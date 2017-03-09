15 продуктов, которые вы можете есть сколько угодно и все равно не поправитесь

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Есть продукты, которые можно есть сколько угодно, даже если вы не на шутку озабочены стройностью фигуры, — они богаты клетчаткой при малой калорийности. А значит, насыщают и улучшают пищеварение без риска отрастить бока. Мы в AdMe.ru составили список таких продуктов. Обратите внимание — мы не утверждаем, что нужно есть только эти продукты. Естественно, наш рацион должен быть сбалансированным и включать и углеводы, и белки, и жиры. Но эти продукты способны насытить и поддержать стройность без больших усилий.

Попкорн Если готовить попкорн без масла и сахара (добавить, например, чуть соли), то его можно есть без всякого ущерба для фигуры. Калорийность попкорна в этом случае составит всего 31 ккал на порцию. (Порция в диетологии — примерно столько, сколько умещается в пригоршне или в чашке, то есть приблизительно 200 мл.) Сельдерей Стебли сельдерея на 95 % состоят из воды. Он помогает сбросить лишний вес и провести детоксикацию организма за счет мочегонного эффекта. Баклажан Лакомиться запеченным баклажаном с его несравненным вкусом можно сколько угодно без зазрения совести. Ведь порция баклажанов, запеченных на гриле без масла, содержит всего 24 ккал.

Апельсины, грейпфруты и мандарины Для того чтобы не набрать лишнего, часто не рекомендуют есть много фруктов, но это не относится к цитрусовым. Они богаты клетчаткой, которая регулирует пищеварение и способствует естественной потере веса. Кроме того, клетчатка позволяет поддерживать ощущение сытости и подавляет чувство голода, чему способствует и большое количество воды. Флавоноид нарингенин предотвращает увеличение веса и помогает печени перерабатывать избыточный жир. Витамин C способствует образованию в коже природного коллагена, положительно влияет на ее эластичность и делает менее заметными проявления целлюлита. Арбуз и дыня Всего 60–70 ккал на ломоть (у дыни немного больше) — их можно есть хоть целыми днями. Арбузы и дыни помогают выводить лишнюю жидкость из организма и хорошо насыщают. Морские водоросли Морские водоросли (ламинария и другие) — богатейший источник йода, который помогает наладить правильную работу щитовидной железы, а значит, гормональный фон будет в порядке и вес останется в норме.

Кабачки Порция кабачков цукини содержит только 42 ккал. Они нормализуют водно-солевой баланс в организме, а это важнейший фактор для тех, кто хочет похудеть. Кабачки улучшают перистальтику кишечника, так как в них много и клетчатки, и жидкости. Кроме того, с помощью кабачков можно снижать калорийность вторых блюд. Огурцы Незаменимый овощ для тех, кто задумал постройнеть, — он помогает бороться с отечностью и худеть с пользой для здоровья. Свекла Свекла — отличный источник микроэлементов, в частности марганца, который способствует сжиганию жиров, помогает работать мышцам, регулирует уровень сахара в крови. Ее можно просто запекать, класть в салаты в сыром и вареном виде и в соки. В средней порции всего 40 ккал.

Яйца Их можно есть в любое время суток, хоть ночью, если замучил голод, и не поправитесь ни на грамм. Конечно, лучше вареные, чем жареные. Ананас Вкуснейший фрукт — настоящий друг тех, кто мечтает похудеть. Содержащийся в нем бромелайн активно расщепляет жиры и помогает перевариванию белков. Яблоки и сливы В одном яблоке всего 50 ккал, оно дает ощущение сытости и регулирует работу кишечника. А слива богата витамином С, а также калием, который поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Руккола и салат Листовой салат и руккола — отличный источник фолиевой кислоты, который можно есть килограммами. В одном листе салата всего 3 ккал. Ягоды: смородина, клюква, клубника Большое количество витамина С в смородине и клюкве помогает организму сжигать жир. Смородина еще и обладает мочегонным свойством, а значит, помогает избавиться от излишка воды в организме, что позволяет забыть об отеках и лишних сантиметрах на талии. Клубника имеет отличные питательные свойства, улучшает пищеварение и сохраняет здоровье сердца и сосудов. Кочанная капуста, брокколи, цветная капуста Капуста всех сортов и видов — союзник стройняшек. В порции нарезанной кочанной капусты всего 7 ккал, и при этом из нее можно приготовить множество блюд: супы, салаты, вторые блюда, добавлять в смеси соков и смузи. Конечно, не стоит, например, налегать только на капусту и есть ее 3 раза в день, потому как вещества, которые в ней содержатся, конкурируют за усвоение с йодом. А он необходим нам для нормальной работы щитовидной железы. Но можно включать ее в меню несколько раз в неделю.

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