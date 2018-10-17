16 детских вопросов, на которые не знают ответа даже взрослые. А мы знаем

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Бесчисленное количество вопросов мучает нас с самого детства. Почему наши волосы не могут иметь естественный синий цвет или почему глаза у котов так дьявольски светятся в темноте? Многие из интересующих нас вещей до сих пор окутаны тайной, но далеко не все.

Редакция AdMe.ru нашла ответы на 16 вопросов, которые хотя бы раз в жизни волновали каждого.

1. Почему после сна мы любим потягиваться

Мышцы после долгого периода неподвижности нуждаются в мягком, но сильном напряжении, которое подготавливает их к режиму активности. Самый простой способ — потягивание — вознаграждается приятными ощущениями, поскольку это движение необходимо для организма, а все, в чем нуждается наш организм, обычно возбуждает центры удовольствия в головном мозге.

2. Почему насекомые летят на свет

Лёт насекомых на свет — явление парадоксальное: заметив источник света, насекомое стремится к нему, а приблизившись, теряет ориентацию. Притом свет этим существам необходим, ведь без него они неспособны различать окружающие предметы, поэтому в темное время суток они, как правило, не летают. Ответить на этот вопрос с 100%-ной точностью науке пока не удалось.

3. Почему в году 365 дней

На самом деле число дней в году составляет примерно 365,256 суток. Чтобы получить это количество, нужно разделить время вращения Земли вокруг Солнца на время вращения вокруг собственной оси. Кстати, ученые считают, что длительность календарного года сокращается: изучение ископаемых кораллов позволило им предположить, что 380 млн лет назад в году было около 400 дней.

4. Почему утята ходят гуськом

Утки часто строят гнезда далеко от воды, и, чтобы добраться до водоема, им необходимо пройти большое расстояние. Если утенок по дороге потеряется, он попросту обречен на гибель. Поэтому птицы вынуждены идти друг за другом след в след: только это может гарантировать, что весь выводок доберется до места в целости и сохранности. «Вожак» выбирается очень просто: когда птенцы вылупляются, у них начинается так называемый чувствительный период. В это время утенок запоминает свою мать или того, кто находится рядом с ним (поэтому утки могут ходить, например, и за человеком).

5. Почему волосы не могут быть зеленого или синего цвета

Цвет волос зависит от соотношения двух «красителей» на основе природного пигмента меланина — эумеланина (черный или коричневый цвета) и феомеланина (желтый или красный). Итоговый цвет зависит от их соотношения. Синего цвета, как и зеленого, из этих оттенков получиться никак не может.

6. Почему на улице не видно птенцов голубей

Птенцы голубей долгое время проводят в гнездах и покидают их уже взрослыми. Взгляд простого человека неспособен отличить взрослую особь от молодой, поэтому все голуби кажутся нам примерно одинаковыми по возрасту. Гнезда же находятся обычно в недоступных для человека местах: на чердаках, карнизах, в укромных уголках на крышах.

7. Почему деревья не замерзают зимой

Лучше всего переносят морозы те деревья, которые накапливают в своих тканях достаточно сахаров: растворенные в клеточном соке, они предохраняют клетки от потери воды и, как следствие, от свертывания белка. Если сахаров в тканях недостаточно, клетки начнут замерзать и кристаллизоваться. Белок в этом случае свернется, и дерево погибнет.

8. Почему у акулы-молота голова именно такой формы

Акула-молот питается скатами, у которых на хвостах есть ядовитые шипы. Уколы им не страшны, поскольку у акул имеется врожденный иммунитет к нейротоксинам, а вот лишиться глаз для этой хищницы означало бы верную гибель. Со временем эволюция скорректировала расположение органов зрения так, чтобы шипы скатов не могли до них достать. Кроме того, такое расположение глаз позволяет хищникам заблаговременно замечать более опасных особей и благодаря этому оставаться в живых.

9. Почему человек дрожит, если ему холодно

Одна из удивительнейших функций самосохранения, которыми активно пользуется человеческий организм, — это усиление активности мышц. Когда мы мерзнем, наше тело пытается самостоятельно согреться за счет частого сокращения мускулатуры, и это как раз то, что мы привыкли называть дрожью.

10. Почему у кошек глаза светятся в темноте

У многих животных, в том числе и кошек, глаза способны улавливать и максимально использовать даже самое слабое световое излучение, которое отражается от задней части глазных яблок. Внешне это выглядит как дьявольское свечение, а на деле всего лишь позволяет животным лучше видеть в темноте.

11. Почему у аристократов «голубая кровь»

Аристократы испокон веков женились на близких родственниках, что было чревато развитием так называемых болезней инцеста, например рака крови. И в данном случае выражение «голубая кровь» означало, что кровь эта не ярко-красная, а красноватая, лишенная здоровой окраски. По другой теории, аристократы имели более прозрачную кожу, сквозь которую виднелись синие вены, поэтому в простонародье стало привычным считать, что цвет их крови — голубой. Бледность же в свою очередь появлялась из-за отсутствия загара и недостатка витамина D.

12. Почему паук не прилипает к своей паутине

В паутине есть два типа нитей — гладкие радиальные и клейкие концентрические. Паук всегда передвигается только по радиальным нитям, поэтому и не прилипает.

13. Почему небо голубое

Когда лучи Солнца достигают атмосферы Земли, они сталкиваются с молекулами воздуха и рассеиваются. Солнечный свет при этом имеет широкий спектр цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Быстрее и больше всех рассеивается именно синий, поэтому и небо мы видим окрашенным в этот цвет. Соответственно, ночью небеса становятся темными, потому что свет от Солнца до нас не доходит, а значит, и не рассеивается.

14. Почему звезды видны только ночью

На самом деле звезды светят и ночью, и днем. Только в дневное время солнечные лучи «перекрывают» их свет, а ночью, когда их нет, ничто не мешает нам видеть звезды.

15. Почему «попки» у огурцов горькие

«Предки» современного огурца росли в тени тропических лесов и были сладковатыми на вкус. В северных широтах огурец, оказавшись на ярком солнце, «протестует» и вырабатывает вещество кукурбитацин, которое делает его горьким. Иначе говоря, чем больше солнца, тем больше в огурце горечи.

16. Почему у человека 5 пальцев

Считается, что пятипалая конечность — это наследство предков всех позвоночных существ на планете. Сокращение числа пальцев или даже полная их утрата были возможны только у тех видов, кому пальцы по каким-то причинам начинали мешать, становясь «лишними». Например, так случилось с лошадьми: средний палец превратился в копыто, а остальные редуцировались, поскольку были помехой к развитию копыта.

А у вас есть вопросы, на которые хочется знать ответы?