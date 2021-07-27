16 фото, которые без всяких скучных учебников объяснят суть сложных явлений

Физика, химия, биология — все это мы изучали в школе по учебникам, в которых информация излагалась не слишком интересно. А ведь мир вокруг нас пронизан наглядными иллюстрациями этих и еще много других занимательных наук.

Мы в AdMe.ru на минуточку стали физиками-экспериментаторами и исследовали некоторые научные эффекты по фото, на которых сама жизнь показывает нам, как устроен этот мир.

Сверху лежит немного старого мыла, и оно медленно опадает в течение нескольких дней

Дерево, растущее из пня

Это макросъемка сгоревшего молока с зеленым фотофильтром

«Я нашел классный трюк: сделайте фотографию через очки, и мир сможет увидеть то, что вы видите без них»

Вот что бывает, если посадить кабачки и тыкву близко друг к другу: они переопылились, создав при этом классную тыкву

Древняя битва между лианой и деревом. Дерево начинает расти внутри лианы

«Мой отец наткнулся на асфальт, в который ударила молния, он фактически превратился в стекло»

Это шкаф, полный уранового стекла

«Жили в отпуске в арендованном доме со множеством антиквариата: я заметил светло-зеленый цвет некоторых стеклянных изделий и схватил свою ультрафиолетовую лампу. И увидел это».

Радуга, окутывающая дождевое облако

«Через отверстие в складном стуле у меня за домом вырос бамбук»

Отражение солнца из соседнего окна образует на стене 3 (4?) идеальных куба

Этот кубик льда замерз вертикально

Немного химии! Это связано с тем, что внешняя часть куба замерзает быстрее, чем внутренняя. Сначала замерзает поверхность, иногда постепенно замерзающая с боков внутрь, пока на поверхности куба не останется незамерзшей лишь небольшая дырочка. Между тем, по мере того как стороны и дно куба (то есть части, контактирующие с лотком) продолжают замерзать, расширяющийся лед выталкивает воду в центре кубика льда через отверстие, заставляя ее образовывать вертикальные шипы, по мере того как она замерзает. © Rick_Hammerfist / Reddit

Как электричество иссушило траву

Это, скорее, отравление оксидом. Основание столба под землей, вероятно, ржавеет. Оксиды железа выделяют отбеливающие соединения. Из-за торчащего снаружи столба и паразитного напряжения ржавчина образуется еще быстрее. Это, в свою очередь, приводит к образованию большего количества оксидов быстрее, чем может естественным образом рассеяться почвой. Это, в свою очередь, делает почву токсичной для травы. © The_Dreadlord / Reddit

«Этим утром небольшая щель в шторах проецировала всю улицу на стену моей спальни (камера-обскура)»

Угол обзора камеры создает впечатление, что холодильник и стена не параллельны (они параллельны). Кот для понимания масштаба

Итак, этот эффект носит название... перспектива. © WakeUpGrandOwl / Reddit

Вытащили кастрюлю такого цвета из посудомоечной машины

Похоже, до этого на газовой горелке кастрюля нагрелась слишком сильно. Средство для посудомоечной машины разъело дно, где оно стало слишком горячим. © fiddlenutz / Reddit