16 человек сделали такие открытия, что позавидует сам Эйнштейн

Чтобы сделать открытие, необязательно лететь на необитаемый остров или Северный полюс или читать энциклопедии сутками напролет. Можно спросить у людей вокруг, что интересного и необычного знают они. Поверьте, то, что вам кажется обыденным, для кого-то может стать сюрпризом, и наоборот.

Мы в AdMe.ru уверены, что на свете есть тысячи вещей, которые никому не известны. Спорим, после прочтения нашей статьи вы скажете «Ого!».

А вы знали, что водоросли нори для суши или роллов нужно обязательно жарить?

«Сегодня мы готовим домашние нори: просто посмотрите, как изменился цвет после того, как мы поддержали нори над плитой в течение 10 секунд».

Пекинскую капусту с темными пятнами можно есть

Кто-то выбрасывает пекинскую капусту с черными точками, кто-то нет, а нужно просто наслаждаться ее вкусом. Пока неизвестны точные причины, почему овощ покрывается такими пятнами, но исследователи говорят, что есть его можно и это безопасно. Кстати, если капусту хранят в холоде, а потом помещают в тепло, это может спровоцировать появление новых пятен.

На букву Ё не всегда падает ударение

Мы приехали в город Тромсё — ударение на Ё. Но по-норвежски Tromsø читается с ударением на первый слог. © r0mko / Twitter

Форму чипсов Pringles придумывали профессиональные инженеры

Конструкторы чипсов использовали мощные компьютеры для разработки и взяли за основу форму, напоминающую седло. Инженеры вычисляли лучшую аэродинамику чипсов, чтобы они не ломались, когда их будут класть друг на друга.

Авокадо — это не фрукт и не овощ

Авокадо — это односемянная ягода. Не благодарите. © DillonMendez50 / Twitter

В скорлупе кокоса можно готовить

Для пользователей сети стало удивлением, что девушка готовит в кокосовой скорлупе. Она сделала идли — индийские паровые лепешки.

Не все ульи диких пчел такие, как мы представляли

Пчелиные ульи в дикой природе обычно не имеют стереотипной цилиндрической формы, а состоят будто из полок. © SeductiveCheerio / Reddit

В магазинах продаются съедобные птичьи гнезда

Съедобное птичье гнездо полезно для кожи: предполагается, что оно способствует выработке коллагена и помогает нам поддерживать молодость кожи. Почему бы не попробовать? © yanwonl / Twitter Да, гнезда птиц ценятся в китайской культуре за редкость, высокое содержание питательных веществ и богатый вкус. Это один из самых дорогих продуктов животного происхождения: цена может достигать $ 6,6 тыс. за килограмм.

Наклеенные рамки на лобовом стекле — это антенна

У травы, из которой мы делали в детстве «петушков», есть название

«Вот в детстве было все просто: называли „петушок“ или „курочка“, а теперь сиди и учи, что это мятлик луговой со склерификацией стебля».

Аниматоров наказывали тем, что отправляли работать над «Шреком»

DreamWorks наказывала своих аниматоров, если их работа над «Принцем Египта» была неудачной: их отправляли работать над «Шреком». Наказание даже получило название — «быть шрекиризованным». © _DoraTheWhora_/ Reddit

А еще, оказывается, до мультфильма была книга. © TIL_this_sh** / Reddit

Слоны — отличные пловцы. Они используют хобот как трубку для ныряния

Узнал, что слоны умеют плавать на огромные дистанции: до 6 часов и до 48 км. Они настолько хорошие пловцы, что если устанут в воде, то могут отдохнуть и при этом не утонут. Еще они могут нырять и используют свой хобот как трубку. © itsmelen / Reddit

Джордж Клуни подарил девушке свинью

Джордж Клуни купил самца вьетнамской вислобрюхой свиньи по кличке Макс в подарок своей подруге актрисе Келли Престон. Когда их отношения закончились, Клуни содержал свинью еще 18 лет, пока Макс не умер в 2006 году. Актер в шутку говорил, что с Максом у него были самые долгие отношения из всех. © tomitomo / Reddit

Пожарные в Нотр-Даме знали, какие произведения искусства спасать в первую очередь

Как выяснилось, при тушении пожара в Нотр-Даме пожарные знали, какие произведения искусства нужно спасать и в каком порядке. Они следовали протоколу, разработанному для такой катастрофы. © dankniss / Reddit

Идея фильма «50 первых поцелуев» стала основой для программы борьбы с деменцией

Фильм Адама Сэндлера «50 первых свиданий» вдохновил на создание настоящей терапевтической программы, в рамках которой каждое утро пациенты с деменцией смотрят видеообращение с поддержкой от своих близких. © MarsNirgal / Reddit