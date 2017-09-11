15+ секретных функций Google, о которых знает лишь 10 % пользователей
Google — это не только сервис для поиска информации, но и целая лаборатория, которая разрабатывает сотни приложений, чтобы развлечь пользователей.
AdMe.ru собрал почти два десятка самых необычных фокусов и развлечений, о которых догадываются далеко не все пользователи. Сколько всего можно сделать всего в два клика!
16. Разложить пасьянс
Одна из скрытых игр, спрятанных в поисковике. Достаточно набрать в поиске Solitaire — и под строкой поиска появится экран с игрой.
15. Превратить любые каракули в рисунок
В рамках проекта AI Experiments можно проверить, как нейросеть AutoDraw распознает картинки: вы рисуете мышкой очертания или форму любой вещи, а «умный» алгоритм угадывает, что вы имели в виду, и заменяет на более четкое изображение.
14. Быстро посчитать
Если под рукой нет калькулятора и не хочется запускать отдельное приложение на компьютере или телефоне, на помощь придет встроенный в поисковик калькулятор с расширенными функциями. Достаточно вбить слово «калькулятор» на любом языке в поле поиска.
13. Сыграть в «Пакман»
В 2010 году в честь 30-летия выхода игры Pac-Man в поисковике появилась интерактивная мини-игра для всех пользователей. Чтобы запустить ее, нужно просто ввести слово «Пакман» в поле поиска.
12. Послушать, как звучат разные звери и птицы
Попробуйте в поле поиска написать What sound does a zebra make, чтобы услышать, какие звуки издает зебра и другие животные и птицы, например кит или енот. Обратите внимание: запросы нужно вводить на английском языке.
11. Вместе с компьютером сыграть дуэтом на виртуальном пианино
Еще один экспериментальный проект, где искусственный интеллект пытается подобрать аккомпанемент к любой мелодии, которую создает пользователь. Обычные пользователи могут поразвлекаться с помощью виртуального пианино, а профессиональные музыканты даже подключить электронное.
10. Сразиться в легендарную игру Breakout
Классическая аркадная игра, созданная в 1976 году компанией Atari. Чтобы поиграть в нее в браузере, в поле поиска надо написать Atari Breakout и открыть результаты поиска по картинкам.
9. Узнать все о пищевой ценности любого продукта
Если вы следите за фигурой и вам нужно рассчитывать пищевую ценность продуктов и напитков, попробуйте специальные карточки Google. Просто напишите «пищевая ценность» и название продукта или напитка в поле поиска.
8. Включить «ночной режим» на YouTube
Это новый дизайн, с которым удобно смотреть длинные ролики и большие фильмы. Переключиться на него может любой пользователь: нажмите здесь и, перейдя по ссылке, щелкните на кнопку Try it now.
7. Забраться в машину времени
Машина времени «Тардис» из киносериала «Доктор Кто» теперь появилась в нашем измерении. Космический корабль в виде полицейской будки уже несколько лет находится на одной из улиц Лондона. Благодаря Google Maps можно заглянуть внутрь.
6. Построить дом или сделать ремонт
Пузырьковый уровень появится в Google, если в поле поиска ввести фразу Bubble Level. Теперь приложите телефон или планшет одной из сторон к объекту, чтобы замерить наклон, или поставьте на ровную поверхность, чтобы замерить угол на 360°. Работает только на мобильных устройствах.
5. Поиграть с динозавром, если отключен интернет
Маленький подарок для самых внимательных пользователей. Когда прерывается соединение с интернетом, в браузере Google Chrome появляется игра о приключениях 2D-динозавра Стива. Чтобы запустить игру, нужно просто нажать на «пробел».
4. Превратиться в музыканта и создать мелодию из любых звуков
Еще один проект лаборатории Google и нескольких талантливых разработчиков. Веб-приложение The Infinite Drum Machine создает мелодию-бит из тысячи звуков, которыми наполнена наша жизнь: звук закрывающегося замка, шуршание газет, лай собак, щебет птиц или вихрь сильного ветра.
3. Покрутить спиннер или запустить рулетку
Виртуальный спиннер или числовой барабан появится, если в поле поиска набрать слово Spinner. Раскрутите его, щелкнув по нему мышкой или нажав на кнопку Spin. Переключите ползунок на Number, и запустится числовой барабан.
2. Поиграть в ту самую змейку
Чтобы запустить китайскую змейку, щелкните здесь. Управление с помощью клавиш «вверх», «вниз», «влево» и «вправо». Собирайте кофе, пельмени и другие бонусы, кроме динамита. И следите за собственным хвостом.
1. Сравнить, чем лучше перекусить из готовой еды
Если сложно решить, чем бы перекусить, можно спросить совета у Google и сравнить 2 блюда. Для этого надо на главной странице поисковика ввести название блюд на английском, например Pasta vs. Burger, и нажать на кнопку «Мне повезет!». Так вы попадете на страницу, где эти и другие готовые блюда можно сравнить между собой.
Бонус: Как связаны цифры 466453 и Google?
Эти странные цифры — числовая интерпретация названия Google. Им соответствуют буквы на клавиатуре телефона. Большой популярностью раньше пользовался мобильный СМС-поиск: достаточно было отправить СМС с вопросом на номер 466453 и получить ответ во входящем сообщении. Сейчас сервис, к сожалению, отключен.
Фото на превью feshap / depositphotos