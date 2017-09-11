15+ секретных функций Google, о которых знает лишь 10 % пользователей

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Google — это не только сервис для поиска информации, но и целая лаборатория, которая разрабатывает сотни приложений, чтобы развлечь пользователей. AdMe.ru собрал почти два десятка самых необычных фокусов и развлечений, о которых догадываются далеко не все пользователи. Сколько всего можно сделать всего в два клика!

16. Разложить пасьянс

Одна из скрытых игр, спрятанных в поисковике. Достаточно набрать в поиске Solitaire — и под строкой поиска появится экран с игрой.

15. Превратить любые каракули в рисунок

В рамках проекта AI Experiments можно проверить, как нейросеть AutoDraw распознает картинки: вы рисуете мышкой очертания или форму любой вещи, а «умный» алгоритм угадывает, что вы имели в виду, и заменяет на более четкое изображение.

14. Быстро посчитать

Если под рукой нет калькулятора и не хочется запускать отдельное приложение на компьютере или телефоне, на помощь придет встроенный в поисковик калькулятор с расширенными функциями. Достаточно вбить слово «калькулятор» на любом языке в поле поиска.

13. Сыграть в «Пакман»

В 2010 году в честь 30-летия выхода игры Pac-Man в поисковике появилась интерактивная мини-игра для всех пользователей. Чтобы запустить ее, нужно просто ввести слово «Пакман» в поле поиска.

12. Послушать, как звучат разные звери и птицы

Попробуйте в поле поиска написать What sound does a zebra make, чтобы услышать, какие звуки издает зебра и другие животные и птицы, например кит или енот. Обратите внимание: запросы нужно вводить на английском языке.

11. Вместе с компьютером сыграть дуэтом на виртуальном пианино

Еще один экспериментальный проект, где искусственный интеллект пытается подобрать аккомпанемент к любой мелодии, которую создает пользователь. Обычные пользователи могут поразвлекаться с помощью виртуального пианино, а профессиональные музыканты даже подключить электронное.

10. Сразиться в легендарную игру Breakout

Классическая аркадная игра, созданная в 1976 году компанией Atari. Чтобы поиграть в нее в браузере, в поле поиска надо написать Atari Breakout и открыть результаты поиска по картинкам.

9. Узнать все о пищевой ценности любого продукта

Если вы следите за фигурой и вам нужно рассчитывать пищевую ценность продуктов и напитков, попробуйте специальные карточки Google. Просто напишите «пищевая ценность» и название продукта или напитка в поле поиска.

8. Включить «ночной режим» на YouTube

Это новый дизайн, с которым удобно смотреть длинные ролики и большие фильмы. Переключиться на него может любой пользователь: нажмите здесь и, перейдя по ссылке, щелкните на кнопку Try it now.

7. Забраться в машину времени

Машина времени «Тардис» из киносериала «Доктор Кто» теперь появилась в нашем измерении. Космический корабль в виде полицейской будки уже несколько лет находится на одной из улиц Лондона. Благодаря Google Maps можно заглянуть внутрь.

6. Построить дом или сделать ремонт

Пузырьковый уровень появится в Google, если в поле поиска ввести фразу Bubble Level. Теперь приложите телефон или планшет одной из сторон к объекту, чтобы замерить наклон, или поставьте на ровную поверхность, чтобы замерить угол на 360°. Работает только на мобильных устройствах.

5. Поиграть с динозавром, если отключен интернет

Маленький подарок для самых внимательных пользователей. Когда прерывается соединение с интернетом, в браузере Google Chrome появляется игра о приключениях 2D-динозавра Стива. Чтобы запустить игру, нужно просто нажать на «пробел».

4. Превратиться в музыканта и создать мелодию из любых звуков

Еще один проект лаборатории Google и нескольких талантливых разработчиков. Веб-приложение The Infinite Drum Machine создает мелодию-бит из тысячи звуков, которыми наполнена наша жизнь: звук закрывающегося замка, шуршание газет, лай собак, щебет птиц или вихрь сильного ветра.

3. Покрутить спиннер или запустить рулетку

Виртуальный спиннер или числовой барабан появится, если в поле поиска набрать слово Spinner. Раскрутите его, щелкнув по нему мышкой или нажав на кнопку Spin. Переключите ползунок на Number, и запустится числовой барабан.

2. Поиграть в ту самую змейку

Чтобы запустить китайскую змейку, щелкните здесь. Управление с помощью клавиш «вверх», «вниз», «влево» и «вправо». Собирайте кофе, пельмени и другие бонусы, кроме динамита. И следите за собственным хвостом.

1. Сравнить, чем лучше перекусить из готовой еды

Если сложно решить, чем бы перекусить, можно спросить совета у Google и сравнить 2 блюда. Для этого надо на главной странице поисковика ввести название блюд на английском, например Pasta vs. Burger, и нажать на кнопку «Мне повезет!». Так вы попадете на страницу, где эти и другие готовые блюда можно сравнить между собой.

Бонус: Как связаны цифры 466453 и Google?

Эти странные цифры — числовая интерпретация названия Google. Им соответствуют буквы на клавиатуре телефона. Большой популярностью раньше пользовался мобильный СМС-поиск: достаточно было отправить СМС с вопросом на номер 466453 и получить ответ во входящем сообщении. Сейчас сервис, к сожалению, отключен.