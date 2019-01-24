16 человек, которые посмотрели на обычные вещи под неожиданным углом

2

3

3.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ваша жизнь может быть похожа на бесконечный «день сурка», но есть средство и от этой проблемы: достаточно посмотреть на привычные вещи под другим углом. Герои нашей статьи владеют этой сверхспособностью в совершенстве. И они не только смогли разглядеть в обычной капле целый мир, но и сумели увидеть глазами дельфина нас самих.

Мы в AdMe.ru готовы поспорить, что эта подборка произведет на вас впечатление своей простотой и неординарностью мышления пользователей сети.

Размер кометы Чурюмова-Герасименко по отношению к Лос-Анджелесу

Эти деревья похожи на штрихкод

Скульпторы имеют свой взгляд на снежные сугробы

Оказывается, мед может выглядеть вот так

Даже в дорожных ограждениях можно увидеть любимое лакомство

В ветеринарной клинике есть специальный контейнер со сладостями для людей, чтобы им тоже не было страшно

«Человеческие вкусняшки».

Лифт глазами геологов

«Добро пожаловать в геологию. Уровень 2 — земная кора, 0–40 км. Уровень 1 — мантия, 40–2900 км. Уровень G — внешнее ядро, 2900–5200 км. Уровень В — внутреннее ядро, 5200–6378 км. Нанос земли. Раскол».

«Кто-то постоянно разрисовывает соседскую бочку с водой, и я надеюсь, что это никогда не закончится»

Новый вид снеговиков для тех, кто любит сов

Штрихкод в руках дизайнера превращается в наглядную демонстрацию предназначения товара

Если посмотреть на черепашек-ниндзя без повязок, выясняется, что у них не такой уж и грозный взгляд

Лицо на водяном знаке на оригинальной и поддельной купюрах достоинством в $ 50

«Моя мама связала одеяло, которое отображает температуру за прошлый год»

«В моей университетской лаборатории мы храним халаты в ячейках, которые упорядочены в виде периодической таблицы»

Озеро глазами картографа

Так дельфины видят дайверов

А вы замечали, что простые и привычные вещи иногда могут выглядеть совершенно иначе? Расскажите нам в комментариях о своих открытиях.