15 случаев, когда люди решили сравнить разные вещи и взорвали нам мозг

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Высота светофора составляет более 120 см, а рост птицы киви — почти 50 см. То, как мы воспринимаем предметы, не всегда соответствует действительности, потому что наше зрение любит нас обманывать. Но порой, когда мы сравниваем одну вещь с другой, становится понятно, насколько они большие или маленькие на самом деле.

Чтобы читатели смогли получить наглядное представление о размерах разных предметов, AdMe.ru подобрал 15 фотографий, на которых ясно виден их точный масштаб.

1. «Большой палец ноги у меня и у моей жены»

2. «Клубника из супермаркета (слева) и органическая, выращенная в моем саду (справа)»

3. Слепок зуба тираннозавра в сравнении с рукой человека

4. Вот насколько большими могут вырастать кактусы

5. Обувь легенды баскетбола Шакила О’Нила размера 56,5 в сравнении с баскетбольным мячом

6. Для всех, кому было интересно, какого размера киви на самом деле

7. Колючки верблюжьей акации выглядят как новый уровень боли

8. Вполне возможно, что светофор больше, чем вы

9. Современная монета достоинством в 1 цент и монета 1847 года

10. Размер детеныша мармозетки

11. Этот самолет такой огромный, что в него помещается танк

12. «Грибы у меня во дворе достают мне до щиколоток»

13. «Мой папа каждый день съедает по 1 моркови в своем овощном смузи. Его кожа по сравнению с нашей»

14. Лопасть ветряной турбины может показаться маленькой на расстоянии, но это не так

15. Размер градины