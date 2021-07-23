16 человек рассказали о своих уникальных особенностях. Некоторым вы будете завидовать

Трудно быть уникальным, когда на Земле уже почти 8 млрд человек. Скорее вы найдете своего двойника, чем сильно выделитесь чем-то из общей массы. Однако все же встречаются редкие отклонения в развитии организма, которые шокируют самим фактом своего появления. Пользователь Reddit задал вопрос: «Что делает вас особенными?» Желающих ответить нашлось немало.

От нескольких из этих фишек мы в AdMe.ru и сами не отказались бы. Но многим людям из этого треда все же не слишком повезло.

У меня синдром Алисы в Стране чудес. Например, телефон иногда может казаться мне размером с монетку. Такое происходит всего несколько раз в неделю и длится 10–15 минут. Также у меня необычные глаза, сами посмотрите. © Agrochain920 / Reddit

Я вхожу в число людей (всего 1 %) с амбидекстрией. Это данная природой возможность одинаково хорошо использовать и левую руку, и правую. © IamAnOnion69 / Reddit

У моего мужа проблема с гипофизом, который накачивал его женскими гормонами, и он долгие годы был капризным и угрюмым. Но самая жесть началась, когда у нас родился ребенок. Если он начинал плакать, то у мужа из груди текло молоко. Теперь он прошел курс лечения и больше не брызжет на меня молоком, если разозлится. © ParaPixie / Reddit

Я родился с сердечным ритмом 30 ударов в минуту, тогда как нормальный — 130. Мама сказала, что мой случай был настолько редким, что несколько кардиологов со всей страны отказались от своих конференций и полетели ко мне в больницу. Решили посмотреть, как новорожденному будут устанавливать кардиостимулятор. © Kenalskii / Reddit

У меня абсолютный слух. Способность, которая позволяет мне определить и воспроизвести услышанную музыкальную ноту без «опорных» звуков. Встречается примерно у 1 из 10 тыс. человек. © Calypsoraptor / Reddit

У меня афантазия. Только в 30 лет я узнал, что другие люди умеют мысленно представлять какие-то вещи. А я не могу. Например, если я прочту книгу, я не смогу рассказать, как выглядят персонажи. Мой мозг просто так не работает. © OddOperation5 / Reddit

У меня отрицательный резус и IV группа крови. Это сочетание встречается менее чем у 1 % человек. © riekathewild / Reddit

Болею нарколепсией. Это сниженная способность контролировать циклы сна и бодрствования. Оценки частоты появления этого расстройства колеблются от 0,2 до 600 на 100 тыс. человек в разных странах. Я постоянно разочаровываю людей тем, что не засыпаю внезапно, как в фильмах. © Rupertfitz / Reddit

У меня один из самых высоких IQ в мире. Я получил коэффициент примерно 141 и безумно гордился этим. По разным таблицам классификации это означает гениальность или близкий к ней уровень. Но потом я дважды провалил собеседование на работу своей мечты и понял, что никому нет дела до этих моих показателей. © Certain_Cup533 / Reddit

Аллергия на перепады температур. Кубик льда или горячий душ вызывают у меня крапивницу. © Villanelle12 / Reddit

В семи последних поколениях нашего рода был человек с таким же именем, как у меня. В конце моего имени законно стоит цифра VII. © Long-Lifeguard-418 / Reddit

Я могу проглотить язык. Точнее, полностью засунуть его в носоглотку. Мой лор рассказала об этом своим коллегам, и никто не поверил. Поэтому нам пришлось снять видеодоказательство. Мне было весело оттого, что мой врач засунул свой iPhone мне в рот. © Lixenstrand / Reddit

Меня укусил клещ «одинокая звезда», и я стал вегетарианцем из-за аллергии на мясо млекопитающих. Я не могу есть даже то, что было приготовлено на одной поверхности с мясом. Обслуживающий персонал не слишком меня любит. © megaramermaid96 / Reddit

Непереносимость сахарозы и фруктозы. Никаких фруктов, сладкого и даже некоторых овощей. Если съем это, то меня сильно тошнит некоторое время и весь оставшийся день мне будет очень плохо. Я питаюсь яйцами, зелеными овощами и сложными углеводами. © commander-crook / Reddit

Мне вырвали зуб мудрости, но в деснах остался фрагмент, и зуб вырос заново. Дантист обрадовался и написал об этом статью. А я не очень, потому что мне потребовалась еще одна операция. © Z_witha_ZED / Reddit

Я «ребенок из пробирки». Постоянно шучу, что меня «изготовили». Подобные мне люди поддерживают связь с учеными, которые нас создали. А отцами-основателями этого метода мы считаем тех, кто помог появиться на свет нашим первым братьям и сестрам. © SovietStroke / Reddit