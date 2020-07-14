15 популярных фраз, которые заставляют каждого филолога закатить глаза

Русский язык стремительно меняется, подстраиваясь под современные реалии. Однако несмотря на то, что сегодня в нем можно встретить уйму новых слов и фраз, есть и те, что уже давно на слуху. К сожалению, в речи не всегда закрепляются правильные словоформы, и в народ уходят искаженные версии.

Мы в AdMe.ru стараемся следить за чистотой своей речи и знаем, что это не так просто, как может показаться. В нашей сегодняшней подборке — речевые конструкции, которые хотя бы раз произносил каждый, не зная о том, что нарушает грамматические правила.

1.

Многие знают песню о рыжем коте Мурлыке, который вышел на карниз. А если любимый питомец издает тихое урчание, мы часто с умилением замечаем: «Ой, как мурлыкает!» Однако это слово является просторечием, и правильно будет сказать «мурлычет».

2.

Нередко на сайтах с отзывами о ремонтных работах можно встретить комментарии о «первоклассном сервисном обслуживании». Да и сами специалисты любят упомянуть о нем, рекламируя свои услуги. Однако эта фраза является избыточной: в переводе с английского service и есть «обслуживание».

3.

Услышав такую фразу, сразу хочется уточнить: так у вас или у вашего друга? Чтобы избежать недопонимания, лучше начать со слов «у моего друга» или «мой друг».

4.

Как часто мы слышим в телеэфире лозунги вроде «забота о гражданах — наш главный приоритет!». И пусть подобные фразы звучат красноречиво и убедительно, но они ошибочны. Дело в том, что приоритет сам по себе обозначает что-то первостепенное, и в данном случае уточнение «главный» является лишним.

5.

Наблюдая прекрасный закат или стол, заваленный различными лакомствами, так и хочется произнести известную фразу из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Но слово «лепота», которое существует в языке уже не одно столетие, пишется строго через «е».

6.

«Две неравных половины спорят во мне» — спели девушки из известной поп-группы «ВИА Гра». И оказались неправы. Ведь половина является одной из двух одинаковых частей. Так что в этом случае можно говорить о речевой ошибке.

7.

«Передаем за проезд!» Эту фразу можно часто услышать от водителя маршрутки. Да и пассажиры тоже не отстают, протягивая купюру и прося соседа именно «передать за проезд». Но эта фраза составлена неверно. Правильно будет сказать «передаем деньги за проезд» или же «оплачиваем проезд».

8.

«Государственные чиновники оценили ситуацию на московских дорогах». Как вы считаете, что не так с этой фразой? Все очень просто: чиновник сам по себе является государственным служащим, так что нет смысла это уточнять.

9.

В деловых бумагах и документах можно наткнуться на фразу вроде «в июне месяце». Но ее, увы, нельзя назвать грамотной. Это еще один пример избыточности, который уже превратился в речевой штамп.

10.

Незнание сокращений может сыграть с вами злую шутку. Так и в этом случае, ведь IT расшифровывается как information technologies («информационные технологии»). Так что достаточно произнести эти две заветные буквы, чтобы объяснить род деятельности айтишника.

11.

В текст известной песни Виктора Цоя «Пачка сигарет» вкралась ошибка, которую можно также часто услышать в теленовостях. Фразу «сегодняшний день» нельзя назвать корректной. Ведь слово «сегодня» состоит из двух частей: «сего» и «дня».

12.

Говоря о кухне в переносном смысле, мы уже подразумеваем внутренние процессы, скрытые от глаз посторонних. Так что это устойчивое выражение — еще один пример избыточности.

13.

Рассказывая о человеке или явлении, с которым мы раньше не сталкивались, достаточно просто сказать: «Так я познакомился с ним». Ведь знакомство — это и есть первая встреча.

14.

Конечно, всем нам хочется казаться вежливыми. Но со словами благодарности очень легко переборщить. Так, в словосочетании «большое человеческое спасибо» центральное уточняющее слово явно лишнее.

15.

Наверняка в прейскурантах услуг салонов красоты и частных мастеров вы встречали такую формулировку, как «эпиляция волос». Но здесь есть ненужное уточнение. Дело в том, что в переводе с французского epiler означает буквально «удалять волосы».