Какое количество 15 популярных продуктов может довести до смерти

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Как говорили алхимики, все есть лекарство, и все есть яд — дело только в дозе. В целях безопасности AdMe.ru решил узнать, в каком количестве самые популярные ныне продукты могут превратиться в смертельный яд. Цифры рассчитаны на единоразовое употребление продукта среднестатистическим мужчиной весом 80 кг.

Вода

Все слышали, что нужно выпивать 2 литра чистой воды. Но вот если слегка переборщить и выпить в 3 раза больше, то ваши почки не успеют вывести из организма жидкость. Итог: отек внутренних органов, мозга и остановка дыхания. Так что, да, можно отравиться чертовой водой. Что недавно продемонстрировала американка Дженнифер Стрэйндж, выпив больше 7,5 литра на конкурсе «Кто выпьет больше всех воды».

Кофе

Летальной дозой кофеина считается 15 граммов. Это примерно 113 стаканов кофе (по 250 мл). Хотя стоит отметить, что при таком раскладе человек погибнет скорее не от кофеина, а из-за интоксикации водой, так как 113 стаканов — это почти 30 литров воды. Так что если вы не будете есть сухой кофе ложками, то отравиться до смерти им практически невозможно. Ну если только не смешать его с газировкой и энергетиком, как подросток из США.

Шоколад

В шоколаде содержится большое количество вещества под названием теобромин. Он является мощным стимулятором центральной нервной системы. Но вот съев около 10 кг шоколада за раз, вы рискуете им отравиться, что вначале приведет к тошноте и диарее, потом к эпилептическим припадкам, внутреннему кровотечению, инфаркту миокарда и присоединению к вашим прадедам.

Алкоголь

Для здорового мужского организма смертельной дозой будет 1,25 литра 40-градусного алкоголя (это 2,5 бутылки по 0,5 л или 27 шотов по 45 мл). Но! Все это при условии, что этот здоровый мужской организм употребит сей блаженный напиток менее чем за час и его не вырвет.

Сигареты

Если учитывать, что в стандартной сигарете примерно 0,8 мг никотина, то на тот свет человека могут отправить 75 сигарет за раз.

Марихуана

А вот с марихуаной дела обстоят чуть по-другому: для летального исхода нужно скурить 680 кг за 15 минут либо съесть 22 кг за раз, правда, это не лучший способ получить от нее удовольствие. Плюс на такое не способен даже Снупп Догг.

Яблочные семена

От 18 яблок вы не умрете. Но вот если достанете семена из 18 яблок, раздробите их, тщательно пережуете и проглотите, то вполне себе можно и умереть. А все потому, что в семенах содержится цианид. Парам-парам-пам-пам!

Вишневые косточки

Та же участь, что любителей большого количества яблочных семян, постигнет и тех, кто разжует раздробленные косточки вишни, поскольку в них также содержится цианид (к этому же цианидовому списку относятся и косточки абрикоса, персика, черешни, ядра горького миндаля). Например, как этого парня, который, решив найти внутри косточки орех, измельчил ее и съел. А потом еще две.

Бананы

В бананах содержится калий, от передозировки которым вполне можно умереть. Но для этого нужно очень постараться и съесть 400 бананов за раз.

Апельсины

Что умереть от апельсинового передоза, нужно съесть 11 тыс. апельсинов за раз. У нас все.

Соль

Суточная норма соли — 1,5–4 грамма. Смертельная доза соли — 250 граммов за раз (примерно 48 ч. л.). Если какой-нибудь мазохист вдруг решит романтично скончаться таким образом, его можно лишь пожалеть, так как смерть его будет очень мучительной (из-за большого количества отеков) и долгой.

Перец

Чтобы отправиться к Аиду, нужно съесть почти 130 ч. л. перца. Но сопротивляемость человеческого организма вряд ли даст это сделать, уж очень острый это продукт.

Сахар

Фатальная доза сахарозы составляет 13,5 граммов на фунт массы тела. Это значит, что среднему человеку надо в один присест поглотить 2,5 кг сахара, что равняется примерно 500 ч. л.

Зубная паста

Передозировка от зубной пасты — незавидный конец. Ей-богу, об этом даже стыдно говорить. Но все же теоретически ужин из 24 тюбиков зубной пасты может отправить вас на тот свет. Не надо так.

И вообще, не злоупотребляйте большим количеством любимых продуктов.