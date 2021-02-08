15 рентгеновских снимков, которые на раз-два раскроют секреты буквально всего на свете

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125 лет назад люди могли лишь мечтать о том, чтобы заглянуть внутрь самых различных предметов и организмов, не повреждая их. Но в 1895 году все изменилось: немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл загадочные невидимые лучи, которые могли свободно проходить сквозь любые предметы — от бумаги до металла. Новость о его открытии облетела весь мир, и теперь мы постоянно «сканируем» абсолютно все, что только можно.

Мы в AdMe.ru погрузились в волшебство рентгеновских снимков, которые затянут даже тех, у кого на сегодня были большие планы.

«Работа в ветеринарной клинике приносит свои радости. Такой, например, оказалась курица на рентгене»

А вот достаточно обыденный кардиостимулятор кажется чем-то инопланетным

«Рентген котейки. Внутри теплоты особо не видно, зато есть целый комплект косточек»

Иногда рентген открывает наши потаенные секреты

Такая большеголовая акула-молот достигает в длину около 2 метров

И совы на рентгене не так просты, как кажутся

В кровеносных сосудах руки будто целая Вселенная

Сотрудники аэропорта, проверяющие на рентгене ручную кладь, были явно удивлены, увидев на снимке... собаку!

Оказалось, один из пассажиров пытался незаметно провезти небольшую чихуа-хуа.

Этот снимок летучей мыши просто пятно Роршаха какое-то — можно вглядываться бесконечно

А может, ну их, эти каблуки?

Летучая лисица почему-то оказалась похожа на лягушку

А здесь вполне себе кадр для нового мультфильма Тима Бертона

Иногда, кстати, мы можем выглядеть так

Или так

А ты, ястреб, даже не пытайся казаться таким серьезным. Ведь на рентгеновском снимке ты ну очень забавный