов о яйцах является вымыслом, а в каких есть зерно истины.

1. Людям с высоким уровнем холестерина нельзя есть яйца

Долгое время людям, у которых высокий уровень холестерина в крови, советовали исключить продукты, которые могли бы его увеличить. Это в том числе касалось яиц. Да, в желтках и жира, и холестерина больше, чем в белках. Но не все жиры вредны для здоровья, а пищевой (хороший) холестерин далеко не всегда повышает уровень холестерина в крови (плохого). Конечно, завтракать омлетом из 3 яиц ежедневно не стоит, но от 1 яйца в день хуже точно не станет. Тем, кто страдает от диабета или сердечно-сосудистых заболеваний, стоит быть более внимательными и ограничиться 3 яйцами в неделю.

2. При похудении нельзя есть желтки

Некоторые едят только белки из-за опасений набрать лишние килограммы и калории. На деле в желтке содержатся дополнительный протеин и другие питательные вещества: витамин D, который способствует усвоению кальция, антиоксиданты. В составе желтка есть холин, поддерживающий функцию печени. Всех этих веществ нет в белке, как и лютеина, который благотворно сказывается на зрении. Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что 1 яйцо в день вполне может быть частью здорового питания. Эксперименты доказывают, что употребление на завтрак яиц (вместо, скажем, сдобы) снижает количество употребляемой пищи, а значит и калорий, в течение дня.

3. Сырые яйца полезнее вареных

Некоторые употребляют их для наращивания мышц, улучшения голоса, понижения кислотности в желудке, другие — в составе блюд и напитков (гоголь-моголь, домашнее мороженое и т. д.). Риск заболеть сальмонеллезом очень небольшой: на каждые 30 тыс. яиц приходится только одно зараженное. Но польза сырых яиц несколько преувеличена. Белок из них усваивается почти вдвое хуже, чем из вареных, а всасывание биотина (витамин B7) может блокироваться. Тепловая обработка сокращает определенное количество полезных веществ, среди которых калий, фосфор, витамины A и B5. Употреблять сырые или недоваренные яйца не рекомендуют по сей день, но если вам необходимо использовать их в качестве ингредиента какого-либо блюда, выбирайте те, что обработаны от бактерий сальмонеллы, например с помощью пастеризации.

4. Курицы откладывают белые либо коричневые яйца

Куриные яйца могут быть разных цветов, но в магазинах мы видим только коричневые и белые яйца. Цвет скорлупы чаще всего зависит от породы несушек: куры Леггорн откладывают яйца с белой скорлупой, а Род-Айленд — с коричневой. Некоторые породы (Араукана, Амеруакана и некоторые другие) несут голубые или зеленые яйца. Тот или иной цвет придает пигмент: протопорфирин делает скорлупку коричневой, биливердин — сине-зеленой. Может влиять и питание: если в рационе курицы не хватает аминокислот, скорлупа будет более тусклой. На качестве яйца это не скажется.

5. Коричневые яйца предпочтительнее белых

Мы часто слышим, что продукты коричневого или черного цвета полезнее белых. Взять хотя бы хлеб или сахар. В случае с яйцами это не так. Исследования показали: яйца коричневого цвета не имеют существенной разницы в питательной ценности в сравнении с привычными белыми. Более полезными яйца становятся из-за других факторов. Например, яйца кур, которым разрешено гулять на солнце, содержат в 3–4 раза больше витамина D. Куры, получавшие корм, богатый омега-3 жирными кислотами, производят яйца, которые содержат эти вещества в большем объеме.

6. Яйца от фермерских кур лучше

Не всегда, это неоднозначный момент. Несмотря на более высокое содержание витаминов A, E, D и омега-3 жирных кислот в яйцах фермерских несушек, они чаще заражаются болезнями и получают травмы, чем их собратья, живущие в клетках. Например, в Великобритании уровень смертности к концу кладки выше среди птиц, которые содержались вне клеток.

7. Цвет желтка указывает на качество яйца

На первый взгляд, это выглядит логично. В действительности цвет желтка зависит от диеты кур: чем больше в ней каратиноидов, тем более насыщенным он получается. Живут ли курочки в клетках или свободно гуляют по полю, не так важно. В последнем случае на рацион влияет то, какие травы растут в конкретном регионе. Более ярким желток делают, например, кукуруза, люцерна, крапива и некоторые другие травы. Если куры постоянно живут в клетках, оттенок желтка легко менятся с помощью пищевых добавок, таких как кантаксантин. Однако все это влияет только на цвет желтка (зачастую покупатели предпочитают более сочные оттенки). Если у яиц из супермаркета бледный желток, это не указывает на то, что они некачественные или тухлые.

8. Яйца нельзя есть при беременности

Если есть блюда из яиц, у ребенка может возникнуть на них аллергия. В реальности этот миф, которым пугают будущих мам, ничем не подкреплен. Яйца — универсальный источник белка, более десятка витаминов, минералов и аминокислот, необходимых вам и ребенку. Поэтому их рекомендуют употреблять наряду с ягодами, рыбой, злаковыми и бобовыми культурами. Не стоит есть разве что сырые или недоваренные яйца, но это правило никак не связано с беременностью.

9. Вводить яйца в детский рацион нужно не раньше 1 года

Аллергия на яйца проявляется у 2 % детей. Вводить белковые продукты в рацион младенца можно с 7 месяцев. Если вы решили вводить прикорм, начинайте постепенно, с 2 ст. л. такой пищи. Добавляйте продукты по одному и наблюдайте за реакцией малыша. Если в течение 4 дней аллергическая реакция не проявилась, все в порядке. В противном случае обратитесь к педиатру.

10. Оплодотворенные яйца полезнее

Оказывается, курица может нести яйца и без участия петуха. Правда, из таких яиц не может появиться цыпленок. Бытует мнение, что неоплодотворенные яйца менее полезны, чем оплодотворенные. Первые, кстати, гораздо чаще встречаются на прилавках супермаркетов. Однако значимых различий между теми и другими яйцами нет. При выборе яиц гораздо важнее оценивать их свежесть.

11. Яйца можно пастеризовать в домашних условиях

Яйца действительно пастеризуют с помощью тепла. Но это гораздо сложнее, чем просто нажать на кнопку микроволновой печи или опустить их в кастрюлю. Для пастеризации нужно специальное оборудование, которое нельзя использовать в домашних условиях.

12. Яйца не нужно мыть и хранить в холодильнике

Это зависит от страны. К примеру, в США яйца хранят в холодильниках, в то время как в других странах они могут спокойно пролежать на прилавке при комнатной температуре несколько дней. Американские производители (так же, как японские, австралийские и скандинавские) обязаны мыть яйца, чтобы предотвратить риск заражения сальмонеллезом. При мытье яйцо теряет естественную защиту. Чтобы продукт не испортился, а внутрь не попали болезнетворные бактерии, необходимо держать его в охлажденном состоянии. Такой подход позволяет увеличить срок хранения почти вдвое. В европейских странах мыть яйца запрещено, чтобы не нарушить естественную защиту. А чтобы предотвратить сальмонеллез, кур вакцинируют.

13. Дверца холодильника — лучшее место для хранения яиц

Почти в каждом холодильнике для яиц есть специальный отсек или подставка, расположенные, как правило, на дверце. Но хранить их там не стоит: яйца лучше всего хранятся при постоянной температуре. Дверь холодильника — не только самая теплая часть холодильника, она больше других подвержена температурным колебаниям. Оптимальное место для яиц — средняя полка.

14. Способ приготовления яиц не влияет на усваиваемость питательных веществ в них

Чтобы получить максимальную пользу от яиц, недостаточно их просто съесть. Нужно выбрать оптимальный способ приготовления. Взбитые яйца, выпекаемые в духовке при температуре 180 °С в течение 40 минут, теряют до 45 % витамина D. Жареные и вареные яйца сохраняют почти 90 % этого витамина. Учитывайте это в своих кулинарных экспериментах.

15. Яичный белок разглаживает кожу лица

Домашним маскам из яичного белка приписывают едва ли не чудодейственные свойства: они разглаживают кожу и избавляют от морщин. Как это работает на самом деле? По мере испарения воды белок образует на коже тонкую пленку, которая легко смывается водой. В яйцах много белка, витамины E и B. В частности, биотин. Дефицит этих веществ в организме делает волосы и ногти слабыми. Яйца подходят для поддержания красоты и здоровья, вот только употреблять их лучше внутрь, а не наружно.

16. Перепелиные яйца значительно полезнее куриных

В 100 г перепелиных яиц действительно содержится чуть больше белка, витаминов и микроэлементов, чем в куриных. Но разница не столь существенна. Чтобы ощутить эффект, нужно регулярно съедать довольно большое количество перепелиных яиц. Кстати, сальмонеллезом перепелки тоже болеют, так что употреблять их яйца сырыми также не стоит.