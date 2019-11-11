16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила
Новозеландцы обожают своих «пьяных голубей», в Южной Америке гордятся одноусым звонарем — самой громкой птицей на Земле, а нас больше впечатлила способность пираньи сбрасывать затупившиеся зубы, на месте которых сразу же появляется новенький комплект. И никаких тебе стоматологов.
AdMe.ru откопал в интернете факты о живых созданиях с такими особенностями, что впору придумывать для них новую эмоцию — нечто среднее между смехом и удивлением.
1. Голуби кереру из Новой Зеландии едят перезревшие ягоды и фрукты, из-за чего пьянеют, падают с деревьев и спят, валяясь на земле
2. В челюстях у пираний есть еще один, секретный, ряд зубов. Когда пираньи разом сбрасывают старые зубы, их место занимают новые, и ими тут же можно пользоваться
3. Одноусый звонарь — самая громкая птица в мире: его брачный крик достигает 125 дБ (это громче, чем пожарная сирена). Причем кричит он прямиком в уши своей избраннице
4. Рыба змееголов умеет ползать по земле как змея и может прожить на суше до 5 дней
6. Ученые обнаружили, что у мадагаскарских руконожек ай-ай есть шестой палец. Это небольшой вырост, который помогает им лазать по деревьям
7. Для спаривания стрекозы изгибаются в форме сердечка
8. Улитка конус стреляет в своих жертв ядовитым зубом-гарпуном со скоростью пули, и увернуться не могут даже самые быстрые рыбы. Конусы опасны и для человека
9. Ядовитый кузовок-кубик, или рыба-коробка, имеет такую форму из-за внутреннего панциря кубической формы. Он вдохновил создателей автомобиля Mercedes-Benz Bionic
10. Моржи умеют свистеть как люди
11. Дельфины никогда не засыпают полностью: пока одно полушарие головного мозга дельфина спит, другое бодрствует. Если дельфин уснет, он утонет
12. Жабы могут менять пол. У них есть специальный орган, с помощью которого самец превращается в полноценную самку
13. Гигантские арапаймы могут запросто жить рядом с пираньями: их чешуя в 10 раз прочнее кости. Язык у них тоже костяной
14. У калимантанских лягушек брачные серенады поют не самцы, а самки. Самцу остается лишь выбрать лучшую. Правда, заботиться о потомстве тоже будет он
15. Cкаты жуют свою пищу точно так же, как люди
16. Так выглядит дикобраз-альбинос
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Пауки-то ладно, а расскажите, как вас порой удивляют собственные питомцы?