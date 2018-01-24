15 популярных заблуждений, которые не имеют ничего общего с реальностью

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В наше время вокруг столько информации, что порой можно запутаться, где правда, а где нет. Так давайте же попробуем разобраться, во что точно не стоит верить. Специально для этого AdMe.ru собрал несколько распространенных мифов, которые мы все слышали, но, вопреки своей популярности, они оказались ложью.

1. У викингов были рогатые шлемы

Ни одна историческая находка не подтвердила эту теорию. Рога на шлемах викингов «появились» только в XIX веке благодаря тому, что именно так их начали изображать художники.

2. Вы набираете больше калорий, когда едите на ночь

Не имеет значения, в какое время дня вы ели. Что важно, так это количество калорий.

3. Времена года сменяются, потому что летом Земля ближе к Солнцу, а зимой дальше от него

На самом деле причиной, по которой меняются времена года, является наклон земной оси и вращение Земли вокруг Солнца. Если бы ось не была наклонена, то количество часов в днях и ночах в любой точке земного шара было бы одинаковым и днем Солнце поднималось бы над горизонтом на одну и ту же высоту в течение всего года.

4. Черные дыры — это воронки, поглощающие все вокруг

Реальная черная дыра напоминает шар. В ней нет как таковой «дыры», которая затягивает. Это всего лишь объект с очень большой гравитацией, который притягивает к себе все, что находится поблизости.

5. Существует фотографическая память

Нет научных доказательств существования фотографической памяти. Выдающаяся память скорее является результатом использования мнемонических приемов, нежели естественной способностью, данной от природы.

6. Любые сырые овощи полезнее, чем вареные

Стоит отметить, что это правило действует не для всех овощей. Овощи, которые лучше есть в вареном виде: морковь, помидоры, картофель, брюссельская капуста, свекла. Полезные минералы из вареных овощей усваиваются в 6–7 раз лучше, чем из сырых, несмотря на то что часть витаминов теряется при термической обработке.

7. Здоровые зубы всегда белые

Ко всеобщему разочарованию человечества, стоматологи утверждают, что одновременно абсолютно белых и здоровых зубов в природе не существует. Белоснежные зубы — это патология, признак болезни, нехватки кальция в человеческом организме.

8. Если потрогать жабу, появится бородавка

Человеческие бородавки вызваны вирусом, который затрагивает только людей, — папилломой (Pappiloma). Они не могут передаться от животных с бородавками и уж тем более от жаб

9. Человек «взорвется» в безвоздушном пространстве

Человек может выжить непродолжительное время, если он предварительно выдохнет воздух из легких, что удержит их от разрыва. Без кислорода же человек быстро впадет в бессознательное состояние или умрет от удушья.

10. Солнцезащитный крем защитит от рака кожи

Хотя использование солнцезащитного крема всегда является хорошей идеей, оно не полностью снижает риск развития рака кожи. И, выбирая неправильный, вы можете оказаться в большей опасности, чем вы думаете, ведь каждому оттенку кожи нужен свой уровень защиты. Но даже независимо от того, насколько высок SPF или насколько много и часто вы будете его наносить, крем никогда не сможет защитить вас на 100 %.

11. Микроволновка приводит к потере питательных веществ

Любой процесс приготовления пищи приводит к потере и разрушению питательных веществ, микроволновая печь просто нагревает пищу, в результате чего и происходит потеря их части.

12. Сворачивание языка в трубочку — генетическая особенность

Исследование, проведенное более полувека назад, доказало, что этот «талант» не является генетической особенностью, а значит, не передается по наследству. В процессе изучения выяснилось, что до 54 % малышей в возрасте 6–7 лет и до 76 % детей в возрасте 12 лет владеют «искусством» сворачивать язык в трубочку.

13. От шоколада появляются прыщи

В течение одного месяца ученые давали людям батончики, содержащие большое количества шоколада. После чего они сделали вывод, что шоколад не влияет на появление акне.

14. Мох растет только на северной стороне деревьев

Это неверно, в Северном полушарии он и правда чаще растет на северной стороне, потому что на этой стороне меньше шансов попасть под прямой солнечный свет, а также более влажная среда.

15. Молочные продукты делают кости более крепкими

Последние исследования доказывают, что нет никакой связи между выпитым молоком и количеством полученных переломов. Более того, сейчас появляется все больше различных статей о том, что происходит все с точностью до наоборот: молоко повышает риск возникновения остеопороза.

Надеемся, что наша подборка дала вам порцию новой информации, которая будет полезна. А может быть, опровержение какого-то мифа стало для вас неожиданностью? Делитесь ответами.