15 дорогущих жидкостей, некоторыми из которых мы даже пользуемся

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У каждого свои представления о дороговизне. Однако кроме бриллиантов и драгоценных металлов есть и другие удивительные вещества, стоимость которых неприлично высока. AdMe.ru предлагает вашему вниманию список самых дорогих жидкостей на планете.

15. Жидкая бумага

Liquid Paper — это бренд компании Newell Rubbermaid, под которым выпускается коррекционная жидкость, в прошлом использовавшаяся для исправления текста. Сегодня с помощью жидкой бумаги можно создавать и уникальные текстуры, добавлять в нее блестки, использовать в рукоделии. В составе жидкости растворимая нафта, минеральные спирты, смолы, диспергаторы и ароматизаторы, отсюда и цена.

14. Пенициллин

Пенициллин — это группа антибиотиков, включающая пенициллин V, пенициллин G, бензатин пенициллин и прокаин пенициллин и использующаяся для лечения различных инфекций.

13. Эфирное масло пачули

Это эфирное масло получают из свежих и высушенных листьев и цветов растения погостемон. Это вещество обладает противовоспалительными, антисептическими свойствами, борется с лихорадкой и грибком, камнями в почках и неприятными запахами.

12. Кровь человека

В теле взрослого человека примерно 5 литров крови, которая состоит из плазмы и взвешенных в ней клеток. Без крови невозможно функционирование организма, и, даже несмотря на то что все больше людей становятся донорами, сбор, обработка и хранение крови требуют немалых вложений. Отсюда и такая цена.

11. Гамма-гидроксимасляная кислота (GHB)

GHB также известна как 4-гидроксибутановая кислота. Это вещество используется как обезболивающее и для лечения нарколепсии, бессонницы, катаплексии и алкоголизма. GHB также производится в результате ферментации и содержится в небольших количествах в некоторых винах, говядине и мелких цитрусовых. Во многих странах вещество запрещено к реализации.

10. Лак для ногтей

Это цена марки Essie, которая производит одни из самых стойких и ярких лаков для ногтей, обеспечивающих ровное покрытие. Существуют бренды, которые продают лаки для ногтей по еще более высокой цене.

9. Черные чернила для принтера

Удивлены? Мы тоже! Тем не менее это далеко не потолок. Но речь идет именно об оригинальной краске и картриджах известных производителей, которые тратят огромные деньги на усовершенствование техники, исследования и улучшение чернил.

8. Ртуть

Ртуть — это единственный металл, который находится в жидком состоянии при комнатной температуре. Используется это вещество для производства градусников, термометров, в металлургии, химической промышленности и сельском хозяйстве.

7. Инсулин

Инсулин естественным образом синтезируется поджелудочной железой человека, поддерживает уровень глюкозы в крови и участвует в обмене жиров. Является жизненно важным веществом при диабете.

6. Парфюм Chanel № 5

Наверное, не найдется ни одного человека, который не слышал бы об этом легендарном парфюме. Поступив в продажу в 1922 году, Chanel № 5 вот уже почти век удерживает лидирующие позиции на рынке. Его стоимость обусловлена уникальным составом из вытяжек цветов и корней редких растений.

5. Синяя кровь мечехвоста

Кровь этих морских членистоногих не содержит гемоглобина, но зато в ней есть гемоцианин, окрашивающий кровь в синий оттенок. При попадании в нее бактерий происходит очень быстрое свертывание, за что эта кровь и ценится в фармакологии, используясь для выявления токсинов в медицинских препаратах. Мечехвостов при заборе части крови не убивают, а отпускают на волю. Но, к сожалению, стопроцентной выживаемости ученые пока не могут обеспечить. Подавляющее число лекарств, которыми мы пользуемся, прошло тестирование кровью мечехвостов.

4. Диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД)

Это полусинтетическое психоактивное и очень опасное вещество было очень популярно в эпоху хиппи. Сегодня ЛСД в большинстве стран запрещен.

3. Яд королевской кобры

Королевская кобра — одна из самых крупных и опасных змей в мире. Один ее укус способен убить слона! Занимаясь сбором яда королевской кобры, люди очень рискуют, но данное вещество очень ценно и используется для производства лекарств от болезни Альцгеймера, Паркинсона, шизофрении, депрессивных расстройств.

2. Яд скорпиона

Белок, обнаруженный в яде скорпиона, применяется для лечения рассеянного склероза, воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита.

1. Самый дорогой в мире алкоголь

Да-да, цена этого ликера D’Amalfi Limoncello Supreme — более 2 млрд рублей за бутылку! Дело не столько во вкуснейшем напитке, созданном из лимонов с побережья Amalfi по старинным итальянским рецептам, сколько в бутылке. Горлышко украшено 3 крупными бриллиантами весом в 13 карат, а тело бутылки — очень редким бриллиантом весом в 18,5 карата. Кстати, было выпущено всего лишь 2 бутылки этого ликера. А вы бы выложили за напиток такую сумму?