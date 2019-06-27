15 вещей, которые не стоит делать, когда жизни грозит опасность
Оказавшись в сложной ситуации, человек зачастую начинает действовать нелогично, полагаясь на свою интуицию. Чтобы уберечь себя от возможной опасности, лучше знать важные детали заранее и действовать в соответствии с четким планом, ведь каждая минута может быть на счету.
AdMe.ru собрал самые распространенные ошибки, которые могут стоить вам жизни. И возможно, благодаря этой информации будет спасен не один человек.
- Пытаться дать отпор вооруженному грабителю. Если вы не занимались боевыми искусствами или самообороной, то не вздумайте лезть в драку. Просто отдайте то, что ему нужно, и постарайтесь быстро убежать. @Orgoth77
- Обгонять торнадо. Это самое худшее решение в сложившейся ситуации. Во-первых, скорость автомобиля в любом случае ниже скорости несущейся воронки. А во-вторых, находиться в любом транспорте при приближении торнадо крайне опасно. Самое правильное, что можно сделать, — это оглядеться по сторонам и попытаться укрыться в здании или под землей. @schnit123
- Если на вас нападает акула, наносить ей удары по носу. Если при себе имеется какой-либо предмет, эффективнее будет попытаться ранить ее жабры или глаза. Но помните, что держать руки рядом со ртом акулы опасно. Еще один важный момент — стараться держать дистанцию любыми способами и не подпускать хищника вплотную к себе. @alphaechothunder77
- Надевать короткие шорты и обтягивающие майки в жару. Поступая таким образом, вы подставляете тело под прямые солнечные лучи. Оно нагревается и начинает выделять пот, чтобы охладиться. Как результат — возможность обезвоживания. Во избежание этой проблемы выбирайте свободную легкую одежду. Она защитит организм от перегрева и кожу от солнечного воздействия. И не забывайте о солнцезащитных средствах. @Nanook133
- Заблудившись в лесу, первым делом искать воду и еду. Для начала стоит определиться с укрытием, где будет тепло и сухо, потому что при понижении температуры тела вы будете тратить много калорий на то, чтобы согреться. @TeslaBagel
- Есть снег, чтобы избежать обезвоживания. Оказавшись зимой в экстренной ситуации без воды, многим покажется хорошей идеей заменить ее снегом. Только помните, что потеря тепла гораздо опаснее, чем обезвоживание. Безопаснее постараться развести костер и дать снегу растаять, после чего пить теплую воду. @Mr_leoplurodon
- Пытаться сгруппироваться при падении или аварии. Статистика показывает, что люди, мышцы которых были расслаблены, получают гораздо меньше травм. Я слышал историю о парне, который потерял сознание перед тем, как попал в торнадо. Когда его нашли, оказалось, что он отделался легкими ушибами и царапинами. @MugglebornSlytherin2
- Считать, что травоядные животные миролюбивы и не представляют угрозы. Находясь в дикой природе, лучше не приближаться к крупным животным, даже травоядным. Это их территория, и не стоит нарушать эти границы. Если хищник пытается напасть на вас, то есть шанс отпугнуть его, особенно если он меньше вас по размерам. Его цель — добыча еды, и, получив отпор, он удалится на поиски следующего объекта. А вот если травоядное животное проявляет агрессию, то это может быть опаснее, поскольку оно настроено на то, чтобы расправиться с вами. @General_Urist
- Пытаться определить стороны света, ориентируясь по росту мха. Ошибочно считать, что мох растет исключительно с северной стороны деревьев. Так происходит часто, но не всегда. Он растет в тенистых и влажных местах, а поскольку в лесу от деревьев много тени, то расти он может абсолютно с любой стороны. @ConvenientSpoon
- Без опасения есть то, что едят животные. Пищеварительная система человека и животного устроена по-разному, поэтому следование этому совету может быть опасным для здоровья.
- Пить воду, которая выглядит чистой. Даже если вода кажется прозрачной, то это не гарантия того, что она безопасна для организма человека. В ней могут находиться бактерии и инфекции. @EterNaLExecuTee
- При остановке сердца сразу начинать делать искусственное дыхание пострадавшему. Такие ситуации часто показывают в кино. На самом деле, чтобы кровь начала циркулировать в организме, нужно сделать непрямой массаж сердца (7–9 раз) и только потом делать искусственное дыхание. @uhuhshesaid
- Находиться рядом с дверями при землетрясении. Сама конструкция дверных проемов довольно непрочная, и вероятность ее обрушения высока. Поэтому безопаснее выбрать место подальше от дверей, чтобы постараться избежать травм. @ReaditAF97
- Пить алкоголь на холоде, чтобы согреться. Это одна из самых распространенных ошибок. Спиртное способно на короткое время дать ощущение тепла за счет расширения сосудов. Но они быстро отдадут тепло, а взять его снова неоткуда. Таким образом, организм переохлаждается намного быстрее. @NZT-48Rules
- Убегать от волка, который настроен агрессивно. Если показать свою слабость, то волк мгновенно это поймет и почувствует свое превосходство. Шансов на спасение у вас практически не останется. Единственно правильное решение — это не показывать свой страх, смотреть животному в глаза и медленно отступать назад. Главное — не поворачиваться к нему спиной. Это послужит знаком для нападения. @GR33NB4N4N4S
А вы бывали в похожих ситуациях? Чем могли бы дополнить этот список?