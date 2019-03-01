15 вопросов, на которые не смогли ответить знатоки «Что? Где? Когда?». А вы сможете?

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В этом году интеллектуальному клубу " Что? Где? Когда?" исполняется 44 года. Это чуть ли не единственная телепередача, которую и мы, и наши родители смотрели с детства. И с годами настоящий мозговой штурм у экрана телевизора стал доброй традицей для многих семей. Нет ничего лучше правильного ответа, который удалось найти вместе с родными раньше знатоков, а то и вовсе вместо них.

Мы в AdMe.ru хорошенько поломали голову и развлеклись, отвечая на 15 оригинальных вопросов, которые знатоки, выражаясь языком клуба, так и не взяли. А у вас получится?

Итак, поехали, или, как говорил господин Ворошилов: «Время!»

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Екатерина Синебрюхова  

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Артем Мозняков  

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Сергей Суворов  

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Арсен Ибраимов  

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Евгения Тимошевская  

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Елена Шиман  

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Ирина Рудакова  

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Татьяна Вовканич  

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Лидия Тутаева  

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Любовь Соколова  

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Мансур Мукимов  

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Валентина Белякова  

13.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Елена Потанина  

14.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Дарья Искандарова  

15.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Николай Мальцев  

На сколько вопросов вам удалось ответить? Поделитесь с нами в комментариях.

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  • 36
  • 8.8k

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