15+ секретных функций Google, о которых знает лишь 10 % пользователей

16. Разложить пасьянс

15. Превратить любые каракули в рисунок

14. Быстро посчитать

13. Сыграть в «Пакман»

12. Послушать, как звучат разные звери и птицы

Попробуйте в поле поиска написать What sound does a zebra make , чтобы услышать, какие звуки издает зебра и другие животные и птицы, например кит или енот. Обратите внимание: запросы нужно вводить на английском языке.

11. Вместе с компьютером сыграть дуэтом на виртуальном пианино

10. Сразиться в легендарную игру Breakout

9. Узнать все о пищевой ценности любого продукта

8. Включить «ночной режим» на YouTube

Это новый дизайн, с которым удобно смотреть длинные ролики и большие фильмы. Переключиться на него может любой пользователь: нажмите здесь и, перейдя по ссылке, щелкните на кнопку Try it now.