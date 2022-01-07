15 каверзных вопросов, на которые с легкостью ответит ребенок, а вот взрослым остается лишь загуглить

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Многие из нас помнят время, когда книги были единственным источником знаний. Энциклопедии и школьные учебники позволяли значительно расширить свой кругозор. Однако сейчас достаточно вбить запрос в поисковую систему, и тут же узнаешь необходимую информацию. К сожалению, многое об окружающем нас мире мы вообще забыли.

Мы в AdMe.ru постарались ответить на некоторые вопросы и поняли, что неплохо бы освежить память, смахнув пыль с книжек. Правильные ответы вы найдете в конце статьи.

1. Можете назвать самое засушливое место на Земле?

2. Какой объект, построенный человеком, является самым дорогостоящим?

3. Какой живой организм самый тяжелый на планете?

4. С каким водопадом не сравнится ни один другой по ширине?

5. На территории какой страны расположены более чем 17 тысяч островов?

6. Где находится самый крупный запас пресной воды на планете?

7. Какой мост является самым высоким в мире?

8. Какая река имеет самую большую глубину?

9. Где находится самое дождливое место на планете?

10. Можете назвать самую маленькую столицу в мире?

11. Какой город принято считать древнейшим?

12. Где находится самая низкая точка суши?

13. Можете вспомнить название самой большой молекулы в клетке?

14. Какой самый распространенный химический элемент на Земле?

15. А вы знаете, где находится самая большая колония пингвинов в мире?

Ответы

1. Пустыня Атакама, расположенная в Южной Америке, является самой сухой пустыней в мире. 2. Самым дорогим объектом, построенным руками человека, является Международная космическая станция (МКС). Оценочная стоимость более $ 150 млрд. 3. В штате Юта, США, в национальном лесу Фишлейк расположен самый тяжелый живой организм в мире — осиновая роща. Она имеет общую корневую систему, масса рощи составляет около 6 млн килограммов. 4. Ширина водопада Кхон на юге Лаоса составляет 10 782 метра, что делает его самым широким в мире. 5. Крупнейшим островным государством в мире является Индонезия. 6. Самый большой в мире запас пресной воды находится в антарктическом ледяном шлейфе, в котором содержится около 30 млн кубических километров, а это около 70 % общемирового запаса. 7. Виадук Мийо является самым высоким мостом в мире. Его длина 2 460 метров, а высота от основания до наивысшей точки — 343 метра. 8. Конго — самая глубоководная река, которая охватывает 10 стран Африки и имеет глубину до 220 метров. 9. В городе Маусинрам в северо-восточной части Индии выпадает более 11 800 миллиметров (более 11 метров) осадков в год. 10. Самая маленькая столица суверенного государства Палау — Мелекеок. Население города всего 277 человек. 11. Дольни-Вестонице — современный поселок на территории Чешской Республики. Найденная здесь стоянка древних людей принадлежит доисторической граветтской культуре эпохи позднего палеолита, датируется периодом около 27 000 лет до н. э. 12. Самая низкая точка суши — это побережье Мертвого моря, разделяемое Израилем, Палестиной и Иорданией. Это место находится на отметке 432,65 метра ниже уровня моря. 13. Молекула ДНК была открыта в 1953 году и является самой большой молекулой в клетке. Если бы можно было все ДНК организма человека расположить друг за другом, то их общая длина превысила бы расстояние от Земли до Солнца более чем в 600 раз. 14. Кислород — самый распространенный химический элемент на Земле: он содержится в земной коре, воде и атмосфере. 15. Самая большая колония пингвинов (около 2 млн особей) находится на острове Заводовского в архипелаге Южных Сандвичевых островов.