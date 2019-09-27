15 вещей, создатели которых наконец-то подумали о женских проблемах

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Серьезные ученые каждый день работают над невероятными вещами: готовят проекты колонизации Марса, отправляют роботов в космос и ищут лекарства от болезней. Однако есть такие изобретатели, которые, кажется, не делают никаких великих открытий, но все равно стремятся улучшить нашу жизнь.

AdMe.ru следит за самыми последними событиями в мире науки. А все для того, чтобы вы первыми узнали о необычных предметах, которые дарят комфорт своим владельцам.

1. Надувной матрас, который не сплющивает большую грудь

Компания Bravissimo делает белье для женщин с большой грудью. Однажды представитель фирмы пошутил в соцсетях о том, что неплохо было бы придумать надувной матрас для девушек с выдающимися достоинствами. Пользователи восприняли высказывание всерьез и производителю в рекордно короткие сроки пришлось сделать матрас с углублением для пышного бюста.

2. Туфли с открытым пальцем переносят центр тяжести тела

Дизайнеры из Y / Project преобразили классические туфли-лодочки, которые оказались неожиданно удобными. Благодаря тому, что большой палец ноги оказался «на свободе», центр тяжести сместился и на каблуках стало легче ходить.

3. Лиф-резинка для занятий спортом позволяет выполнять физические упражнения без дискомфорта

Этот аксессуар исключает травмы и боль, которые возникают у женщин с пышными формами во время бега и прыжков. Производители лифа-резинки советуют носить его поверх обычного спортивного топа.

4. Умная сумка откроется только своей хозяйке и начнет кричать, если вы ее где-нибудь забудете

Создатели этой сумки утверждают, что она самая умная на свете: данный аксессуар умеет заряжать телефоны и планшеты без провода и открывается только по отпечатку пальца. А еще сумка буквально кричит, если владелица оставила ее без присмотра.

5. Тренажер для мышц лица предотвращает появление брылей

Японские косметологи изобрели тренажер, который качает мышцы лица за 30 секунд в день. У нас есть видео, где всемирно знаменитый футболист Криштиану Роналду показывает, как правильно пользоваться японским чудо-девайсом.

6. Одеяло, утяжеленное стеклянными бусинами, поможет от бессонницы и снизит тревожность

Производитель утверждает, что одеяло борется со стрессом, депрессией и бессонницей. Эффект от сна с тяжелым одеялом похож на объятия близкого человека и стимулирует выработку серотонина и меланина. Главный секрет в том, что вес рассчитывается индивидуально и должен составлять не менее 10 % от веса владельца.

7. Инновационные стикеры справляются с проблемой храпа и апноэ

Изобретатели этого пластыря обещают быстрое избавление от храпа за несколько секунд. Трюк в том, что пластырь, прикрепленный к щекам, расслабляет мышцы челюсти и максимально открывает дыхательные пути.

8. «Вторую кожу» создавали для медицинских целей, но обнаружили удивительный косметический эффект

Ученые из Массачусетского университета создали полимер, который может временно выполнять функции кожи: он помогает залечивать ожоги и борется с экземой. Однако у него обнаружился любопытный эффект: при нанесении на морщины или мешки под глазами полимер полностью разглаживает их. Правда, действие длится только 24 часа — в самый раз для выхода в свет или фотосессии.

9. Прозрачный утюг, с которым можно избежать образования морщин на одежде

Дизайнеры студии Yanko Design придумали концепт утюга, сквозь который видно, что именно вы гладите. По мнению создателей, справиться с заломами и морщинами на одежде теперь станет гораздо легче. А вы как считаете?

10. Вакуумная крышка буквально высасывает остатки крема из бутылочки

А это изобретение для бережливых: вакуумная крышка позволит использовать крем или лосьон до последней капли.

11. Магнитные шнурки для тех, кто привык экономить свое время

У Райана и Валери Винс трое сыновей, и проблема с обувью и шнурками всегда стояла очень остро. Однако пара придумала устройство, которое экономит время, силы и нервы, — магнитные застежки для шнурков.

12. Перчатки, которые заменяют поход к косметологу

На эти перчатки прикреплены силиконовые присоски, которые обеспечивают вакуумную чистку пор.

13. Корректор осанки синхронизируется с телефоном и следит за тем, чтобы вы не сутулились

Данный тренажер крепится к спине и синхронизируется со специальным мобильным приложением. Как только вы начнете горбиться, девайс завибрирует и отправит сигнал на телефон.

14. Мороженое, которое не вызывает чувства вины

Производители мороженого Halo Top создали десерт, который можно есть даже ночью или на диете. В одной пинте (примерно 0,5 литра) продукта содержится всего 200–300 ккал. Фирма не раскрывает секрет изготовления, но утверждает, что в мороженом присутствуют сливки, сахар и молоко, но особым образом переработанные.

15. Перцовый баллончик делает фото преступника и отправляет его в полицию

Перцовый баллончик Defender — это целая система личной безопасности. В баллончик встроена камера, которая отправляет фото нападающего в полицию, и громкая сигнализация, привлекающая внимание прохожих. Кроме того, Defender оценивает состояние здоровья хозяина и в случае необходимости вызывает скорую.