16 человек, которые посмотрели на обычные вещи под неожиданным углом
Ваша жизнь может быть похожа на бесконечный «день сурка», но есть средство и от этой проблемы: достаточно посмотреть на привычные вещи под другим углом. Герои нашей статьи владеют этой сверхспособностью в совершенстве. И они не только смогли разглядеть в обычной капле целый мир, но и сумели увидеть глазами дельфина нас самих.
Мы в AdMe.ru готовы поспорить, что эта подборка произведет на вас впечатление своей простотой и неординарностью мышления пользователей сети.
Размер кометы Чурюмова-Герасименко по отношению к Лос-Анджелесу
Эти деревья похожи на штрихкод
Скульпторы имеют свой взгляд на снежные сугробы
Оказывается, мед может выглядеть вот так
Даже в дорожных ограждениях можно увидеть любимое лакомство
В ветеринарной клинике есть специальный контейнер со сладостями для людей, чтобы им тоже не было страшно
«Человеческие вкусняшки».
Лифт глазами геологов
«Добро пожаловать в геологию. Уровень 2 — земная кора, 0–40 км. Уровень 1 — мантия, 40–2900 км. Уровень G — внешнее ядро, 2900–5200 км. Уровень В — внутреннее ядро, 5200–6378 км. Нанос земли. Раскол».
«Кто-то постоянно разрисовывает соседскую бочку с водой, и я надеюсь, что это никогда не закончится»
Новый вид снеговиков для тех, кто любит сов
Штрихкод в руках дизайнера превращается в наглядную демонстрацию предназначения товара
Если посмотреть на черепашек-ниндзя без повязок, выясняется, что у них не такой уж и грозный взгляд
Лицо на водяном знаке на оригинальной и поддельной купюрах достоинством в $ 50
«Моя мама связала одеяло, которое отображает температуру за прошлый год»
«В моей университетской лаборатории мы храним халаты в ячейках, которые упорядочены в виде периодической таблицы»
Озеро глазами картографа
Так дельфины видят дайверов
А вы замечали, что простые и привычные вещи иногда могут выглядеть совершенно иначе? Расскажите нам в комментариях о своих открытиях.
Фото на превью RedditPaddy / Reddit