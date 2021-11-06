15 созданных природой шедевров, поверить в реальность которых мы можем, только ущипнув себя

Жизнь на Земле может быть потрясающим опытом. Сегодня мы видим круглую радугу, а завтра облако в виде спирали ДНК. Природа частенько преподносит нам сюрпризы, поэтому никогда не знаешь, чего ожидать. Некоторым людям посчастливилось в такие моменты иметь с собой фотоаппарат, и благодаря им мы тоже можем стать свидетелями чудес матушки-природы.

AdMe.ru отобрал 15 фотографий, которые были сделаны в правильное время в правильном месте.

1. Так рот коровы выглядит изнутри

2. «Большой оранжевый гриб, который я сегодня нашел»

3. «Идеальные капли росы выпали на моей клубнике»

4. Это то, что могут сделать пчелы за неделю, если пчеловод забывает поставить рамку в улей

5. Из-за грибка вся внутренняя часть палочки стала голубой

6. Это дерево выглядит как дракон

7. Камень выглядит как отрубленная голова дракона

8. «Этот бетонный столб на нашей детской площадке похож на Луну»

9. «Листок, который я нашел на своей машине»

10. Размер этой моркови

11. Выглядит как знак любви

12. «Солнце и окно решили показать нам на лекции реальный пример дисперсии белого света»

13. «На днях увидел облако в виде спирали ДНК»

14. Очень большая клубничка

15. Радуга в виде полной окружности