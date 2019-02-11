15 заблуждений, в которые верит почти каждый (Приготовьтесь забыть все, что вы знали раньше)

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Правда ли, что Альберт Эйнштейн был не силен в математике в школе? Или что птенцов нельзя трогать, а молоко — это лучшее лакомство для кошек? Многие вещи, в которых мы даже и не думали сомневаться, на поверку оказываются обычными заблуждениями. Поэтому пользователи Reddit решили развеять распространенные мифы и рассказать, как все обстоит на самом деле