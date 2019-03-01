15 вопросов, на которые не смогли ответить знатоки «Что? Где? Когда?». А вы сможете?

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В этом году интеллектуальному клубу " Что? Где? Когда?" исполняется 44 года. Это чуть ли не единственная телепередача, которую и мы, и наши родители смотрели с детства. И с годами настоящий мозговой штурм у экрана телевизора стал доброй традицей для многих семей. Нет ничего лучше правильного ответа, который удалось найти вместе с родными раньше знатоков, а то и вовсе вместо них.

Мы в AdMe.ru хорошенько поломали голову и развлеклись, отвечая на 15 оригинальных вопросов, которые знатоки, выражаясь языком клуба, так и не взяли. А у вас получится?

Итак, поехали, или, как говорил господин Ворошилов: «Время!»