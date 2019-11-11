16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

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Новозеландцы обожают своих «пьяных голубей», в Южной Америке гордятся одноусым звонарем — самой громкой птицей на Земле, а нас больше впечатлила способность пираньи сбрасывать затупившиеся зубы, на месте которых сразу же появляется новенький комплект. И никаких тебе стоматологов.

AdMe.ru откопал в интернете факты о живых созданиях с такими особенностями, что впору придумывать для них новую эмоцию — нечто среднее между смехом и удивлением.

1. Голуби кереру из Новой Зеландии едят перезревшие ягоды и фрукты, из-за чего пьянеют, падают с деревьев и спят, валяясь на земле

© Matt Binns / Wikipedia  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

2. В челюстях у пираний есть еще один, секретный, ряд зубов. Когда пираньи разом сбрасывают старые зубы, их место занимают новые, и ими тут же можно пользоваться

© Greg Hume / Wikipedia   © Remco de Kramer / Flickr  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

3. Одноусый звонарь — самая громкая птица в мире: его брачный крик достигает 125 дБ (это громче, чем пожарная сирена). Причем кричит он прямиком в уши своей избраннице

© Anselmo d’Affonseca / Facebook   © Anselmo d’Affonseca / Facebook  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

4. Рыба змееголов умеет ползать по земле как змея и может прожить на суше до 5 дней

© Brian Gratwicke / Wikipedia  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

6. Ученые обнаружили, что у мадагаскарских руконожек ай-ай есть шестой палец. Это небольшой вырост, который помогает им лазать по деревьям

© David Haring, Matt Cuskelly / Duke Lemur Center / Facebook  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

7. Для спаривания стрекозы изгибаются в форме сердечка

© marenka1 / Depositphotos  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

8. Улитка конус стреляет в своих жертв ядовитым зубом-гарпуном со скоростью пули, и увернуться не могут даже самые быстрые рыбы. Конусы опасны и для человека

© alwayslaurenj / Flickr   © Pet / Wikipedia  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

9. Ядовитый кузовок-кубик, или рыба-коробка, имеет такую форму из-за внутреннего панциря кубической формы. Он вдохновил создателей автомобиля Mercedes-Benz Bionic

© zsispeo / Flickr   © Kelsi Rutledge / Twitter  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

10. Моржи умеют свистеть как люди

11. Дельфины никогда не засыпают полностью: пока одно полушарие головного мозга дельфина спит, другое бодрствует. Если дельфин уснет, он утонет

© NASA / Wikipedia  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

12. Жабы могут менять пол. У них есть специальный орган, с помощью которого самец превращается в полноценную самку

© Kuebi (Armin Kübelbeck) / Wikipedia  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

13. Гигантские арапаймы могут запросто жить рядом с пираньями: их чешуя в 10 раз прочнее кости. Язык у них тоже костяной

© Akvaprofi / Pikabu   © Juanedc.com / Flickr  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

14. У калимантанских лягушек брачные серенады поют не самцы, а самки. Самцу остается лишь выбрать лучшую. Правда, заботиться о потомстве тоже будет он

15. Cкаты жуют свою пищу точно так же, как люди

© Science Magazine / Youtube  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

16. Так выглядит дикобраз-альбинос

© Fred Hessler / Seashore Trolley Museum / Facebook  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

Бонус

© Thomas Shahan / Wikipedia  

16 фантастических тварей, при создании которых природа слегка перемудрила

Пауки-то ладно, а расскажите, как вас порой удивляют собственные питомцы?

66
2
15
15k

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