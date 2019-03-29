15+ распространенных ежедневных привычек, которыми обеспокоены врачи

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Все начинается с маленького шага. Это же касается и наших привычных действий, из которых складывается каждый день. Например, вы задумывались, чем грозит вашему здоровью слишком теплая одежда, как больные зубы и десны связаны с болезнью Альцгеймера, почему настоящие повара не моют свежую курицу перед приготовлением и из-за чего люди, отказывающиеся от завтрака, так быстро набирают вес?

Мы в AdMe.ru обратились к нескольким научным фактам, которые убедили нас пересмотреть свои взгляды на ежедневные привычки, отнимающие наше время, а иногда и здоровье.

Плохая гигиена рта ускоряет проявление болезни Альцгеймера

Если вы плохо чистите зубы, у вас может появиться не только кариес, но и пародонтит — инфекция, которая сначала поражает десны, а в конце концов лишает зубов. Бактерии, вызывающие пародонтит, влияют на работу мозга и ускоряют развитие болезни Альцгеймера. Взаимосвязь состояния зубов и мозга доказало и одно из новых лекарств, созданных для лечения болезни Альцгеймера, которое, как оказалось, еще и восстанавливает зубы, пораженные кариесом. Пока лекарство не внедрили, полезно навещать стоматолога раз в полгода, чтобы делать профессиональную чистку и наносить укрепляющие эмаль пасты.

Люди, которые тепло одеваются, чаще болеют

Когда вы одеваетесь слишком тепло, в одежде начинают размножаться бактерии и возбудители вирусов: для них это комфортная среда обитания. Чтобы не создавать «парниковый эффект», отдавайте предпочтение натуральным тканям в гардеробе, не одевайтесь слишком тепло и чаще проветривайте верхнюю одежду, особенно если ее сложно стирать или чистить.

От сахара и булочек ухудшается память

Употребление сахара и питание, основанное на большом количестве углеводов, приводят к развитию деменции. Известно и то, что больные диабетом чаще страдают от болезни Альцгеймера. Не нужно полностью отказываться от сахара, просто рассчитывая свою дневную дозу, не забывайте, что он еще содержится во фруктах, овощах, крупах, напитках и молочных продуктах.

Лак для волос вызывает прыщи

Использовать такой лак для закрепления макияжа — плохая идея. Оказывается, прыщики и воспаления появляются на лице, даже если вы просто использовали лак для волос, чтобы уложить прическу или челку, но не прикрыли кожу лица.

Диетическая газировка и спортивные напитки вызывают проблемы с сердцем

Любой сладкий напиток с искусственными красителями повышает риск инфаркта, внезапного инсульта и деменции, если присутствует в вашем ежедневном рационе. В эту же категорию попадают многие спортивные напитки, некоторые фруктовые соки и диетические газировки.

Детокс-диеты и свежие соки вредны для здоровья

Не нужно делать напитки на основе лимонного сока или яблочного уксуса и пить их на голодный желудок: детокс-диеты не работают, но достаточно быстро расстраивают работу пищеварительного тракта. Почки, печень, толстая кишка и легкие — это естественная система нашего организма, которая занимается в первую очередь его очищением и избавляет от токсинов. Свежевыжатые фруктово-овощные соки ничем не могут помочь: они только вредят. К примеру, их употребление в больших количествах и на голодный желудок повышает риск развития диабета и язвы желудка. А щелочную воду стоит пить только по рекомендации вашего лечащего врача.

Уборка дома без перчаток приводит к отравлениям

Неважно, моете вы посуду или чистите плиту, — к делам нужно приступать в перчатках, которые защищают от химических ожогов и не дают токсическим веществам попасть через руки на пищу, в напитки, глаза или рот. В туалете, на раковинах и рабочих поверхностях кухни легко обнаружить сальмонеллу или кишечную палочку. А на обычной губке для мытья посуды обитает около 362 видов микроорганизмов, большинство из которых вредны для человека.

Токсины не выходят с потом

Чаще всего мы потеем, чтобы выровнять температуру тела: когда вокруг жарко или температура повышена из-за болезни, пот охлаждает вас, чтобы не было перегрева. В некоторых ситуациях выделяется пот особого состава, чтобы передать другому существу какой-то сигнал, например о том, что вы испытываете страх. Но токсины через кожу вместе с потом не выходят. Это миф.

Полоскание рта маслом не дезинфицирует зубы, а паста с активированным углем уничтожает эмаль

Полоскание маслом не является методом ухода за ротовой полостью. В лучшем случае сам процесс полоскания полезен, но для этого куда лучше подходят ополаскиватели для рта, которые действительно дезинфицируют. Активированный уголь в составе зубной пасты не укрепляет зубы — наоборот, он куда опаснее для эмали, чем пищевая сода, которую традиционно используют для домашнего отбеливания.

Витаминные капельницы и инъекции бесполезны

Если вы здоровый человек, витаминные инъекции и капельницы вам не нужны. Их прописывают людям, которым по каким-то причинам сложно усваивать витамины привычным образом, например из пищи. В большинстве случаев достаточно нормально питаться и ухаживать за своим телом. Так, для красивых волос важны массаж головы, правильное питание и своевременная стрижка. Без этого даже плазмолифтинг не поможет.

Чайный гриб опасен для здоровья

Ученым не удалось доказать наличие каких-то целебных свойств у чайного гриба. Но он содержит много сахара, не проходит пастеризацию и может содержать из-за этого вредные бактерии, что часто приводит к отравлениям. Его нельзя давать маленьким детям и беременным женщинам, так как в нем присутствуют алкоголь и кофеин.

Неправильный прикус связан с болями в шее, спине и приводит к раннему старению кожи лица

Неправильное положение челюстей может говорить о нарушениях в позвоночнике и ослаблять мышцы челюсти, что вызывает обвисание кожи лица и нарушает ее тонус. По этой причине исправление прикуса может быть полезным в любом возрасте, и не только ради красивой улыбки.

Отказ от завтрака вызывает ожирение

Наш организм устроен так, что ему требуется большой запас «топлива» утром, чтобы расходовать его в течение дня. Под это подстроены процессы переработки глюкозы в энергию, выделение гормонов и работа пищеварительной и нервной систем. Поэтому утром можно есть сладкое и мучное, и даже жирное и кислое в разумных количествах. Без хорошего завтрака метаболизм замедляется, а недостаток утренней порции организм требует в вечерние часы и в большем объеме, чтобы сделать «запасы» на случай нового голодного утра. Но в течение ночи вы не тратите энергию на физическую или умственную деятельность, поэтому пища превращается в лишний вес.

Готовка на газовой плите без вытяжки почти равносильна курению

Вытяжка над плитой сделана, чтобы вы не дышали продуктами горения газа. Каждый раз во время готовки на газовой плите выделяются токсичные газы и вещества. Их вред сопоставим с вредом от вдыхания воздуха в накуренной комнате. В идеале лучше отказаться от газовой плиты и перейти на индукционную.

Натуральное не значит полезное

Традиционные методы, к которым прибегают селекционеры, опасны и редко подвергаются проверке. Одним из популярных методов для создания новых сортов и гибридов до сих пор остается радиационная селекция. Но слабый контроль и отсутствие количественных исследований приводят к трагедиям. Например, в 1960-х был получен новый сорт картофеля, который, как выяснилось позже, содержал много токсичного соланина. В результате то, что нам выдают под ярлыком «натуральный продукт», может значительно отличаться от исходного овоща или фрукта и даже оказаться опасным мутантом. Посмотрите на фото помидоров выше: натуральные помидоры так сильно отличаются от их одомашненной версии, что вы бы скорее приняли их за дикие ягоды. Чтобы не прогадать, покупайте сезонные продукты. Так меньше вероятность обнаружить некачественные фрукты, ягоды или овощи.

Сыр, сухофрукты и батончики мюсли мешают работе иммунитета

Переработанные продукты содержат много сахара или, наоборот, соли, в составе имеют различные добавки, гормоны или избыточное количество трансжиров, которые оказывают негативное влияние на работу иммунитета, если питаться ими в больших количествах. Поэтому следите за тем, чтобы порции были маленькими. Это относится к: замороженным и консервированным продуктам, любым полуфабрикатам;

батончикам мюсли, кукурузным хлопьям и большинству готовых завтраков;

бекону и колбасам;

орехам, обжаренным с солью или сахаром, попкорну для микроволновой печи;

сухофруктам, а также свежим фруктам и свежевыжатым сокам;

маргарину и плавленным сырам;

кетчупу и другим готовым соусам.