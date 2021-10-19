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16 человек, которые решили полюбоваться местной флорой, но словно на другую планету попали

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Ученые подсчитали, что науке, по разным оценкам, известно уже около 400 тыс. растений и 120 тыс. грибов. И это количество постоянно растет. Среди такого разнообразия нетрудно встретить экземпляры, которые выглядят неземными и нуждаются в срочной идентификации. Именно такими находками и поделились люди из нашей подборки. А пользователи сети, немного поломав голову, смогли объяснить, что это такое.

Мы в AdMe.ru видали всякое, но эти фотографии даже нас заставили глаза вытаращить.

«Думаю, вам понравится снимок, который вчера сделала моя жена»

«Найдено в Калифорнии. Кто-нибудь знает, что это?»

  • Это Euphórbia terracína. Интересна тем, что эти круглые штуки взрываются и семена разлетаются во все стороны. Красивые, но портят всю флору вокруг. Если увидите такой у себя на участке, звоните в местное агентство по борьбе с сорняками. © NeriTina / Reddit

«Калифорния. Не мог подойти ближе, но выглядело это великолепно»

«Что происходит с этим кукурузным початком?»

«Что за суккулент? Впервые вижу такой»

«Что за чертовщина?»

  • Гледичия трехколючковая. Эти шипы способны проткнуть новенькую шину трактора. Они являются эволюционным анахронизмом и появились во время плейстоцена, чтобы защищать дерево от гигантской фауны того периода. © Ratchet_X_x / Reddit

«У мамы моего парня есть крутое растение, но она сама не знает, что это»

«Что за цветок, похожий на инопланетянина?»

«Что за причудливое растение?»

Он буквально поднял этот огромный камень!

Трутовик лакированный или что-то еще из рода ганодерма.

«Кто-нибудь объяснит, почему моя яблоня дает пятиугольные плоды?»

  • Они почти все такие, просто на ваших больше заметно. Эта симметрия получается потому, что на дереве вырастают цветки с пятью лепестками. Они превращаются в 5 семенных камер, вокруг которых вырастает мякоть. © Snail_jousting / Reddit

«Нашла их поздней осенью»

  • Люблю, когда они начинают истекать своими «чернилами». Это навозник белый, или лохматая чернильная шапка. © ******-cat / Reddit

«Что за овощ? На вкус как пряный поролон»

  • Если он кажется тебе пряным, то у тебя аллергия на баклажаны. © interwebsuser / Reddit

«Обнаружил какой-то непонятный гриб в Джорджии»

«Google не смог определить, что это. А вы сможете?»

«Нашел такой цветок. Кто-нибудь опознает?»

  • Лучше не трогайте растения, о которых ничего не знаете. Это нефритовая виноградная лоза, она находится на грани исчезновения в дикой природе. А еще растения бывают ядовитыми. © GrnHrtBrwnThmb / Reddit

Наверняка и вы встречали нечто диковинное. Поделитесь с нами находками?

Фото на превью Flabahooie / Reddit
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