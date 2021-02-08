15 рентгеновских снимков, которые на раз-два раскроют секреты буквально всего на свете
125 лет назад люди могли лишь мечтать о том, чтобы заглянуть внутрь самых различных предметов и организмов, не повреждая их. Но в 1895 году все изменилось: немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл загадочные невидимые лучи, которые могли свободно проходить сквозь любые предметы — от бумаги до металла. Новость о его открытии облетела весь мир, и теперь мы постоянно «сканируем» абсолютно все, что только можно.
Мы в AdMe.ru погрузились в волшебство рентгеновских снимков, которые затянут даже тех, у кого на сегодня были большие планы.
«Работа в ветеринарной клинике приносит свои радости. Такой, например, оказалась курица на рентгене»
А вот достаточно обыденный кардиостимулятор кажется чем-то инопланетным
«Рентген котейки. Внутри теплоты особо не видно, зато есть целый комплект косточек»
Иногда рентген открывает наши потаенные секреты
Такая большеголовая акула-молот достигает в длину около 2 метров
И совы на рентгене не так просты, как кажутся
В кровеносных сосудах руки будто целая Вселенная
Сотрудники аэропорта, проверяющие на рентгене ручную кладь, были явно удивлены, увидев на снимке... собаку!
Оказалось, один из пассажиров пытался незаметно провезти небольшую чихуа-хуа.
Этот снимок летучей мыши просто пятно Роршаха какое-то — можно вглядываться бесконечно
А может, ну их, эти каблуки?
Летучая лисица почему-то оказалась похожа на лягушку
А здесь вполне себе кадр для нового мультфильма Тима Бертона
Иногда, кстати, мы можем выглядеть так
Или так
А ты, ястреб, даже не пытайся казаться таким серьезным. Ведь на рентгеновском снимке ты ну очень забавный
А что для вас открылось с непривычной стороны?
Фото на превью FrankePidoranke / twitter