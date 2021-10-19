16 человек, которые решили полюбоваться местной флорой, но словно на другую планету попали

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Ученые подсчитали, что науке, по разным оценкам, известно уже около 400 тыс. растений и 120 тыс. грибов. И это количество постоянно растет. Среди такого разнообразия нетрудно встретить экземпляры, которые выглядят неземными и нуждаются в срочной идентификации. Именно такими находками и поделились люди из нашей подборки. А пользователи сети, немного поломав голову, смогли объяснить, что это такое.

Мы в AdMe.ru видали всякое, но эти фотографии даже нас заставили глаза вытаращить.

«Думаю, вам понравится снимок, который вчера сделала моя жена»

«Найдено в Калифорнии. Кто-нибудь знает, что это?»

Это Euphórbia terracína. Интересна тем, что эти круглые штуки взрываются и семена разлетаются во все стороны. Красивые, но портят всю флору вокруг. Если увидите такой у себя на участке, звоните в местное агентство по борьбе с сорняками. © NeriTina / Reddit

«Калифорния. Не мог подойти ближе, но выглядело это великолепно»

«Что происходит с этим кукурузным початком?»

Гриб кукурузная головня. Это очень вкусная штука, которая растет под шелухой кукурузы. © NotThatJaredBlack / Reddit

«Что за суккулент? Впервые вижу такой»

«Что за чертовщина?»

Гледичия трехколючковая. Эти шипы способны проткнуть новенькую шину трактора. Они являются эволюционным анахронизмом и появились во время плейстоцена, чтобы защищать дерево от гигантской фауны того периода. © Ratchet_X_x / Reddit

«У мамы моего парня есть крутое растение, но она сама не знает, что это»

То есть эта женщина имела наглость вырастить самый эпичный лировидный фикус, который я когда-либо видел, но не знать его название? © SwearJarCaptain / Reddit

«Что за цветок, похожий на инопланетянина?»

«Что за причудливое растение?»

Виноградовник. Его используют в медицине, но он опасен для окружающей флоры. © xx_Mirandy / Reddit

Он буквально поднял этот огромный камень!

Трутовик лакированный или что-то еще из рода ганодерма.

«Кто-нибудь объяснит, почему моя яблоня дает пятиугольные плоды?»

Они почти все такие, просто на ваших больше заметно. Эта симметрия получается потому, что на дереве вырастают цветки с пятью лепестками. Они превращаются в 5 семенных камер, вокруг которых вырастает мякоть. © Snail_jousting / Reddit

«Нашла их поздней осенью»

Люблю, когда они начинают истекать своими «чернилами». Это навозник белый, или лохматая чернильная шапка. © ******-cat / Reddit

«Что за овощ? На вкус как пряный поролон»

Если он кажется тебе пряным, то у тебя аллергия на баклажаны. © interwebsuser / Reddit

«Обнаружил какой-то непонятный гриб в Джорджии»

«Google не смог определить, что это. А вы сможете?»

Это банксия. Но имейте в виду, что после сушки ее окрасили. © RobynFitcher / Reddit

«Нашел такой цветок. Кто-нибудь опознает?»

Лучше не трогайте растения, о которых ничего не знаете. Это нефритовая виноградная лоза, она находится на грани исчезновения в дикой природе. А еще растения бывают ядовитыми. © GrnHrtBrwnThmb / Reddit