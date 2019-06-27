15 вещей, которые не стоит делать, когда жизни грозит опасность

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Оказавшись в сложной ситуации, человек зачастую начинает действовать нелогично, полагаясь на свою интуицию. Чтобы уберечь себя от возможной опасности, лучше знать важные детали заранее и действовать в соответствии с четким планом, ведь каждая минута может быть на счету.