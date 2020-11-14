16 человек, чей организм сумел удивить не только их самих, но и окружающих

Можно сказать, что все люди в целом похожи. Мы передвигаемся на двух ногах, нам нужно есть и спать. Но если копнуть глубже, на этом вся похожесть заканчивается, потому что организм каждого человека настолько уникален, что найти различия даже проще, чем сходства. Скажем, у большинства из нас родинки и веснушки расположены на теле, но у кого-то они прямо на радужке глаза.

Мы в AdMe.ru нашли людей, которые не стесняются таких особенностей, а, наоборот, с удовольствием делятся фотографиями с остальными пользователями сети.

«Из-за гипергидроза мои руки и ступни сильно потеют. Вот как это обычно выглядит»

«Случайно ударился лицом об очки, и на стекле остался отпечаток глаза»

«Заноза перемещалась под ногтем с июля 2018 года, и вот наконец ее путь закончен»

«Косточка моего безымянного пальца слишком короткая, поэтому суставы такие неровные»

«Просыпаюсь утром, а волос на голове сам привязался к волоску на руке»

«На безымянном пальце прямо под ногтем появилась родинка. Теперь там вот такая полоска»

«У меня сколиоз, и вся одежда сидит на мне странно. В корсете это заметно сильнее всего»

«Белые точки, которые образуют полукруг у меня на радужке»

«Отпечаток пальца у меня на правой руке образует почти идеальный круговой узор»

«Когда я познакомился с будущей женой, выяснилось, что у нас на бедрах почти одинаковые родимые пятна»

«Мои натуральные волосы с белыми пятнами»

«Оказалось, что у меня аномально огромные руки»

«У меня на радужке родимое пятно в форме сердечка»

«Мою руку свело судорогой, и эту судорогу можно увидеть воочию»

«4 родинки на моей руке образуют идеальную прямую. 3 из них к тому же на одинаковом расстоянии друг от друга»

«У меня витилиго на бороде. Спустя многие годы смущения я наконец принял себя»